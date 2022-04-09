Куартараро начал переговоры о переходе из Yamaha

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Несмотря на убедительную победу в чемпионате мира 2021 года, Фабио Куартараро уже несколько раз говорил, что недоволен темпами прогресса своей команды Yamaha. Француз ясно давал понять, что будет всерьез думать над тем, продлевать ли действующий контракт, который истекает в конце нынешнего сезона.

Как доносят слухи из паддока, в услугах «Эль Дьябло» весьма заинтересована Honda – особенно в свете последних проблем Марка Маркеса со здоровьем. Пока сам Куартараро еще не принял окончательного решения, но внимательно рассматривает все варианты.

Его менеджер Эрик Майе рассказал пресс-службе MotoGP: «Мы изучаем все возможности. Важнее всего для нас – знать, что получилось обеспечить Фабио самый лучший вариант. В прошлый раз вышло именно так, и мы остались очень довольны».

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Он добавил: «Сейчас плюс ситуации в том, что можно не спешить. Всего два гонщика уже подписали контракты на будущий год. Я могу предположить, что и в Yamaha тоже не торопятся.

Мы внимательно рассматриваем все варианты, а там будет видно. Недостатка в предложениях нет, мы общаемся. И в первую очередь стремимся понять, что будет лучше для Фабио. Нет сомнений, мы очень уважаем Yamaha. Но есть ряд причин, в детали которых мне не хотелось бы вдаваться, по которым мы не можем не думать и о других возможностях».

Нынешний напарник Куартараро – Франко Морбиделли – уже продлил контракт с японским производителем на будущий год. Также двухлетний контракт есть у Франческо Баньяи с Ducati.

По ходу Гран При Америк, который проходит в Остине в этот уик-энд, Куартараро рассказал, что не ставит себе никакого крайнего срока для принятия решения о своем будущем. Сейчас француз занимает пятое место в личном зачете MotoGP, не одержав ни одной победы. При этом его отставание от возглавляющего таблицу Алеша Эспаргаро составляет всего десять очков.