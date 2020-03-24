MotoGP проведет дополнительные тесты перед стартом сезона
Участники чемпионата хвалят компанию-промоутера за оперативную и конструктивную реакцию на развитие событий в связи с глобальной пандемией коронавируса
Пит Бирер – руководитель спортивного отделения компании КТМ – заявил, что до старта нового сезона MotoGP команды смогут провести тесты на трассе, где пройдет первая гонка.
Напомним, что из-за ограничений на въезд в страну, введенных властями Катара в начале марта, ближневосточный этап MotoGP был отменен – хотя соревнования в классах Moto2 и Moto3 состоялись. Вскоре после этого были перенесены еще три гонки – и в настоящий момент первым этапом MotoGP считается Гран При Испании, который запланирован на 3 мая.
Рассказав о планах проведения тестов, Бирер сделал пару комплиментов Международной мотоциклетной федерации и компании-промоутеру чемпионата.
«Коммуникация была организована превосходно. Мы постоянно были на связи с президентом FIM и представителями компании Dorna. К примеру, в какой-то момент мы поняли, что принятие решений то по одной, то по другой гонке – не очень правильный вариант. Нам надо выбрать момент, сесть всем (промоутерам чемпионата, организаторам гонок и командам) за один стол и разом принять новый календарь.
Сейчас надо быть реалистами. Посмотрите на Италию, куда мы так любим приезжать и где у нас множество друзей. Проблемы, с которыми сталкивается эта страна, неизбежно каким-то образом скажутся и на нас. Поэтому сейчас спешить с переделкой календаря смысла нет. Вирус уже дал понять, что может сломать любой график».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Льюис Дункан
MotoGP проведет дополнительные тесты перед стартом сезона
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