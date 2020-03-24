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MotoGP проведет дополнительные тесты перед стартом сезона

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MotoGP проведет дополнительные тесты перед стартом сезона
Автор:
24 мар. 2020 г., 11:00

Участники чемпионата хвалят компанию-промоутера за оперативную и конструктивную реакцию на развитие событий в связи с глобальной пандемией коронавируса

Пит Бирер – руководитель спортивного отделения компании КТМ – заявил, что до старта нового сезона MotoGP команды смогут провести тесты на трассе, где пройдет первая гонка.

Напомним, что из-за ограничений на въезд в страну, введенных властями Катара в начале марта, ближневосточный этап MotoGP был отменен – хотя соревнования в классах Moto2 и Moto3 состоялись. Вскоре после этого были перенесены еще три гонки – и в настоящий момент первым этапом MotoGP считается Гран При Испании, который запланирован на 3 мая.

Рассказав о планах проведения тестов, Бирер сделал пару комплиментов Международной мотоциклетной федерации и компании-промоутеру чемпионата.

«Коммуникация была организована превосходно. Мы постоянно были на связи с президентом FIM и представителями компании Dorna. К примеру, в какой-то момент мы поняли, что принятие решений то по одной, то по другой гонке – не очень правильный вариант. Нам надо выбрать момент, сесть всем (промоутерам чемпионата, организаторам гонок и командам) за один стол и разом принять новый календарь.

Сейчас надо быть реалистами. Посмотрите на Италию, куда мы так любим приезжать и где у нас множество друзей. Проблемы, с которыми сталкивается эта страна, неизбежно каким-то образом скажутся и на нас. Поэтому сейчас спешить с переделкой календаря смысла нет. Вирус уже дал понять, что может сломать любой график».

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Серия MotoGP
Автор Льюис Дункан

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