MotoGP проведет больше половины гонок в Испании
В чемпионате мира отказались от гонок за пределами Европы. Новое расписание состоит из 13 этапов; 7 из них пройдут в Испании
Промоутеры чемпионата MotoGP опубликовали новую версию календаря. Соревнования в топовом классе начнутся, а в младших категориях – продолжатся (первый этап чемпионатов Moto2 и Moto3 прошел весной в Катаре) в третьи выходные июля на трассе в испанском Хересе. Второй этап пройдет там же и будет называться Гран При Андалусии.
В общей сложности новый календарь состоит из 13 этапов. Семь из них пройдут в Испании. Из-за карантина, причиной которого стала пандемия коронавируса, в графике осталось восемь трасс в пяти европейских странах. Изначально этапы чемпионата должны были принять 20 автодромов в 16 странах на четырех континентах.
Организаторы допускают возможность, что расписание пополнится новыми этапами. Однако количество этапов не превысит 17 с учетом уже состоявшейся гонки в Катаре, а последняя гонка пройдет не позже 13 декабря.
Календарь чемпионата мира по мотогонкам в классе MotoGP на 2020 год
|Дата гонки
|Этап
|Трасса
|1.
|19 июля
|Гран При Испании
|Херес
|2.
|26 июля
|Гран При Андалусии
|Херес
|3.
|9 августа
|Гран При Чехии
|Брно
|4.
|16 августа
|Гран При Австрии
|Шпильберг
|5.
|23 августа
|Гран При Штирии
|Шпильберг
|6.
|13 сентября
|Гран При Сан-Марино
|Мизано
|7.
|20 сентября
|Гран При Эмилии-Романьи
|Мизано
|8.
|27 сентября
|Гран При Каталонии
|Барселона
|9.
|11 октября
|Гран При Франции
|Ле-Ман
|10.
|18 октября
|Гран При Арагона
|Альканьис
|11.
|25 октября
|Гран При Теруэля
|Альканьис
|12.
|8 ноября
|Гран При Европы
|Валенсия
|13.
|15 ноября
|Гран При Валенсии
|Валенсия
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