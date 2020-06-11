MotoGP проведет больше половины гонок в Испании

Промоутеры чемпионата MotoGP опубликовали новую версию календаря. Соревнования в топовом классе начнутся, а в младших категориях – продолжатся (первый этап чемпионатов Moto2 и Moto3 прошел весной в Катаре) в третьи выходные июля на трассе в испанском Хересе. Второй этап пройдет там же и будет называться Гран При Андалусии.

В общей сложности новый календарь состоит из 13 этапов. Семь из них пройдут в Испании. Из-за карантина, причиной которого стала пандемия коронавируса, в графике осталось восемь трасс в пяти европейских странах. Изначально этапы чемпионата должны были принять 20 автодромов в 16 странах на четырех континентах.

Организаторы допускают возможность, что расписание пополнится новыми этапами. Однако количество этапов не превысит 17 с учетом уже состоявшейся гонки в Катаре, а последняя гонка пройдет не позже 13 декабря.

Календарь чемпионата мира по мотогонкам в классе MotoGP на 2020 год