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MotoGP проведет больше половины гонок в Испании

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MotoGP проведет больше половины гонок в Испании
11 июн. 2020 г., 11:02

В чемпионате мира отказались от гонок за пределами Европы. Новое расписание состоит из 13 этапов; 7 из них пройдут в Испании

Промоутеры чемпионата MotoGP опубликовали новую версию календаря. Соревнования в топовом классе начнутся, а в младших категориях – продолжатся (первый этап чемпионатов Moto2 и Moto3 прошел весной в Катаре) в третьи выходные июля на трассе в испанском Хересе. Второй этап пройдет там же и будет называться Гран При Андалусии.

В общей сложности новый календарь состоит из 13 этапов. Семь из них пройдут в Испании. Из-за карантина, причиной которого стала пандемия коронавируса, в графике осталось восемь трасс в пяти европейских странах. Изначально этапы чемпионата должны были принять 20 автодромов в 16 странах на четырех континентах. 

Организаторы допускают возможность, что расписание пополнится новыми этапами. Однако количество этапов не превысит 17 с учетом уже состоявшейся гонки в Катаре, а последняя гонка пройдет не позже 13 декабря.

Календарь чемпионата мира по мотогонкам в классе MotoGP на 2020 год

  Дата гонки Этап Трасса
1. 19 июля Гран При Испании Spain Херес
2.  26 июля Гран При Андалусии Spain Херес
3. 9 августа Гран При Чехии Czech Republic Брно
4. 16 августа Гран При Австрии Austria Шпильберг
5. 23 августа Гран При Штирии Austria Шпильберг
6. 13 сентября Гран При Сан-Марино Italy Мизано
7. 20 сентября Гран При Эмилии-Романьи Italy Мизано
8. 27 сентября Гран При Каталонии Spain Барселона
9. 11 октября Гран При Франции France Ле-Ман
10. 18 октября Гран При Арагона Spain Альканьис
11. 25 октября Гран При Теруэля Spain Альканьис
12. 8 ноября Гран При Европы Spain Валенсия
13. 15 ноября Гран При Валенсии Spain Валенсия

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