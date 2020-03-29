MotoGP против Супербайка: в чем разница и какая мотосерия круче

В 2020 году «Моторспорт.ТВ» покажет сразу два главных мотоциклетных чемпионата планеты – MotoGP и WSBK. В связи с этим мы решили разобраться, сколько у них общего и в чем между ними разница.

Мотоциклы

Ключевое отличие Мирового Супербайка (WSBK) от MotoGP в том, что мотоциклы для первого чемпионата максимально приближены к тем, что продаются в магазинах. В MotoGP используют прототипы – специально разработанные гоночные байки, не предназначенные для продажи и массового использования.

А вот WSBK использует (почти) серийные байки. Если читать правила формально, то каждый фанат Супербайка может купить себе ту же самую технику, что у пятикратного чемпиона мира Джонатана Рея.

Разумеется, везде свои нюансы: командам разрешено дорабатывать подвеску, тормоза и отдельные части двигателей в супербайковых мотоциклах. И в такой тюнинг вкладываются немалые деньги. В итоге байк на трассу выезжает вроде и тот же, что стоит в салоне, но по своим возможностям он отличается разительно.

И все же если вы богаты или являетесь техническим гением, погонять на мотоцикле из Супербайка вполне реально. На байке MotoGP – без шансов.

Формат уик-энда

И WSBK, и MotoGP проходят под эгидой мотоциклетной федерацией FIM. А еще при кажущейся конкуренции два чемпионата управляются одним и тем же промоутером – компанией Dorna.

Форматы проведения этапов у двух серий долгое время были схожими. В обоих первенствах проводили тренировки, квалификации и гонки. И там, и там десятка лучших по итогам тренировок сразу проходила во вторую квалификацию, а остальные бились между собой в первой. Q2 в обеих сериях проводилась для 12 лучших, которые делили 12 первых мест на стартовой решетке. Но теперь этот формат работает только в MotoGP. В Супербайке же с 2019 года пошли на инновации.

Вместо тренировок и двух квалификаций места на стартовой решетке в WSBK сейчас распределяют при помощи одного Суперпоула. Причем это стартовые места сразу на две гонки – полноценную субботнюю и спринтерскую, которая проходит утром по воскресеньям. За нее начисляют вдвое меньше очков, зато места в ней на финише становятся также стартовыми для основной воскресной гонки.

То есть в Супербайке теперь проводят сразу три гонки за этап.

Это основные заезды в субботу и воскресенье с полноценным начислением очков первым 15 пилотам, а также спринтерская гонка, где очков дают вдвое меньше, а получает их только первая девятка.

В MotoGP гонка по прежнему одна. Что до протяженности заездов, то здесь различия минимальны: в MotoGP дистанция составляет от 95 до 130 километров и, как правило, укладывается в 45 минут. В WSBK длина гонки ограничена 110 км.

Бюджеты

Использование серийной заводской техники позволяет командам Супербайка тратить намного меньше денег, чем участникам MotoGP. Все-таки тюнинг стоит на порядок дешевле, чем полноценная разработка уникальных прототипов.

К тому же, в Супербайке давно присутствует ограничение бюджетов, которое не позволяет командам тратить, сколько вздумается. MotoGP на этом фоне больше похожа на Формулу 1. Здесь деньги играют огромную роль, и маленьким частным командам нет смысла пытаться поравняться с индустриальными гигантами.

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Трассы

Утроенное число гонок за уик-энд позволяет WSBK проводить меньше этапов – здесь их 13 против 19 в MotoGP. При этом пересечений в календарях всего пять: это Лосайл, Херес, Ассен, Арагон и Филипп-Айленд.

Супербайк и MotoGP зачастую приезжают в одни и те же страны, но используют там разные трассы. Например, в Великобритании этап MotoGP проводят на «Сильверстоуне», в то время как пилоты WSBK выступают в Донингтоне.

Стоит также отметить, что Супербайк по каким-то причинам избегает самых пафосных и раскрученных трасс: в его календаре нет ни одного пересечения с Формулой 1.

Команды

Существуют три марки, которые выступают в двух чемпионатах одновременно: это Ducati, Honda и Yamaha. В MotoGP список участников дополняют Suzuki, Aprilia и KTM. В более доступном Супербайке выступают Kawasaki и BMW. Получается, в плане громких брендов серии между собой равны.

Правда, в тех же Honda и Yamaha прекрасно понимают, что основную рекламу дает MotoGP, а потому делают ставку на нее, выступая в WSBK по остаточному принципу. Зато не разбрасывающаяся Kawasaki делает ставку именно на Супербайк и уже пять лет подряд выигрывает чемпионат.

Пилоты

Тут все понятно: высшее общество мотоциклетных гонок собирается в MotoGP. Именно эта серия родила таких звезд как Валентино Росси и Марк Маркес. В Супербайк же зачастую переходят те, кому не удалось преуспеть в Мото Гран При.

Например, Альваро Баутиса за девять лет в MotoGP взял всего три подиума и лишь раз завершил сезон в топ-5. Зато дебютировав в WSBK в 2019 году, испанец сразу выиграл 11 гонок подряд. Нестабильная вторая часть сезона не дала дебютанту стать чемпионом с первой попытки, но и второе место для новобранца чемпионата – редкий успех.

Почти каждый успешный гонщик WSBK провел пару-тройку гонок в MotoGP. Как правило, безуспешно. Исключением не стал даже чемпион Супербайка пяти последних лет Джонатан Рей.

Что до пилотов MotoGP, то они обычно идут прямой дорогой от 125сс (Moto3) до главного класса и не сворачивают с маршрута. Супербайк никак не назвать донорской серией для MotoGP: среди нынешних лидеров премьер-класса нет ни одного выходца из WSBK. Скорее, это разные миры: один блещет и сияет, другой остается в тени, но имеет своих героев.

Скорость

Ну и самый главный вопрос: кто быстрее? Ответ «MotoGP» кажется очевидным – байки дороже, разработки больше, гонщики известнее. Правда, на деле разница не так велика. Да, пилоты MotoGP проезжают те же трассы немного быстрее гонщиков WSBK, но вряд ли вы заметите это на глаз.

Например, в прошлом году в Катаре лучший круг от Маверика Виньялеса из MotoGP равнялся 1:53.546 секунды. Чемпион Супербайка Джонатан Рей на той же трассе взял поул с временем 1:56.246. Да, прямая борьба между байками невозможна: в MotoGP Рей со своим результатом оказался бы последним. Но разница в скорости составляет примерно 3% – то есть не имеет практически никакого значения для болельщиков, которым интересно зрелище и борьба, а не цифры.

И если говорить о зрелище и борьбе, то этого хватает в обеих сериях. Плотность пелотонов и там, и там позволяет каждому участнику временами претендовать если не на подиум, то на близость к нему.

А вот реальной борьбы за титул давно нет ни в MotoGP, ни в WSBK: Марк Маркес и Джонатан Рей выигрывают один чемпионат за другим. И пожалуй, их встреча между собой на равной технике стала бы главным мотозрелищем любого сезона. Что ж, если даже Льюиса Хэмилтона с Валентино Росси уже выпускали на одну трассу, может, и Маркеса с Реем дождемся.