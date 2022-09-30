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MotoGP представила предварительный календарь-2023

Организаторы чемпионата мира нацелились провести в будущем году 21 этап – и 42 гонки

Льюис Дункан
Автор:
MotoGP представила предварительный календарь-2023
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В пятницу владельцы MotoGP из компании Dorna Sports опубликовали календарь нового сезона, который прежде был известен лишь частично. 

После объявления о контрактах с Индией и Казахстаном, а также заявления о старте чемпионата в Португалии всем было интересно, сколько всего этапов включат в календарь. Эксперты полагали, что 22 – но в предварительном списке от Dorna отказался 21 Гран При. 

Так как с будущего года MotoGP станет проводить спринты каждый уик-энд, общее количество гоночных заездов достигнет 42. 

По сравнению с нынешним чемпионатом, в календаре нет Гран При Арагона. Это позволяет говорить, что теперь четыре испанских и одна португальская трасса – в Арагоне, Хересе, Барселоне, Валенсии и Портимане – будут использоваться по принципу ротации для четырех Гран При ежегодно. 

Сезон-2023 стартует позже обычного, 26 марта, и продлится ровно девять месяцев. 

Эксперты уже отметили, что в самом начале чемпионата этапы в Португалии и Аргентине пройдут с разницей в неделю – это объяснили дурным примером Формулы 1. Также в списке есть три строенных Гран При, в том числе дважды подряд в концовке сезона, когда запланированы шесть уик-эндов за семь недель. 

Дебютный Гран При Казахстана на трассе «Сокол» близ Алма-Аты пройдет 7-9 июля. 

Предварительный календарь MotoGP на 2023 год

Этап Дата Гонка Место / трасса
1 24-26 марта Portugal Гран При Португалии Портиман
2 30 марта – 2 апреля Argentina Гран При Аргентины «Термас-де-Рио-Ондо»
3 14-16 апреля United States Гран При Америк Остин
4 28-30 апреля Spain Гран При Испании Херес
5 12-14 мая France Гран При Франции Ле-Ман
6 9-11 июня Italy Гран При Италии Муджелло
7 16-18 июня Germany Гран При Германии «Заксенринг»
8 23-25 июня Netherlands Гран При Нидерландов Ассен
9 7-9 июля Kazakhstan Гран При Казахстана «Сокол»**
10 4-6 августа United Kingdom Гран При Великобритании Сильверстоун
11 18-20 августа Austria Гран При Австрии Шпильберг
12 1-3 сентября Spain Гран При Каталонии Барселона
13 8-10 сентября San Marino Гран При Сан-Марино* Мизано
14 22-24 сентября India Гран При Индии Нью-Дели**
15 29 сентября – 1 октября Japan Гран При Японии Мотеги
16 13-15 октября Indonesia Гран При Индонезии Мандалика
17 20-22 октября Australia Гран При Австралии Филлип-Айленд
18 27-29 октября Thailand Гран При Таиланда Бурирам
19 10-12 ноября Malaysia Гран При Малайзии Сепанг
20 17-19 ноября Qatar Гран При Катара Лосаил***
21 24-26 ноября Spain Гран При Валенсии Валенсия

*Гран При Сан-Марино и побережья Римини
**после омологации трассы
***ночная гонка

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