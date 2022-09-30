MotoGP представила предварительный календарь-2023

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В пятницу владельцы MotoGP из компании Dorna Sports опубликовали календарь нового сезона, который прежде был известен лишь частично.

После объявления о контрактах с Индией и Казахстаном, а также заявления о старте чемпионата в Португалии всем было интересно, сколько всего этапов включат в календарь. Эксперты полагали, что 22 – но в предварительном списке от Dorna отказался 21 Гран При.

Так как с будущего года MotoGP станет проводить спринты каждый уик-энд, общее количество гоночных заездов достигнет 42.

По сравнению с нынешним чемпионатом, в календаре нет Гран При Арагона. Это позволяет говорить, что теперь четыре испанских и одна португальская трасса – в Арагоне, Хересе, Барселоне, Валенсии и Портимане – будут использоваться по принципу ротации для четырех Гран При ежегодно.

Сезон-2023 стартует позже обычного, 26 марта, и продлится ровно девять месяцев.

Эксперты уже отметили, что в самом начале чемпионата этапы в Португалии и Аргентине пройдут с разницей в неделю – это объяснили дурным примером Формулы 1. Также в списке есть три строенных Гран При, в том числе дважды подряд в концовке сезона, когда запланированы шесть уик-эндов за семь недель.

Дебютный Гран При Казахстана на трассе «Сокол» близ Алма-Аты пройдет 7-9 июля.

Предварительный календарь MotoGP на 2023 год

Этап Дата Гонка Место / трасса 1 24-26 марта Гран При Португалии Портиман 2 30 марта – 2 апреля Гран При Аргентины «Термас-де-Рио-Ондо» 3 14-16 апреля Гран При Америк Остин 4 28-30 апреля Гран При Испании Херес 5 12-14 мая Гран При Франции Ле-Ман 6 9-11 июня Гран При Италии Муджелло 7 16-18 июня Гран При Германии «Заксенринг» 8 23-25 июня Гран При Нидерландов Ассен 9 7-9 июля Гран При Казахстана «Сокол»** 10 4-6 августа Гран При Великобритании Сильверстоун 11 18-20 августа Гран При Австрии Шпильберг 12 1-3 сентября Гран При Каталонии Барселона 13 8-10 сентября Гран При Сан-Марино* Мизано 14 22-24 сентября Гран При Индии Нью-Дели** 15 29 сентября – 1 октября Гран При Японии Мотеги 16 13-15 октября Гран При Индонезии Мандалика 17 20-22 октября Гран При Австралии Филлип-Айленд 18 27-29 октября Гран При Таиланда Бурирам 19 10-12 ноября Гран При Малайзии Сепанг 20 17-19 ноября Гран При Катара Лосаил*** 21 24-26 ноября Гран При Валенсии Валенсия

*Гран При Сан-Марино и побережья Римини

**после омологации трассы

***ночная гонка

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