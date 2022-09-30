MotoGP представила предварительный календарь-2023
Организаторы чемпионата мира нацелились провести в будущем году 21 этап – и 42 гонки
В пятницу владельцы MotoGP из компании Dorna Sports опубликовали календарь нового сезона, который прежде был известен лишь частично.
После объявления о контрактах с Индией и Казахстаном, а также заявления о старте чемпионата в Португалии всем было интересно, сколько всего этапов включат в календарь. Эксперты полагали, что 22 – но в предварительном списке от Dorna отказался 21 Гран При.
Так как с будущего года MotoGP станет проводить спринты каждый уик-энд, общее количество гоночных заездов достигнет 42.
По сравнению с нынешним чемпионатом, в календаре нет Гран При Арагона. Это позволяет говорить, что теперь четыре испанских и одна португальская трасса – в Арагоне, Хересе, Барселоне, Валенсии и Портимане – будут использоваться по принципу ротации для четырех Гран При ежегодно.
Сезон-2023 стартует позже обычного, 26 марта, и продлится ровно девять месяцев.
Эксперты уже отметили, что в самом начале чемпионата этапы в Португалии и Аргентине пройдут с разницей в неделю – это объяснили дурным примером Формулы 1. Также в списке есть три строенных Гран При, в том числе дважды подряд в концовке сезона, когда запланированы шесть уик-эндов за семь недель.
Дебютный Гран При Казахстана на трассе «Сокол» близ Алма-Аты пройдет 7-9 июля.
Предварительный календарь MotoGP на 2023 год
|Этап
|Дата
|Гонка
|Место / трасса
|1
|24-26 марта
|Гран При Португалии
|Портиман
|2
|30 марта – 2 апреля
|Гран При Аргентины
|«Термас-де-Рио-Ондо»
|3
|14-16 апреля
|Гран При Америк
|Остин
|4
|28-30 апреля
|Гран При Испании
|Херес
|5
|12-14 мая
|Гран При Франции
|Ле-Ман
|6
|9-11 июня
|Гран При Италии
|Муджелло
|7
|16-18 июня
|Гран При Германии
|«Заксенринг»
|8
|23-25 июня
|Гран При Нидерландов
|Ассен
|9
|7-9 июля
|Гран При Казахстана
|«Сокол»**
|10
|4-6 августа
|Гран При Великобритании
|Сильверстоун
|11
|18-20 августа
|Гран При Австрии
|Шпильберг
|12
|1-3 сентября
|Гран При Каталонии
|Барселона
|13
|8-10 сентября
|Гран При Сан-Марино*
|Мизано
|14
|22-24 сентября
|Гран При Индии
|Нью-Дели**
|15
|29 сентября – 1 октября
|Гран При Японии
|Мотеги
|16
|13-15 октября
|Гран При Индонезии
|Мандалика
|17
|20-22 октября
|Гран При Австралии
|Филлип-Айленд
|18
|27-29 октября
|Гран При Таиланда
|Бурирам
|19
|10-12 ноября
|Гран При Малайзии
|Сепанг
|20
|17-19 ноября
|Гран При Катара
|Лосаил***
|21
|24-26 ноября
|Гран При Валенсии
|Валенсия
*Гран При Сан-Марино и побережья Римини
**после омологации трассы
***ночная гонка
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