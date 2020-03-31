MotoGP помогает командам расплатиться с работниками

Команды чемпионата мира по мотогонкам столкнулись с финансовыми проблемами в связи с эпидемией коронавируса. Пять первых этапов сезона (четыре для Moto2 и Moto3) были отложены или отменены. Это сократило доходы команд в начале года. Вдобавок ряд спонсоров прекратил свои выплаты командам до утверждения окончательного календаря на нынешний сезо. В таких условиях финансово помочь командам решили промоутеры чемпионата из компании Dorna.

Промоутеры уже начали выплаты командам категорий Moto2 и Moto3. В MotoGP они намерены поддержать частные коллективы, которые получат средства на зарплату для сотрудников.

«Мы пытаемся помочь частным командам не сокращать зарплаты, – сказал глава Dorna Кармело Эспелета в интервью AS. – Самая большая ценность чемпионата – люди, которые в нем работают. Сейчас мы платим командам Moto2 и Moto3 по 25 тысяч евро на каждого пилота. В MotoGP тоже будет программа, которая поможет командам рассчитываться с сотрудниками. Здесь мы будем определять сумму не на каждого пилота, а на команду.

Надо принимать во внимание их ежемесячные траты и стараться помочь финансово, хотя бы в ближайшие три месяца».