MotoGP помогает командам расплатиться с работниками
Промоутер чемпионата мира по мотогонкам оказывает частным командам финансовую помощь, чтобы те смогли перечислить зарплату сотрудникам
Команды чемпионата мира по мотогонкам столкнулись с финансовыми проблемами в связи с эпидемией коронавируса. Пять первых этапов сезона (четыре для Moto2 и Moto3) были отложены или отменены. Это сократило доходы команд в начале года. Вдобавок ряд спонсоров прекратил свои выплаты командам до утверждения окончательного календаря на нынешний сезо. В таких условиях финансово помочь командам решили промоутеры чемпионата из компании Dorna.
Промоутеры уже начали выплаты командам категорий Moto2 и Moto3. В MotoGP они намерены поддержать частные коллективы, которые получат средства на зарплату для сотрудников.
«Мы пытаемся помочь частным командам не сокращать зарплаты, – сказал глава Dorna Кармело Эспелета в интервью AS. – Самая большая ценность чемпионата – люди, которые в нем работают. Сейчас мы платим командам Moto2 и Moto3 по 25 тысяч евро на каждого пилота. В MotoGP тоже будет программа, которая поможет командам рассчитываться с сотрудниками. Здесь мы будем определять сумму не на каждого пилота, а на команду.
Надо принимать во внимание их ежемесячные траты и стараться помочь финансово, хотя бы в ближайшие три месяца».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Герман Гарсия Касанова
MotoGP помогает командам расплатиться с работниками
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