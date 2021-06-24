MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США
Эксперты считают, что нынешнее изменение в календаре – далеко не последнее
Организаторы чемпионата MotoGP объявили об отмене запланированной на 3 октября гонке на японской трассе в Мотеги и проведении в этот день Гран При США в Остине. Причиной, как несложно догадаться, являются эпидемиологические ограничения в азиатской стране.
Две гонки чемпионата мира на американском континенте (в США и Аргентине) до этого момента официально считались перенесенными на неопределенный срок. Шансы на проведение этапа в Южной Америке сейчас расцениваются как крайне низкие – в силу продолжающейся пандемии, а также пожара, который в этом году нанес серьезный ущерб трассе в Термас-де-Рио-Ондо.
Из-за появления в календаре гонки в Остине на неделю вперед – с 10 на 17 октября – сдвинут этап в Таиланде. Эксперты предполагают, что в итоге он будет перенесен еще на неделю – и пройдет за неделю до гонки на Сепанге (31 октября). А изначально запланированный на 24 октября этап в Австралии не состоится – его заменит гонка на одной из европейских трасс. Считается, что наибольшие шансы принять эту «лишнюю» европейскую гонку – у португальского Портимана.
Читайте также:
Напомним, в эти выходные участники MotoGP соревнуются на трассе в голландском Ассене. Как обычно, телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажут в прямом эфире квалификации и гонки всех классов. Трансляции заездов топовой категории и в субботу, и в воскресенье начнутся в 14:20.
Промежуточный вариант календаря
|Дата
|Место/трасса
|28 марта
|«Лосаил»
|4 апреля
|«Лосаил»
|18 апреля
|Алгарве
|2 мая
|Херес
|16 мая
|Ле-Ман
|30 мая
|Муджелло
|6 июня
|Барселона
|20 июня
|«Заксенринг»
|27 июня
|Ассен
|8 августа
|«Ред Булл Ринг»
|15 августа
|«Ред Булл Ринг»
|29 августа
|Сильверстоун
|12 сентября
|Арагон
|19 сентября
|Мизано
|3 октября
|Остин
|17 октября
|Бурирам
|24 октября
|Филлип-Айленд
|31 октября
|«Сепанг»
|14 ноября
|Валенсия
Предыдущая новость
Американец дебютирует в MotoGP, подменив вице-чемпиона
Следующая новость
Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati