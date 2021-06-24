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MotoGP Новости

MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США

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, Главный редактор

Эксперты считают, что нынешнее изменение в календаре – далеко не последнее

MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США

Организаторы чемпионата MotoGP объявили об отмене запланированной на 3 октября гонке на японской трассе в Мотеги и проведении в этот день Гран При США в Остине. Причиной, как несложно догадаться, являются эпидемиологические ограничения в азиатской стране.

Две гонки чемпионата мира на американском континенте (в США и Аргентине) до этого момента официально считались перенесенными на неопределенный срок. Шансы на проведение этапа в Южной Америке сейчас расцениваются как крайне низкие – в силу продолжающейся пандемии, а также пожара, который в этом году нанес серьезный ущерб трассе в Термас-де-Рио-Ондо.

Из-за появления в календаре гонки в Остине на неделю вперед – с 10 на 17 октября – сдвинут этап в Таиланде. Эксперты предполагают, что в итоге он будет перенесен еще на неделю – и пройдет за неделю до гонки на Сепанге (31 октября). А изначально запланированный на 24 октября этап в Австралии не состоится – его заменит гонка на одной из европейских трасс. Считается, что наибольшие шансы принять эту «лишнюю» европейскую гонку – у португальского Портимана.

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Напомним, в эти выходные участники MotoGP соревнуются на трассе в голландском Ассене. Как обычно, телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажут в прямом эфире квалификации и гонки всех классов. Трансляции заездов топовой категории и в субботу, и в воскресенье начнутся в 14:20.

Промежуточный вариант календаря

Дата Место/трасса
28 марта Qatar «Лосаил»
4 апреля Qatar «Лосаил»
18 апреля Portugal Алгарве
2 мая Spain Херес
16 мая France Ле-Ман
30 мая Italy Муджелло
6 июня Spain Барселона
20 июня Germany «Заксенринг»
27 июня Netherlands Ассен
8 августа Austria «Ред Булл Ринг»
15 августа Austria «Ред Булл Ринг»
29 августа United Kingdom Сильверстоун
12 сентября Spain Арагон
19 сентября San Marino Мизано
3 октября United States Остин
17 октября Thailand Бурирам
24 октября Australia Филлип-Айленд
31 октября Malaysia «Сепанг»
14 ноября Spain Валенсия
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