MotoGP поменяла гонку в Японии на гонку в США

Организаторы чемпионата MotoGP объявили об отмене запланированной на 3 октября гонке на японской трассе в Мотеги и проведении в этот день Гран При США в Остине. Причиной, как несложно догадаться, являются эпидемиологические ограничения в азиатской стране.

Две гонки чемпионата мира на американском континенте (в США и Аргентине) до этого момента официально считались перенесенными на неопределенный срок. Шансы на проведение этапа в Южной Америке сейчас расцениваются как крайне низкие – в силу продолжающейся пандемии, а также пожара, который в этом году нанес серьезный ущерб трассе в Термас-де-Рио-Ондо.

Из-за появления в календаре гонки в Остине на неделю вперед – с 10 на 17 октября – сдвинут этап в Таиланде. Эксперты предполагают, что в итоге он будет перенесен еще на неделю – и пройдет за неделю до гонки на Сепанге (31 октября). А изначально запланированный на 24 октября этап в Австралии не состоится – его заменит гонка на одной из европейских трасс. Считается, что наибольшие шансы принять эту «лишнюю» европейскую гонку – у португальского Портимана.

Напомним, в эти выходные участники MotoGP соревнуются на трассе в голландском Ассене. Как обычно, телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажут в прямом эфире квалификации и гонки всех классов. Трансляции заездов топовой категории и в субботу, и в воскресенье начнутся в 14:20.

Промежуточный вариант календаря

Дата Место/трасса 28 марта «Лосаил» 4 апреля «Лосаил» 18 апреля Алгарве 2 мая Херес 16 мая Ле-Ман 30 мая Муджелло 6 июня Барселона 20 июня «Заксенринг» 27 июня Ассен 8 августа «Ред Булл Ринг» 15 августа «Ред Булл Ринг» 29 августа Сильверстоун 12 сентября Арагон 19 сентября Мизано 3 октября Остин 17 октября Бурирам 24 октября Филлип-Айленд 31 октября «Сепанг» 14 ноября Валенсия