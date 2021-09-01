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MotoGP подарил жителям окрестностей Сильверстоуна тонну еды

Автор:
, главный редактор

Простые британцы смогли насладиться блюдами и напитками, которые не донесли до рта звезды чемпионата мира

MotoGP подарил жителям окрестностей Сильверстоуна тонну еды

Организаторы чемпионата MotoGP по окончании Гран При Великобритании передали местным властям около тонны продуктов и напитков. Продукты были распределены между малоимущими жителями местности, в которой находится гоночная трасса Сильверстоун.

Наиболее заметными участниками проекта стали кейтеринговые компании, обслуживающие участников, организаторов, аккредитованных журналистов и VIP-гостей чемпионата. Они передали властям то, что не успели продать и раздать по ходу гоночного уик-энда. От этих компаний было получено 464 килограмма продуктов и 332 килограмма напитков. В частности, среди поучаствовавших в проекте упомянуты заводские команды КТМ, Ducati и Yamaha. Отметились, впрочем, и работающие на трассе заведения общепита: к примеру, кафе Pit Stop на входе в паддок поделилось сэндвичами общим весом в 50 килограммов.

До этого аналогичным образом с местными властями «лишней» едой поделились компании, обслуживавшие британский этап Формулы 1. Тогда общий вес еды и напитков составил вдвое больше – две тонны.

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Следующий после Гран При Великобритании этап MotoGP пройдет с 10 по 12 сентября на трассе «Моторленд Арагон» в Испании. Квалификации и гонки во всех классах можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Виньялес выступит за Aprilia на ближайшем этапе MotoGP

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