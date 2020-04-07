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MotoGP перенесла гонки в Муджелло и Барселоне

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MotoGP перенесла гонки в Муджелло и Барселоне
Автор:
, Главный редактор
7 апр. 2020 г., 09:22

Решение организаторов чемпионата мира по мотогонкам отодвигает начало нового сезона как минимум на конец июня

Компания Dorna – промоутер турнира MotoGP – объявила о переносе на неопределенный срок Гран При Италии и Гран При Каталонии. Эти гонки предполагалось провести 30-31 мая и 6-7 июня соответственно.

Соревнования на трассах в Муджелло и Каталонии стали уже шестым и седьмым этапом MotoGP, которые не удастся провести в заранее оговоренные сроки. Таким образом, начало сезона в классе MotoGP (гонщики классов Moto2 и Moto3 в марте успели провести гонку в Катаре) сдвигается как минимум на 20-21 июня, когда на трассе «Заксенринг» должен пройти Гран При Германии.

Вместе с гонкой в Барселоне откладывается и возвращение Хорхе Лоренсо в гонки за рулем Yamaha – мотоцикла, который в прошлом принес испанцу три чемпионских титула. Напомним, после провального сезона с Honda гонщик вернулся в заводскую команду Yamaha на роль тест-пилота, а в Барселоне должен был выйти на старт гонки благодаря использующейся в MotoGP системе «уайлд-кард» (она позволяет заводским командам эпизодически выставлять на старт третий мотоцикл).

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В отсутствие реальных гонок организаторы MotoGP проводят виртуальные заезды, где на старт (в отличие от виртуальных Гран При Ф1) выходят только действующие пилоты. Ближайшая такая гонка пройдет в это воскресенье, а увидеть ее в прямом эфире можно на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Серия MotoGP
Автор Кирилл Качнов

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