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MotoGP отменит Гран При Таиланда

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MotoGP отменит Гран При Таиланда
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Правительство страны решило отказаться от этапа в Бурираме из-за ситуации с коронавирусной пандемией

В 2020 года Гран При Таиланда стал одной из первых гонок, которая выпала из календаря в связи с пандемией – и уже не вернулась, так как весь сезон прошел в Европе. 

В нынешнем сезоне этап на трассе «Чан» был намечен на второй уик-энд октября, но во вторник газета Bangkok Post написала, что местные власти решили отложить вступление в силу нового пятилетнего контракта с промоутерами чемпионата мира из Dorna до 2022 года. 

Официальных сообщений ни одна из сторон пока не сделала, а представители Dorna оказались недоступны для комментариев. 

Отмена Гран При Таиланда на столь ранней стадии сезона неизбежно ставит вопрос о реальности проведения остальных азиатских гонок. Сейчас на октябрь запланированы этапы в Японии, Таиланде, Австралии и Малайзии. Кроме того, индонезийская гонка имеет в календаре статус запасной.

Кроме того, во вторник организаторы MotoGP сообщили, что предсезонные тесты в классах Moto2 и Moto3 перенесены из Хереса в Катар, где состоятся 19-21 марта. Это позволит участникам молодежных категорий избежать проблем с участием в первом этапе, который состоится на трассе «Лосаил» 26-28 марта. 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Таиланда
Автор Льюис Дункан

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