MotoGP отменила все субботние заезды из-за ветра
Сильный ветер помешал провести квалификацию MotoGP на «Филлип-Айленде». Состоится ли квалификация в воскресенье, неизвестно.
В середине четвертой тренировки руководство Гран При Австралии приняло решение остановить заезды красными флагами после падения гонщика Tech 3 Мигеля Оливейры, которого сдуло сильнейшим ветром, идущим на трассу со стороны Бассова пролива.
Комиссия по безопасности MotoGP провела собрание со всеми гонщиками и решило отменить все дальнейшие заезды из-за опасных погодных условий. Вскоре после объявления на «Филлип-Айленд», где ярко светило солнце, обрушился дождь.
Будет ли проведена квалификация в воскресенье перед гонкой, еще не ясно. Руководство Гран При объявило, что утром оценит условия и примет решение. Если квалификация не состоится, то стартовый порядок будет определен на основе комбинированных результатов трех тренировок.
В этом случае поул достанется Маверику Виньялесу из Yamaha, с ним с первого ряда должны будут стартовать гонщик Ducati Андреа Довициозо и Кэл Кратчлоу из LCR.
Последний раз, когда стартовая решетка формировалась по итогам тренировок, поул тоже достался Виньялесу. Это случилось в 2017 году в Катаре.
Воскресные заезды покажет канал Моторспорт.ТВ.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Австралии
|Автор
|Денис Буденков
MotoGP отменила все субботние заезды из-за ветра
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