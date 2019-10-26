MotoGP отменила все субботние заезды из-за ветра

В середине четвертой тренировки руководство Гран При Австралии приняло решение остановить заезды красными флагами после падения гонщика Tech 3 Мигеля Оливейры, которого сдуло сильнейшим ветром, идущим на трассу со стороны Бассова пролива.

Комиссия по безопасности MotoGP провела собрание со всеми гонщиками и решило отменить все дальнейшие заезды из-за опасных погодных условий. Вскоре после объявления на «Филлип-Айленд», где ярко светило солнце, обрушился дождь.

Будет ли проведена квалификация в воскресенье перед гонкой, еще не ясно. Руководство Гран При объявило, что утром оценит условия и примет решение. Если квалификация не состоится, то стартовый порядок будет определен на основе комбинированных результатов трех тренировок.

В этом случае поул достанется Маверику Виньялесу из Yamaha, с ним с первого ряда должны будут стартовать гонщик Ducati Андреа Довициозо и Кэл Кратчлоу из LCR.

Последний раз, когда стартовая решетка формировалась по итогам тренировок, поул тоже достался Виньялесу. Это случилось в 2017 году в Катаре.

Воскресные заезды покажет канал Моторспорт.ТВ.