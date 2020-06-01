MotoGP отменила Гран При Японии
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Гонки в Японии не будет впервые за 34 года
Гран При Японии стал шестым этапом MotoGP, отмененным из-за эпидемии коронавируса. Он прибавился к ранее отмененным гонкам в Великобритании, Австралии, Голландии, Германии и Финляндии.
Сезон MotoGP не удалось начать из-за вспыхнувшей пандемии. Часть этапов была перенесена, однако сезон сможет начаться не раньше середины июля, когда запланированы две гонки в Хересе. Чтобы вместить в чемпионат как можно больше этапов, боссы MotoGP решили до середины ноября проводить гонки только в Европе. Проведение японского этапа в Мотеги после этого срока невозможно по климатическим причинам.
Гран При Японии пропадет из календаря MotoGP впервые с 1986 года. Серия еще надеется провести этапы в США, Аргентине, Малайзии и Таиланде в конце года.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Льюис Дункан
MotoGP отменила Гран При Японии
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