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MotoGP отменила Гран При Японии

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MotoGP отменила Гран При Японии
Автор:
1 июн. 2020 г., 08:19

Гонки в Японии не будет впервые за 34 года

Гран При Японии стал шестым этапом MotoGP, отмененным из-за эпидемии коронавируса. Он прибавился к ранее отмененным гонкам в Великобритании, Австралии, Голландии, Германии и Финляндии.

Сезон MotoGP не удалось начать из-за вспыхнувшей пандемии. Часть этапов была перенесена, однако сезон сможет начаться не раньше середины июля, когда запланированы две гонки в Хересе. Чтобы вместить в чемпионат как можно больше этапов, боссы MotoGP решили до середины ноября проводить гонки только в Европе. Проведение японского этапа в Мотеги после этого срока невозможно по климатическим причинам.

Гран При Японии пропадет из календаря MotoGP впервые с 1986 года. Серия еще надеется провести этапы в США, Аргентине, Малайзии и Таиланде в конце года.

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Серия MotoGP
Автор Льюис Дункан

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