MotoGP откажется от ископаемого топлива. Но не сразу

Организаторы MotoGP приняли решение перейти на использование топлива, которое будет производиться на 100% из возобновляемых источников. К 2024 году доля такого топлива в баках мотоциклов должна составить 40%, а к 2027 году достигнуть 100%.

К похожему решению стремятся в Формуле 1, но в MotoGP назвали несколько интересных и разумных особенностей своей программы.

Во-первых, там еще не решили, на какое именно топливо перейти. Есть две основные альтернативы. Первый путь, выбранный Формулой 1, подразумевает производство синтетического топлива на химических заводах непосредственно из воды и атмосферного углекислого газа. При его сгорании образуется та же вода и тот же парниковый углекислый газ, но в отличие от сжигания, бензина количество углекислого газа в атмосфере от использования синтетического топлива не меняется.

Второй путь – это использование биотоплива, получаемого из «непродуктовой биомассы». Эта технология более старая и отработанная, чем-то подобным заправляют, например, болиды IndyCar.

В обеих случаях при производстве горючего должна быть использована только «чистая» электроэнергия, например от ветряных электростанций.

Во-вторых, в MotoGP будет несколько поставщиков топлива, так что сам чемпионат и команды в отдельности получат возможность выбирать.

В-третьих, топливо обязано отвечать одному важному критерию: оно должно стать полноценным заменителем бензина и подходить обычным дорожным мотоциклам, рассчитанным на бензин.

Младшие серии Moto2 и Moto3 также должны будут перейти на «зеленое» топливо к 2027 году с той лишь разницей, что для них поставщик горючего будет один.