MotoGP отказалась проводить по две гонки за уик-энд

Сезон-2020 в MotoGP начнется не раньше 21 июня. На эту дату запланирован Гран При Германии, который должен был стать девятой гонкой сезона, но теперь может оказаться первой.

Отмена или перенос первых восьми этапов вынудила руководство чемпионата задуматься об изменении календаря и поиска возможностей для проведения дополнительных заездов. Одним из вариантов было проведение сразу двух гонок в рамках одного Гран При. Сейчас от этого решили отказаться.

«Такой возможностью мы пользоваться не будем, – сказал глава чемпионата Кармело Эспелета. – Промоутеры и так под давлением, и платить за две гонки они не будут. Как и телекомпании».

С Эспелетой согласился директор управляющей компании MotoGP Dorna Манель Аройо.

«Мы не рассматриваем такой вариант, это выдумка, – сказал Аройо в эфире Radio Catalunya. – Чемпионат, команды и мотоциклы построены для одного типа соревнований с 45-минутной гонкой по воскресеньям. Изменить это непросто на техническом уровне. Не то, чтобы это невозможно, но нам это ничего не даст».

После отмены майских этапов MotoGP перестала публиковать предварительные версии календаря. По словам Аройо, в компании решили не строить предположений, пока эпидемиологическая ситуация не позволит определить дату начала сезона.

«Когда мы узнаем день старта сезона, поймем, сколько уик-эндов у нас останется до Рождества. Конечно, учитывая логистику, мы не можем претендовать на проведение гонок каждую неделю. Но узнав дату начала сезона, мы узнаем, будет у нас 10, 16 или 8 гонок. А сейчас делать предположения рискованно».

Сколько бы гонок в итоге не было в MotoGP в 2020 году, посмотреть их будет можно на «Моторспорт.ТВ».