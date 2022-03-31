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MotoGP / Гран При Индонезии Новости

MotoGP отказалась от пятничных заездов из-за застрявшего в Африке груза

Вместо четырех тренировок гонщики проведут три, и все пройдут в субботу

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MotoGP отказалась от пятничных заездов из-за застрявшего в Африке груза
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Организаторы чемпионата MotoGP объявили об изменении расписания Гран При Аргентины, который должен пройти в этот уик-энд. Это связано сразу с двумя логистическими проблемами, из-за которых груз не прибыл в назначенное время на трассу.

Еще позавчера стало известно о том, что один из самолетов, который вез оборудование из Европы и Ближнего Востока, не может вылететь из Кении. По данным Motorsport.com, на борту находилось имущество заводской команды Ducati, а также команд Gresini Racing и VR46. Теперь выяснилось, но не смог прилететь и экстренно организованный рейс из Индонезии, где прошел предыдущий этап чемпионата. Более того, проблема затрагивает не только топ-класс, но и соревнования Moto2 и Moto3.

Ожидается, что ключевой груз все же сможет подняться в воздух в кенийском Момбасе сегодня вечером, что позволит провести Гран При. Однако организаторы этапа все же изменили его расписание, отказавшись от пятничных заездов.

Стандартно в MotoGP проводится четыре тренировки: две в пятницу и две в субботу. Время, показанное в первых трех, позволяет гонщикам быстрым сразу пройти во второй сегмент квалификации, время в четвертой тренировке на квалификацию не влияет.

В этот раз четвертой тренировки не будет. Пройдут только три, и все в субботу, а квалификация будет перенесена на вечер. Более того, время третьей тренировки сократится до получаса.

Чтобы как-то это компенсировать гонщикам, организаторы пообещали увеличить длительность сессии воскресной разминки.

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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