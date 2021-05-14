Вслед за Формулой 1 свой календарь пришлось переписывать и чемпионату мира по мотогонкам: пятницу стало известно, что намеченный на 11-13 июля Гран При Финляндии не состоится.

Новая трасса «Кюмиринг» должна была принять дебютную гонку – первую для страны с 1982 года – еще в прошлом сезоне, но от этих планов пришлось отказаться из-за пандемии. В этот раз Гран При также не состоится – причиной тому слишком строгие ограничения, действующие сейчас в Финляндии.

Вместо этого промоутеры из Dorna проведут второй уик-энд в австрийском Шпильберге – он состоится 6-8 августа и получит название Гран При Штирии.

Такая гонка уже проходила в 2020-м и запомнилась невероятной концовкой – Мигель Оливейра на KTM в последнем повороте обогнал двух соперников и одержал победу.

Мигель Оливейра, Red Bull KTM Tech 3, Джек Миллер, Pramac Racing, Пол Эспаргаро, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Ожидается, что в Австрии обе гонки пройдут с ограниченным допуском болельщиков на трибуны.

Календарь MotoGP до сих пор не сформирован окончательно: запланированные гонки в Америке пока не получили точной даты, а проведение Гран При Австралии вызывает все больше вопросов.

В этот уик-энд MotoGP проведет Гран При Франции в Ле-Мане. Квалификации и гонки во всех классах покажут в прямом эфире телеканал и видеоплатфома «Моторспорт.ТВ». У микрофона будет работать Сергей Беднарук.