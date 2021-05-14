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MotoGP / Гран При Финляндии Новости

MotoGP отказалась от этапа в Финляндии и проведет две гонки в Австрии

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Организаторы чемпионата мира объявили, что не приедут летом на «Кюмиринг», а вместо этого дважды выступят в Шпильберге

MotoGP отказалась от этапа в Финляндии и проведет две гонки в Австрии

Вслед за Формулой 1 свой календарь пришлось переписывать и чемпионату мира по мотогонкам:  пятницу стало известно, что намеченный на 11-13 июля Гран При Финляндии не состоится. 

Новая трасса «Кюмиринг» должна была принять дебютную гонку – первую для страны с 1982 года – еще в прошлом сезоне, но от этих планов пришлось отказаться из-за пандемии. В этот раз Гран При также не состоится – причиной тому слишком строгие ограничения, действующие сейчас в Финляндии.

Вместо этого промоутеры из Dorna проведут второй уик-энд в австрийском Шпильберге – он состоится 6-8 августа и получит название Гран При Штирии. 

Такая гонка уже проходила в 2020-м и запомнилась невероятной концовкой – Мигель Оливейра на KTM в последнем повороте обогнал двух соперников и одержал победу. 

Мигель Оливейра, Red Bull KTM Tech 3, Джек Миллер, Pramac Racing, Пол Эспаргаро, Red Bull KTM Factory Racing

Мигель Оливейра, Red Bull KTM Tech 3, Джек Миллер, Pramac Racing, Пол Эспаргаро, Red Bull KTM Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Ожидается, что в Австрии обе гонки пройдут с ограниченным допуском болельщиков на трибуны. 

Календарь MotoGP до сих пор не сформирован окончательно: запланированные гонки в Америке пока не получили точной даты, а проведение Гран При Австралии вызывает все больше вопросов. 

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В этот уик-энд MotoGP проведет Гран При Франции в Ле-Мане. Квалификации и гонки во всех классах покажут в прямом эфире телеканал и видеоплатфома «Моторспорт.ТВ». У микрофона будет работать Сергей Беднарук.

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Этап MotoGP в Муджелло пройдет без зрителей

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Финляндии
Автор Льюис Дункан

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