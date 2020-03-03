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MotoGP / Новость

MotoGP хочет подвинуть Гран При Арагона ради гонки в Таиланде

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MotoGP хочет подвинуть Гран При Арагона ради гонки в Таиланде
Автор:
, редактор
3 мар. 2020 г., 07:17

Руководство серии пытается спасти хотя бы один из двух отмененных этапов.

На прошлой неделе стало известно, что MotoGP отменила этапы в Катаре и Таиланде, которые должны были открывать новый сезон чемпионата. Теперь руководители MotoGP из Dorna пытаются изменить календарь дальнейшего сезона так, чтобы спасти хотя бы тайскую гонку.

В Dorna хотят отдать под ГП Таиланда 4 октября, на которое уже запланирована гонка в Арагоне. Руководство чемпионата намерено обсудить возможность замены с промоутерами из Арагона. В случае замены, гонку в Испании перенесут на 20 сентября. 

На данный момент неизвестно, когда начнется сезон-2020 в MotoGP. После отмены Гран При Катара и переноса этапа в Таиланде первой в календаре значится гонка в США, назначенная на 5 апреля. Но пока неизвестно, состоится ли она.

Отмены этапов были вызваны мировой эпидемией коронавируса, которая сделала проведение гонок небезопасным. 

Следить за сезоном-2020 в MotoGP, когда он все же начнется, вы сможете на «Моторспорт.ТВ»

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Серия MotoGP
Автор Иван Матушкин

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