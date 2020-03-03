MotoGP хочет подвинуть Гран При Арагона ради гонки в Таиланде
Руководство серии пытается спасти хотя бы один из двух отмененных этапов.
На прошлой неделе стало известно, что MotoGP отменила этапы в Катаре и Таиланде, которые должны были открывать новый сезон чемпионата. Теперь руководители MotoGP из Dorna пытаются изменить календарь дальнейшего сезона так, чтобы спасти хотя бы тайскую гонку.
В Dorna хотят отдать под ГП Таиланда 4 октября, на которое уже запланирована гонка в Арагоне. Руководство чемпионата намерено обсудить возможность замены с промоутерами из Арагона. В случае замены, гонку в Испании перенесут на 20 сентября.
На данный момент неизвестно, когда начнется сезон-2020 в MotoGP. После отмены Гран При Катара и переноса этапа в Таиланде первой в календаре значится гонка в США, назначенная на 5 апреля. Но пока неизвестно, состоится ли она.
Отмены этапов были вызваны мировой эпидемией коронавируса, которая сделала проведение гонок небезопасным.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Иван Матушкин
MotoGP хочет подвинуть Гран При Арагона ради гонки в Таиланде
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