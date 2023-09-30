Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам
Стартовав в субботу с поула, испанец из Pramac Ducati наилучшим образом использовал свой шанс. Теперь от лидера общего зачета его отделяют всего восемь баллов
Еще недавно казалось, что никакой борьбы за титул в MotoGP в нынешнем сезоне не будет. К концу августа Франческо Баньяя из заводской Ducati опережал соперников на весомые 62 очка и ехал столь уверенно, что многие проводили параллели между ним и Максом Ферстаппеном в Ф1.
Однако с приходом осени события стали развиваться по совсем иному сценарию. Серия неудач действующего чемпиона – прежде всего, падение на старте в Барселоне, где Франческо оказался под колесами мотоцикла соперника – привели к тому, что отрыв лидера растаял.
Перед стартом уик-энда на «Сузуке», куда участники MotoGP приехали спустя неделю после коллег из Ф1, Баньяя выигрывал у Хорхе Мартина из Pramac всего 13 очков. А после субботнего спринта их осталось всего восемь: испанец стартовал с поула и за все 12 кругов не дал ни единого повода усомниться в своем преимуществе.
Хорхе Мартин, Pramac Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Баньяя стартовал вторым, но сразу же откатился на четвертое место, не в силах противопоставить что-то традиционно «реактивным» на первых метрах KTM. Все, что ему удалось в дальнейшем – это все же сломить сопротивление Джека Миллера и финишировать третьим. Брэд Биндер успел за время их поединка оторваться слишком далеко и спокойно удержал второе место.
Ветеран премьер-класса Жоан Зарко стал пятым, победитель предыдущего Гран При Индии Марко Бедзекки не без труда опередил Марка Маркеса на Honda в споре за шестое место.
Алеш Эспаргаро из Aprilia, который по темпу должен был опережать их обоих, сошел незадолго до финиша из-за проблем со своей Aprilia RS-GP.
Для Yamaha спринт на домашней трассе обернулся кошмаром – призер индийской гонки Фабио Куартараро финишировал только 15-м впереди своего напарника Франко Морбиделли.
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