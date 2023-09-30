Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам

Еще недавно казалось, что никакой борьбы за титул в MotoGP в нынешнем сезоне не будет. К концу августа Франческо Баньяя из заводской Ducati опережал соперников на весомые 62 очка и ехал столь уверенно, что многие проводили параллели между ним и Максом Ферстаппеном в Ф1.

Однако с приходом осени события стали развиваться по совсем иному сценарию. Серия неудач действующего чемпиона – прежде всего, падение на старте в Барселоне, где Франческо оказался под колесами мотоцикла соперника – привели к тому, что отрыв лидера растаял.

Перед стартом уик-энда на «Сузуке», куда участники MotoGP приехали спустя неделю после коллег из Ф1, Баньяя выигрывал у Хорхе Мартина из Pramac всего 13 очков. А после субботнего спринта их осталось всего восемь: испанец стартовал с поула и за все 12 кругов не дал ни единого повода усомниться в своем преимуществе.

Хорхе Мартин, Pramac Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Баньяя стартовал вторым, но сразу же откатился на четвертое место, не в силах противопоставить что-то традиционно «реактивным» на первых метрах KTM. Все, что ему удалось в дальнейшем – это все же сломить сопротивление Джека Миллера и финишировать третьим. Брэд Биндер успел за время их поединка оторваться слишком далеко и спокойно удержал второе место.

Ветеран премьер-класса Жоан Зарко стал пятым, победитель предыдущего Гран При Индии Марко Бедзекки не без труда опередил Марка Маркеса на Honda в споре за шестое место.

Алеш Эспаргаро из Aprilia, который по темпу должен был опережать их обоих, сошел незадолго до финиша из-за проблем со своей Aprilia RS-GP.

Для Yamaha спринт на домашней трассе обернулся кошмаром – призер индийской гонки Фабио Куартараро финишировал только 15-м впереди своего напарника Франко Морбиделли.

Результаты спринта Гран При Японии MotoGP (12 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Мотоцикл Время / Отст. 1 Хорхе Мартин Pramac Racing 21'00.734 2 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing +1.390 3 Франческо Баньяя Ducati Team +5.279 4 Джек Миллер Red Bull KTM Factory Racing +6.194 5 Жоан Зарко Pramac Racing +6.315 6 Марко Бедзекки Team VR46 +8.919 7 Марк Маркес Repsol Honda Team +9.298 8 Фабио Ди Джаннантонио Gresini Racing +10.189 9 Маверик Виньялес Aprilia Racing Team +12.404 10 Рауль Фернандес RNF Racing +15.366 11 Пол Эспаргаро Tech 3 +15.473 12 Аугусто Фернандес Tech 3 +15.592 13 Хоан Мир J. MIR Repsol Honda Team +17.052 14 Мигель Оливейра RNF Racing +18.092 15 Фабио Куартараро Yamaha Factory Racing +19.333 16 Франко Морбиделли Yamaha Factory Racing +19.645 17 Такааки Накагами Team LCR +21.862 18 Кэл Кратчлоу Yamaha Factory Racing +26.026 19 Микеле Пирро Ducati Team +27.911 20 Штефан Брадль Team LCR +28.178 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing Team +4 круга