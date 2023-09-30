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Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам

Стартовав в субботу с поула, испанец из Pramac Ducati наилучшим образом использовал свой шанс. Теперь от лидера общего зачета его отделяют всего восемь баллов

Джейми Кляйн
Автор:
Хорхе Мартин, Pramac Racing

Еще недавно казалось, что никакой борьбы за титул в MotoGP в нынешнем сезоне не будет. К концу августа Франческо Баньяя из заводской Ducati опережал соперников на весомые 62 очка и ехал столь уверенно, что многие проводили параллели между ним и Максом Ферстаппеном в Ф1. 

Однако с приходом осени события стали развиваться по совсем иному сценарию. Серия неудач действующего чемпиона – прежде всего, падение на старте в Барселоне, где Франческо оказался под колесами мотоцикла соперника – привели к тому, что отрыв лидера растаял.

Перед стартом уик-энда на «Сузуке», куда участники MotoGP приехали спустя неделю после коллег из Ф1, Баньяя выигрывал у Хорхе Мартина из Pramac всего 13 очков. А после субботнего спринта их осталось всего восемь: испанец стартовал с поула и за все 12 кругов не дал ни единого повода усомниться в своем преимуществе.  

Хорхе Мартин, Pramac Racing

Хорхе Мартин, Pramac Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Баньяя стартовал вторым, но сразу же откатился на четвертое место, не в силах противопоставить что-то традиционно «реактивным» на первых метрах KTM. Все, что ему удалось в дальнейшем – это все же сломить сопротивление Джека Миллера и финишировать третьим. Брэд Биндер успел за время их поединка оторваться слишком далеко и спокойно удержал второе место. 

Ветеран премьер-класса Жоан Зарко стал пятым, победитель предыдущего Гран При Индии Марко Бедзекки не без труда опередил Марка Маркеса на Honda в споре за шестое место. 

Алеш Эспаргаро из Aprilia, который по темпу должен был опережать их обоих, сошел незадолго до финиша из-за проблем со своей Aprilia RS-GP.

Для Yamaha спринт на домашней трассе обернулся кошмаром – призер индийской гонки Фабио Куартараро финишировал только 15-м впереди своего напарника Франко Морбиделли. 

Результаты спринта Гран При Японии MotoGP (12 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Spain Хорхе МартинPramac Racing 21'00.734
2 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing +1.390
3 Italy Франческо БаньяяDucati Team +5.279
4 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing +6.194
5 France Жоан ЗаркоPramac Racing +6.315
6 Italy Марко БедзеккиTeam VR46 +8.919
7 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team +9.298
8 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing +10.189
9 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team +12.404
10 Spain Рауль ФернандесRNF Racing +15.366
11 Spain Пол ЭспаргароTech 3 +15.473
12 Spain Аугусто ФернандесTech 3 +15.592
13 Spain Хоан МирJ. MIRRepsol Honda Team +17.052
14 Portugal Мигель ОливейраRNF Racing +18.092
15 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing +19.333
16 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing +19.645
17 Japan Такааки НакагамиTeam LCR +21.862
18 United Kingdom Кэл КратчлоуYamaha Factory Racing +26.026
19 Italy Микеле ПирроDucati Team +27.911
20 Germany Штефан БрадльTeam LCR +28.178
  Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team +4 круга
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