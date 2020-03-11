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MotoGP / Новость

MotoGP ищет варианты начать сезон раньше 17 апреля

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MotoGP ищет варианты начать сезон раньше 17 апреля
Автор:
11 мар. 2020 г., 11:00

Руководство серии не уверено, когда и где начнется новый чемпионат.

MotoGP лишилась трех первых этапов сезона-2020 из-за коронавируса. Гран При Катара был отменен, а этапы в Таиланде и США перенесены на осень. При нынешнем расписании чемпионат начнется 19 апреля в Аргентине, однако и в проведении этого этапа организаторы чемпионата пока не уверены. В то же время, глава чемпионата Кармело Эспелета допускает, что сезон начнется и раньше.

«Мы рассматриваем возможность проведения Гран При Катара, который не смог принять Лосаль, где-то еще, – сказал Эспелета в интервью Radio Catalunya. – Сейчас ничего не ясно. Мы движемся день ото дня, и меняем даты, когда организаторы говорят, что не смогут провести этап. Сначала был Таиланд, потом Катар, теперь Остин. Пока Аргентина остается в календаре, но нам нужны гарантии, что если мы приедем гонка состоится. Если появятся сомнения, мы предпочтем ее перенести».

Пока неизвестно, куда могли бы перенести Гран При Катара. По некоторым предположениям это будет трасса «Сепанг» в Малайзии. Если MotoGP и соберется проводить гонку до Гран При Аргентины, ей надо будет пройти не ранее 3 апреля, когда закончится карантин на севере Италии, под который попали ряд пилотов и команда Yamaha. Также остается вопрос, пустит ли Малайзия на свою территорию тысячи людей из зоны эпидемии. 

Ранее уже сообщалось, что руководство MotoGP готово проводить по две гонки за уик-энд, чтобы в чемпионате было не менее 13 этапов.

 

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Серия MotoGP
Автор Льюис Дункан

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