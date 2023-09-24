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Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

Драматичные события на трассе Будды привели к тому, что борьба за титул в премьер-классе по сути начнется заново

Рахит Тукрал
Автор:
Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Не сумев воспользоваться своим поулом в спринте из-за столкновения с собственным напарником Лукой Марини в первом повороте, Марко Бедзекки убедительно переиграл конкурентов в главной гонке и стал первым в истории победителем Гран При Индии. 

Бедзекки, выступающий за команду VR46 на первом же круге обогнал Франческо Баньяю из заводской Ducati, после чего лишь наращивал отрыв. А вот сам Баньяя сначала увяз в борьбе с победителем спринта Хорхе Мартином, а на 13-м круге и вовсе потерял равновесие в четвертом повороте и оказался в гравии. 

Такой исход привел к тому, что от огромного отрыва действующего чемпиона в общем зачете осталось всего 13 очков. Третья победа Бедзекки в нынешнем сезоне показала, что судьба титула еще далеко не решена. 

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Мартин финишировал вторым в полуобморочном состоянии. Из-за невероятной жары даже сокращенная до 21 круга дистанция гонки стала для испанца из Pramac сложным испытанием. На последнем круге от потерял концентрацию и выехал с трассы, пропустив Фабио Куартараро. 

Правда, впереди лидер Yamaha оставался лишь пару поворотов – собрав последние силы, Хорхе бросился в решающую атаку и вернул второе место. Для Куартараро подиум стал всего вторым в нынешнем сезоне. 

Вместо него на пьедестал вполне мог подняться Марк Маркес, который уже финишировал третьим днем ранее. Но на шестом круге тот уронил байк в первом повороте.

Мотор не заглох, и Марк продолжил борьбу 16-м, после чего к финишу смог пробиться на девятое место. 

Авария: Марк Маркес, Repsol Honda

Авария: Марк Маркес, Repsol Honda

Четвертую позицию на финише всю гонку оспаривали другой представитель Honda Хоан Мир и Брэд Биндер из KTM. Они несколько раз менялись позициями, и в итоге южноафриканец все же взял верх. 

Жоан Зарко замкнул шестерку лидеров, тогда как сильнейшим представителем Aprilia стал Маверик Виньялес на восьмом месте – при этом из-за контакта в первом повороте он откатился далеко назад, после чего отыгрывался до самого финиша. Другой гонщик команды Алеш Эспаргаро сошел из-за отказа техники. 

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Результаты Гран При Индии MotoGP (21 круг)

Поз. Гонщик / Команда  Время / Отст.
1 Italy Марко БедзеккиTeam VR46 36'59.157
2 Spain Хорхе МартинPramac Racing +8.649
3 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing +8.855
4 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing +12.643
5 Spain Хоан МирRepsol Honda Team +13.214
6 France Жоан ЗаркоPramac Racing +14.673
7 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing +16.946
8 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team +17.191
9 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team +19.118
10 Spain Рауль ФернандесRNF Racing +26.504
11 Japan Такааки НакагамиTeam LCR +28.521
12 Portugal Мигель ОливейраRNF Racing +29.088
13 Spain Пол ЭспаргароTech 3 +29.728
14 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing +31.324
15 Germany Штефан БрадльTeam LCR +35.782
16 Italy Микеле ПирроDucati Team +49.242
  Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing +2 круга
  Italy Франческо БаньяяDucati Team +8 кругов
  Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team +10 кругов
  Spain Аугусто ФернандесTech 3 +15 кругов
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Стартовая решетка Гран При Индии MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индии
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