Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

Не сумев воспользоваться своим поулом в спринте из-за столкновения с собственным напарником Лукой Марини в первом повороте, Марко Бедзекки убедительно переиграл конкурентов в главной гонке и стал первым в истории победителем Гран При Индии.

Бедзекки, выступающий за команду VR46 на первом же круге обогнал Франческо Баньяю из заводской Ducati, после чего лишь наращивал отрыв. А вот сам Баньяя сначала увяз в борьбе с победителем спринта Хорхе Мартином, а на 13-м круге и вовсе потерял равновесие в четвертом повороте и оказался в гравии.

Такой исход привел к тому, что от огромного отрыва действующего чемпиона в общем зачете осталось всего 13 очков. Третья победа Бедзекки в нынешнем сезоне показала, что судьба титула еще далеко не решена.

Марко Бедзекки, VR46 Racing Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Мартин финишировал вторым в полуобморочном состоянии. Из-за невероятной жары даже сокращенная до 21 круга дистанция гонки стала для испанца из Pramac сложным испытанием. На последнем круге от потерял концентрацию и выехал с трассы, пропустив Фабио Куартараро.

Правда, впереди лидер Yamaha оставался лишь пару поворотов – собрав последние силы, Хорхе бросился в решающую атаку и вернул второе место. Для Куартараро подиум стал всего вторым в нынешнем сезоне.

Вместо него на пьедестал вполне мог подняться Марк Маркес, который уже финишировал третьим днем ранее. Но на шестом круге тот уронил байк в первом повороте.

Мотор не заглох, и Марк продолжил борьбу 16-м, после чего к финишу смог пробиться на девятое место.

Авария: Марк Маркес, Repsol Honda

Четвертую позицию на финише всю гонку оспаривали другой представитель Honda Хоан Мир и Брэд Биндер из KTM. Они несколько раз менялись позициями, и в итоге южноафриканец все же взял верх.

Жоан Зарко замкнул шестерку лидеров, тогда как сильнейшим представителем Aprilia стал Маверик Виньялес на восьмом месте – при этом из-за контакта в первом повороте он откатился далеко назад, после чего отыгрывался до самого финиша. Другой гонщик команды Алеш Эспаргаро сошел из-за отказа техники.

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Результаты Гран При Индии MotoGP (21 круг)

Поз. Гонщик / Команда Мотоцикл Время / Отст. 1 Марко Бедзекки Team VR46 36'59.157 2 Хорхе Мартин Pramac Racing +8.649 3 Фабио Куартараро Yamaha Factory Racing +8.855 4 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing +12.643 5 Хоан Мир Repsol Honda Team +13.214 6 Жоан Зарко Pramac Racing +14.673 7 Франко Морбиделли Yamaha Factory Racing +16.946 8 Маверик Виньялес Aprilia Racing Team +17.191 9 Марк Маркес Repsol Honda Team +19.118 10 Рауль Фернандес RNF Racing +26.504 11 Такааки Накагами Team LCR +28.521 12 Мигель Оливейра RNF Racing +29.088 13 Пол Эспаргаро Tech 3 +29.728 14 Джек Миллер Red Bull KTM Factory Racing +31.324 15 Штефан Брадль Team LCR +35.782 16 Микеле Пирро Ducati Team +49.242 Фабио Ди Джаннантонио Gresini Racing +2 круга Франческо Баньяя Ducati Team +8 кругов Алеш Эспаргаро Aprilia Racing Team +10 кругов Аугусто Фернандес Tech 3 +15 кругов