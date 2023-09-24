Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал
Драматичные события на трассе Будды привели к тому, что борьба за титул в премьер-классе по сути начнется заново
Не сумев воспользоваться своим поулом в спринте из-за столкновения с собственным напарником Лукой Марини в первом повороте, Марко Бедзекки убедительно переиграл конкурентов в главной гонке и стал первым в истории победителем Гран При Индии.
Бедзекки, выступающий за команду VR46 на первом же круге обогнал Франческо Баньяю из заводской Ducati, после чего лишь наращивал отрыв. А вот сам Баньяя сначала увяз в борьбе с победителем спринта Хорхе Мартином, а на 13-м круге и вовсе потерял равновесие в четвертом повороте и оказался в гравии.
Такой исход привел к тому, что от огромного отрыва действующего чемпиона в общем зачете осталось всего 13 очков. Третья победа Бедзекки в нынешнем сезоне показала, что судьба титула еще далеко не решена.
Марко Бедзекки, VR46 Racing Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Мартин финишировал вторым в полуобморочном состоянии. Из-за невероятной жары даже сокращенная до 21 круга дистанция гонки стала для испанца из Pramac сложным испытанием. На последнем круге от потерял концентрацию и выехал с трассы, пропустив Фабио Куартараро.
Правда, впереди лидер Yamaha оставался лишь пару поворотов – собрав последние силы, Хорхе бросился в решающую атаку и вернул второе место. Для Куартараро подиум стал всего вторым в нынешнем сезоне.
Вместо него на пьедестал вполне мог подняться Марк Маркес, который уже финишировал третьим днем ранее. Но на шестом круге тот уронил байк в первом повороте.
Мотор не заглох, и Марк продолжил борьбу 16-м, после чего к финишу смог пробиться на девятое место.
Авария: Марк Маркес, Repsol Honda
Четвертую позицию на финише всю гонку оспаривали другой представитель Honda Хоан Мир и Брэд Биндер из KTM. Они несколько раз менялись позициями, и в итоге южноафриканец все же взял верх.
Жоан Зарко замкнул шестерку лидеров, тогда как сильнейшим представителем Aprilia стал Маверик Виньялес на восьмом месте – при этом из-за контакта в первом повороте он откатился далеко назад, после чего отыгрывался до самого финиша. Другой гонщик команды Алеш Эспаргаро сошел из-за отказа техники.
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Результаты Гран При Индии MotoGP (21 круг)
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