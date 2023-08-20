Баньяя уехал от соперников в Австрии и сделал очередной шаг к титулу
Гонщик заводской Ducati стартовал в Шпильберге с поула и лидировал от старта до финиша, показав по ходу дистанции лучшее время круга. Подиум дополнили Брэд Биндер и Марко Бедзекки
Второй день подряд на этапе MotoGP обошлось без интриги. Как и в спринте, Франческо Баньяя наглядно продемонстрировал, что сейчас ему нет равных в чемпионате. Итальянец победил в пятый раз за десять Гран При и оформил уже третий в нынешнем сезоне дубль, став сильнейшим в обеих гонках уик-энда.
Преимущество лидера сезона вынудило соперников проводить после финиша понятные параллели с Марсом Ферстаппеном. И хотя отставание Брэда Биндера из KTM, который – как и накануне – финишировал вторым, составило всего пять секунд, по меркам MotoGP это огромная величина.
Подиум дополнил Марко Бедзекки из VR46 – и это единственное отличие в призовой тройке по сравнению с субботой.
Франческо Баньяя, Ducati Team, Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
На призовой финиш долго претендовал Алекс Маркес из Gresini, но в самом конце он чуть сбавил темп и пропустил сначала Бедзекки, а затем и другого гонщика команды Валентино Росси Луку Марини – последний едва не уронил байк в первом повороте гонки, но, к счастью, смог удержать его.
Маверик Виньялес, второй день кряду скверно стартовавший со второго места, финишировал шестым впереди Хорхе Мартина – тот вынужден был по ходу дистанции проехать по «длинной петле» в наказание за устроенную на старте спринта аварию.
Марк Маркес впервые со старта сезона смог добраться в воскресенье до клетчатого флага – правда, лишь 11-м.
Хоан Мир упал и выбыл из борьбы, также не закончили дистанцию оба гонщика RNF Aprilia.
Сезон MotoGP продолжится через две недели в Барселоне.
Результаты Гран При Австрии MotoGP (28 кругов)
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Мотоцикл
|Время / Отст.
|1
|
Франческо Баньяя
Ducati Team
|42:23.315
|2
|
Брэд Биндер
Red Bull KTM Factory Racing
|5,191
|3
|Марко БедзеккиTeam VR46
|7,708
|4
|Лука МариниTeam VR46
|10,343
|5
|Алекс МаркесGresini Racing
|11,039
|6
|Маверик ВиньялесAprilia Racing Team
|11,724
|7
|Хорхе МартинPramac Racing
|12,917
|8
|Фабио КуартарароYamaha Factory Racing
|19,509
|9
|Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team
|20,231
|10
|Энеа БастьяниниDucati Team
|20,729
|11
|Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing
|21,527
|12
|Марк МаркесRepsol Honda Team
|23,027
|13
|Жоан ЗаркоPramac Racing
|22,259
|14
|Аугусто ФернандесTech 3
|25,365
|15
|Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing
|25,475
|16
|Пол ЭспаргароTech 3
|28,073
|17
|Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing
|28,998
|18
|Такааки НакагамиTeam LCR
|32,316
|19
|Лоренцо СавадориAprilia Racing Team
|42,392
|20
|Икер ЛекуонаTeam LCR
|46,239
|Рауль ФернандесRNF Racing
|НФ
|Хоан МирRepsol Honda Team
|НФ
|Мигель ОливейраRNF Racing
|НФ
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