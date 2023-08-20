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MotoGP / Гран При Австрии Отчет о гонке

Баньяя уехал от соперников в Австрии и сделал очередной шаг к титулу

Гонщик заводской Ducati стартовал в Шпильберге с поула и лидировал от старта до финиша, показав по ходу дистанции лучшее время круга. Подиум дополнили Брэд Биндер и Марко Бедзекки

Льюис Дункан
Автор:
Франческо Баньяя, Ducati Team

Второй день подряд на этапе MotoGP обошлось без интриги. Как и в спринте, Франческо Баньяя наглядно продемонстрировал, что сейчас ему нет равных в чемпионате. Итальянец победил в пятый раз за десять Гран При и оформил уже третий в нынешнем сезоне дубль, став сильнейшим в обеих гонках уик-энда. 

Преимущество лидера сезона вынудило соперников проводить после финиша понятные параллели с Марсом Ферстаппеном. И хотя отставание Брэда Биндера из KTM, который – как и накануне – финишировал вторым, составило всего пять секунд, по меркам MotoGP это огромная величина. 

Подиум дополнил Марко Бедзекки из VR46 – и это единственное отличие в призовой тройке по сравнению с субботой. 

Франческо Баньяя, Ducati Team, Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing

Франческо Баньяя, Ducati Team, Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

На призовой финиш долго претендовал Алекс Маркес из Gresini, но в самом конце он чуть сбавил темп и пропустил сначала Бедзекки, а затем и другого гонщика команды Валентино Росси Луку Марини – последний едва не уронил байк в первом повороте гонки, но, к счастью, смог удержать его.

Маверик Виньялес, второй день кряду скверно стартовавший со второго места, финишировал шестым впереди Хорхе Мартина – тот вынужден был по ходу дистанции проехать по «длинной петле» в наказание за устроенную на старте спринта аварию.

Марк Маркес впервые со старта сезона смог добраться в воскресенье до клетчатого флага – правда, лишь 11-м. 

Хоан Мир упал и выбыл из борьбы, также не закончили дистанцию оба гонщика RNF Aprilia.

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Результаты Гран При Австрии MotoGP (28 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1

Italy Франческо Баньяя

Ducati Team

 42:23.315
2

South Africa Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

 5,191
3 Italy Марко БедзеккиTeam VR46 7,708
4 Italy Лука МариниTeam VR46 10,343
5 Spain Алекс МаркесGresini Racing 11,039
6 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team 11,724
7 Spain Хорхе МартинPramac Racing 12,917
8 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing 19,509
9 Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team 20,231
10 Italy Энеа БастьяниниDucati Team 20,729
11 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing 21,527
12 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team 23,027
13 France Жоан ЗаркоPramac Racing 22,259
14 Spain Аугусто ФернандесTech 3 25,365
15 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing 25,475
16 Spain Пол ЭспаргароTech 3 28,073
17 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing 28,998
18 Japan Такааки НакагамиTeam LCR 32,316
19 Italy Лоренцо СавадориAprilia Racing Team 42,392
20 Spain Икер ЛекуонаTeam LCR 46,239
  Spain Рауль ФернандесRNF Racing НФ
  Spain Хоан МирRepsol Honda Team НФ
  Portugal Мигель ОливейраRNF Racing НФ
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