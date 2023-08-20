Баньяя уехал от соперников в Австрии и сделал очередной шаг к титулу

Второй день подряд на этапе MotoGP обошлось без интриги. Как и в спринте, Франческо Баньяя наглядно продемонстрировал, что сейчас ему нет равных в чемпионате. Итальянец победил в пятый раз за десять Гран При и оформил уже третий в нынешнем сезоне дубль, став сильнейшим в обеих гонках уик-энда.

Преимущество лидера сезона вынудило соперников проводить после финиша понятные параллели с Марсом Ферстаппеном. И хотя отставание Брэда Биндера из KTM, который – как и накануне – финишировал вторым, составило всего пять секунд, по меркам MotoGP это огромная величина.

Подиум дополнил Марко Бедзекки из VR46 – и это единственное отличие в призовой тройке по сравнению с субботой.

Франческо Баньяя, Ducati Team, Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

На призовой финиш долго претендовал Алекс Маркес из Gresini, но в самом конце он чуть сбавил темп и пропустил сначала Бедзекки, а затем и другого гонщика команды Валентино Росси Луку Марини – последний едва не уронил байк в первом повороте гонки, но, к счастью, смог удержать его.

Маверик Виньялес, второй день кряду скверно стартовавший со второго места, финишировал шестым впереди Хорхе Мартина – тот вынужден был по ходу дистанции проехать по «длинной петле» в наказание за устроенную на старте спринта аварию.

Марк Маркес впервые со старта сезона смог добраться в воскресенье до клетчатого флага – правда, лишь 11-м.

Хоан Мир упал и выбыл из борьбы, также не закончили дистанцию оба гонщика RNF Aprilia.

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Сезон MotoGP продолжится через две недели в Барселоне.

Результаты Гран При Австрии MotoGP (28 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Мотоцикл Время / Отст. 1 Франческо Баньяя Ducati Team 42:23.315 2 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing 5,191 3 Марко Бедзекки Team VR46 7,708 4 Лука Марини Team VR46 10,343 5 Алекс Маркес Gresini Racing 11,039 6 Маверик Виньялес Aprilia Racing Team 11,724 7 Хорхе Мартин Pramac Racing 12,917 8 Фабио Куартараро Yamaha Factory Racing 19,509 9 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing Team 20,231 10 Энеа Бастьянини Ducati Team 20,729 11 Франко Морбиделли Yamaha Factory Racing 21,527 12 Марк Маркес Repsol Honda Team 23,027 13 Жоан Зарко Pramac Racing 22,259 14 Аугусто Фернандес Tech 3 25,365 15 Джек Миллер Red Bull KTM Factory Racing 25,475 16 Пол Эспаргаро Tech 3 28,073 17 Фабио Ди Джаннантонио Gresini Racing 28,998 18 Такааки Накагами Team LCR 32,316 19 Лоренцо Савадори Aprilia Racing Team 42,392 20 Икер Лекуона Team LCR 46,239 Рауль Фернандес RNF Racing НФ Хоан Мир Repsol Honda Team НФ Мигель Оливейра RNF Racing НФ