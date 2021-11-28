MotoGP 2021: кто падал чаще?

Чемпионат MotoGP опубликовал традиционную статистику падений гонщиков по ходу сезона. На первое место вышел Икер Лекуона, который упал с байка 26 раз за 18 гонок.

В предыдущие годы лидером по числу падений был Марк Маркес. Отчасти из-за этого теперь он лишь на втором месте: испанец пропустил четыре этапа, а в оставшихся упал 22 раза, став вторым. Впрочем, Маркес сохранил лидерство по среднему числу падений на каждый этап.

Непростой нрав мотоциклов Honda отразился и на остальных участниках, выступающих на этих байках. Пол Эспаргаро, который перешел в напарники Маркеса из Aprilia, удвоил число падений по ходу сезона с 10 до 20. Брат Марка Маркеса Алекс, выступающий на LCR Honda, упал 19 раз.

Обладатель титула Фабио Куартараро и вице-чемпион Францеско Баньяя падали реже всех из тех, кто участвовал во всех гонках сезона: по 7 раз. И на удивление ни разу не упал Кэл Кратчлоу, который проехал четыре гонки на Yamaha: в прошлые сезоны он был одним из лидеров по числу падений.