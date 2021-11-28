MotoGP 2021: кто падал чаще?
Маркес уступил лидерство Лекуоне, но только за счет пропущенных этапов
Чемпионат MotoGP опубликовал традиционную статистику падений гонщиков по ходу сезона. На первое место вышел Икер Лекуона, который упал с байка 26 раз за 18 гонок.
В предыдущие годы лидером по числу падений был Марк Маркес. Отчасти из-за этого теперь он лишь на втором месте: испанец пропустил четыре этапа, а в оставшихся упал 22 раза, став вторым. Впрочем, Маркес сохранил лидерство по среднему числу падений на каждый этап.
Непростой нрав мотоциклов Honda отразился и на остальных участниках, выступающих на этих байках. Пол Эспаргаро, который перешел в напарники Маркеса из Aprilia, удвоил число падений по ходу сезона с 10 до 20. Брат Марка Маркеса Алекс, выступающий на LCR Honda, упал 19 раз.
Обладатель титула Фабио Куартараро и вице-чемпион Францеско Баньяя падали реже всех из тех, кто участвовал во всех гонках сезона: по 7 раз. И на удивление ни разу не упал Кэл Кратчлоу, который проехал четыре гонки на Yamaha: в прошлые сезоны он был одним из лидеров по числу падений.