MotoGP 2020 года: чего ждать от нового сезона мотогонок?

Вчера в Сепанге взревели моторы байков MotoGP: начались первые, пока неофициальные тесты в преддверие нового сезона.

Прошлый год в MotoGP кому-то мог показаться скучным. Нет, событий, интриг, ярких аварий и прочих радостей хватало. Не было одного – борьбы за лидерство. Марк Маркес не просто выиграл личный титул, он также практически в одиночку добыл победу и в командном зачете.

Так что все следили, когда отмучаются Хорхе Лоренсо и Жоан Зарко, сумеет ли Росси одержать хотя бы одну победу и научится ли Фабио Куартараро беречь резину и не проигрывать на последнем круге.

На первый взгляд кажется, что в 2020 году все повториться с точностью до деталей. Однако при близком рассмотрении чемпионат вовсе не собирается быть совсем уж скучным. И вот почему.

Братство Маркесов

В 2020 году Марк Маркес выиграл больше половины гонок, а в остальных ни разу не финишировал ниже второго места. Учитывая что правила в чемпионате не поменялись, и технический регламент остался тем же, расклад сил представляется неизменным.

Есть, однако, два фактора, которые вносят хоть какую-то интригу.

Первым таким фактором является новый напарник Марка, его брат Алекс Маркес. Это первый случай в истории топ-класса мотоспорта, когда родные браться выступают в одной заводской команде, что уже интересно.

Марк Маркес и Алекс Маркес Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В прошлом сезоне другие гонщики на мотоциклах Honda не выглядели особо успешными. На втором месте в чемпионате расположился Андреа Довициозо на Ducati, на третьем – Маверик Виньялес на Yamaha, следом Алекс Ринс на Suzuki. Лучший гонщик на Honda после Маркеса – Кэл Кратчлоу – стал только девятым.

Из 458 очков в зачете команд для Honda Марк Маркес заработал 420. А в зачете конструкторов на него пришлось 420 очков из 426. Иными словами, успех Honda выглядит исключительно как заслуга Маркеса, а не как преимущество йтехники.

Стиль пилотирования Марка в 2019 году был уникален, никто из гонщиков не мог к нему приблизиться. Но что если это удастся его брату? Кому как не Алексу с ранних лет учиться ездить у старшего брата? Он моложе, он злее, ему нужно доказать, что он не зря носит ту же фамилию, что и шестикратный чемпион мира.

Второй фактор – форма самого Маркеса-старшего. В ноябре он перенес операцию на плече, и восстановление идет достаточно медленно. Сам Марк рассчитывает прийти в норму к началу сезона и уже попробовал себя в седле байка Moto3, после чего признался, что ощущения не самые лучшие.

В погоне за Маркесами

К новому сезону все команды готовят новые байки, причем более всех на прогресс рассчитывают в Yamaha и Aprilia. Последним более конкурентная техника явно пригодится: итальянская марка в последние годы, мягко сказать, не блистала.

Впрочем, начало нового сезона омрачено для Aprilia скандалом с гонщиком их заводской команды Андреа Янноне. Того в конце прошлого года уличили в употреблении допинга.

Вообще, допинг в гонках – явление крайне редкое. Формально FIM и FIA сейчас запрещают те же вещества, что и WADA в немоторизированных видах спорта. Но на деле считается, что употребление допинга гонщикам только мешает, так как нарушает их координацию.

Однако Янноне попался: в его пробах нашли дростанолон. Такое запрещенное вещество находили у гонщиков и раньше, хотя считается, что им оно не помогает. Вообще дростанолон обычно используют бодибилдеры. К слову Янноне пусть и не мистер Вселенная, но фигурой вышел весьма достойной и даже в рекламе нижнего белья снимался. Правда, сам итальянец в применении допинга не признался и свалил все на съеденное им мясо, в котором могло быть вещество из запрещенного списка.

Андреа Янноне Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Так или иначе, но накануне старта сезона Aprilia оказалась с новым байком, но без одного из двоих гонщиков. Очевидной заменой Янноне является запасной мотоциклист Брэдли Смит, однако тут же поползли слухи, что не все так просто.

Дошло до того, что в седло стали прочить… 48-летнего Макса Бьяджи! Легендарный итальянец незадолго до того проехал по трассе в Сепанге на новом супербайке Aprilia и показал отличное время, так что даже в руководстве команды не стали скрывать, что могут пригласить Бьяджи как минимум на февральские тесты. Правда, вскоре эта нелепость все же была опровергнута.

Что до самого Янноне, то его судьба решится уже 4 февраля, на суде в Швейцарии. И по закону ему без вариантов светит длительная дисквалификация. В Aprilia уже заявили, что верят в невиновность своего гонщика, но в случае сурового наказания будут вынуждены прекратить с ним сотрудничество.

Еще больше новостей пришло от Yamaha. По слухам, к самому успешному гонщику этой марки 2019 года Маверику Виньялесу стали проявлять интерес в Ducati. В ответ Yamaha продлила с Виньялесом контракт до конца 2022 года. И попутно объявила о расставании с Валентино Росси в конце этого сезона.

Росси заменят на Фабио Куартатаро. И хотя контракт с молодым французским дарованием уже подписан, лучший новичок 2019 года наверняка постарается уже в 2020 году доказать, что заслуживает такой чести. А сделать это Куартараро может только навязав борьбу Марку Маркесу. В теории удивить может и Росси. Не то, чтобы «Доктор» ранее себя как-то сдерживал, но теперь ему и вовсе стало терять нечего. А о желании остаться в MotoGP как минимум на 2021 год 40-летний Росси уже заявил.

Валентино Росси и Фабио Куартараро Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Наконец, все не плохо с мотивацией и у гонщиков Ducati. Андреа Довициозо уже не раз становился вице-чемпионом, и очевидно, что в этом году он чувствует: надо прибавлять сейчас или уже никогда. Как и Росси, терять Довициозо по большому счету нечего, за исключением целостности собственного скелета. «Надеюсь, удастся сделать нужный поворот. В прямом и переносном смысле», – пошутил Дови касательно планов на 2020 год.

Данило Петруччи, в свою очередь, продолжает висеть на волоске от прекращения сотрудничества с заводской командой Ducati, и расслабляться ему тоже нельзя.

Хотя зрителям с высоты их диванов может быть очевидно, что обогнать Маркеса ни Куартараро, ни Довициозо, ни Виньялесу, а тем более Петруччи с Росси не удастся, сами перечисленные гонщики наверняка ответят на это, что из высоких седел им видно дальше, и дело обстоит вовсе не безнадежно.

Гран При под боком

Для российских поклонников мотогонок в новом сезоне у нас есть две хорошие новости. Во-первых, трансляция MotoGP продолжится на нашей видеоплатформе «Моторспорт ТВ» , так что вы сможете следить за гонками в прямом эфире с толковыми русскими комментариями Сергея Беднарука.

Вторая новость заключается в том, что в чемпионат возвращается Гран При Финляндии. Новая трасса «Кюмиринг» располагается совсем недалеко от Санкт-Петербурга, так что попасть на этап MotoGP стало проще, чем когда-либо. К слову, от Москвы и от Питера в Хельсинки помимо прочего ходят поезда, которые останавливаются на станции Коувола – в ближайшем к трассе городе.

Правда, сам «Кюмиринг» мотогонщики успели раскритиковать – говорят, сложная трасса с множеством поворотов. Но, быть может, от того интереснее будет наблюдать за борьбой?

Микеле Пирро, Ducati на «Кюмиринге» Фото: MotoGP

Остальные изменения в календаре чемпионата сводятся к перетасовкам. Например, Марк Маркес теперь при всем желании не сможет завоевать титул уже в Тайланде, так как Гран При в этой стране отныне будет не 15-м в чемпионате, а вторым. Гран При обеих Америк останется третьим, а Аргентина переместилась на четвертое место. Обменялись местами и Гран При Голландии и Германии, а этап в Арагоне пройдет на неделю позже, чем в прошлом сезоне.

За чем еще следить по ходу сезона?

Если изменения в 2020-м по сравнению с 2019 годом кажутся вам высосанными из пальца, то перед 2021 годом должно быть множество новостей, которые растянутся на весь год. Некоторые из них, такие как контракты Yamaha с Куартараро и Виньялесом, из-за которых не нашлось место Росси, уже произошли. Но это только начало.

Останется ли Алекс Маркес в Honda? Сможет ли Жоан Зарко на клиентском Ducati подсидеть Данило Петруччи в заводской команде? Кто в долгосрочной перспективе заменит Янноне в Aprilia? И где в итоге окажется Росси – вот лишь главные вопросы, ответы на которые мы должны получить по ходу сезона.

Все больше разговоров и о том, что в чемпионате может измениться технический регламент, дабы гонки стали более экологичными.

Формула 1, как вы наверняка слышали, вознамерилась в ближайшее десятилетие полностью отказаться от ископаемого топлива, причем не только для болидов, но и для грузовиков команд. А что MotoGP?

Тут все не так просто. Байки гораздо больше похожи на серийные модели, нежели болиды Формулы 1 на продукцию автоконцернов. Сделать их моторы гибридными и перевести на биотопливо будет не так просто.

Однако премьер-класс однажды уже отказался от отличных для спорта, но токсичных для воздуха двухтактников в пользу четырехтактных двигателей. И очевидно, что время требует каких-то дальнейших шагов в этом направлении.

В общем, следите не только за гонками, но и за новостями. Будет интересно!



