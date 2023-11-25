Мартин выиграл спринт MotoGP в Валенсии, чемпион определится в воскресенье
Несмотря на старт с шестой позиции, «король спринтов» вновь был неудержим в субботу и стал сильнейшим на трассе Рикардо Тормо. Лидер сезона Франческо Баньяя, напротив, опустился со второго места на пятое – после этого его преимущество в общем зачете сократилось с 21 до 14 очков
Баньяя захватил лидерство после старта, но это явно был не его день. Почти сразу гонщика заводской Ducati опередил обладатель поула Маверик Виньялес на Aprilia, после чего тот оказался в плотной группе, куда входил и его главный соперник Хорхе Мартин.
Претенденты на титул вновь оказались рядом на трассе – и испанец из Pramac взял верх в их сражении. После этого Мартин опередил Марка Маркеса, который проводит свой прощальный уик-энд с Honda, и воспользовался ошибкой лидировавшего Брэда Биндера на KTM. Это позволило Хорхе выйти в лидеры и выиграть уже девятый спринт в нынешнем сезоне.
Биндер и Маркес стали призерами финальной субботы сезона, а Виньялес, который лидировал до середины дистанции, но затем начал терять темп, в итоге финишировал четвертым.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Франческо Баньяя, Ducati Team, Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Ducati
Что до Баньяи, то тому несказанно повезло на пятом круге: действующего чемпиона атаковал в споре за пятое место Фабио Куартараро на Yamaha – француз упал и едва не вынес с трассы Ducati лидера сезона.
После этого на Франческо начал всерьез наседать Фабио Ди Джаннантонио – их поединок продлился до самого финиша и, в отличие от недавнего Гран При Катара, с минимальным перевесом завершился в пользу Баньяи.
Решающая гонка сезона MotoGP пройдет в Валенсии в воскресенье. Чтобы завоевать второй титул, лидер Ducati должен финишировать в первой пятерке, тогда как его сопернику остается рассчитывать на маленькое чудо: даже если в главном заезде повторится результат спринта, Хорхе Мартин догонит соперника по очкам но уступит чемпионство по количеству побед в Гран При.
Результаты спринта Гран При Валенсии MotoGP (13 кругов)
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