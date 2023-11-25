Мартин выиграл спринт MotoGP в Валенсии, чемпион определится в воскресенье

Баньяя захватил лидерство после старта, но это явно был не его день. Почти сразу гонщика заводской Ducati опередил обладатель поула Маверик Виньялес на Aprilia, после чего тот оказался в плотной группе, куда входил и его главный соперник Хорхе Мартин.

Претенденты на титул вновь оказались рядом на трассе – и испанец из Pramac взял верх в их сражении. После этого Мартин опередил Марка Маркеса, который проводит свой прощальный уик-энд с Honda, и воспользовался ошибкой лидировавшего Брэда Биндера на KTM. Это позволило Хорхе выйти в лидеры и выиграть уже девятый спринт в нынешнем сезоне.

Биндер и Маркес стали призерами финальной субботы сезона, а Виньялес, который лидировал до середины дистанции, но затем начал терять темп, в итоге финишировал четвертым.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Франческо Баньяя, Ducati Team, Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Ducati

Что до Баньяи, то тому несказанно повезло на пятом круге: действующего чемпиона атаковал в споре за пятое место Фабио Куартараро на Yamaha – француз упал и едва не вынес с трассы Ducati лидера сезона.

После этого на Франческо начал всерьез наседать Фабио Ди Джаннантонио – их поединок продлился до самого финиша и, в отличие от недавнего Гран При Катара, с минимальным перевесом завершился в пользу Баньяи.

Решающая гонка сезона MotoGP пройдет в Валенсии в воскресенье. Чтобы завоевать второй титул, лидер Ducati должен финишировать в первой пятерке, тогда как его сопернику остается рассчитывать на маленькое чудо: даже если в главном заезде повторится результат спринта, Хорхе Мартин догонит соперника по очкам но уступит чемпионство по количеству побед в Гран При.

Результаты спринта Гран При Валенсии MotoGP (13 кругов)