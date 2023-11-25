MotoGP Гран При Валенсии
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Мартин выиграл спринт MotoGP в Валенсии, чемпион определится в воскресенье

Несмотря на старт с шестой позиции, «король спринтов» вновь был неудержим в субботу и стал сильнейшим на трассе Рикардо Тормо. Лидер сезона Франческо Баньяя, напротив, опустился со второго места на пятое – после этого его преимущество в общем зачете сократилось с 21 до 14 очков

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Хорхе Мартин, Pramac Racing

Баньяя захватил лидерство после старта, но это явно был не его день. Почти сразу гонщика заводской Ducati опередил обладатель поула Маверик Виньялес на Aprilia, после чего тот оказался в плотной группе, куда входил и его главный соперник Хорхе Мартин. 

Претенденты на титул вновь оказались рядом на трассе – и испанец из Pramac взял верх в их сражении. После этого Мартин опередил Марка Маркеса, который проводит свой прощальный уик-энд с Honda, и воспользовался ошибкой лидировавшего Брэда Биндера на KTM. Это позволило Хорхе выйти в лидеры и выиграть уже девятый спринт в нынешнем сезоне. 

Биндер и Маркес стали призерами финальной субботы сезона, а Виньялес, который лидировал до середины дистанции, но затем начал терять темп, в итоге финишировал четвертым. 

Франческо Баньяя, Ducati Team, Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Ducati

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Франческо Баньяя, Ducati Team, Фабио Ди Джаннантонио, Gresini Ducati

Что до Баньяи, то тому несказанно повезло на пятом круге: действующего чемпиона атаковал в споре за пятое место Фабио Куартараро на Yamaha – француз упал и едва не вынес с трассы Ducati лидера сезона. 

После этого на Франческо начал всерьез наседать Фабио Ди Джаннантонио – их поединок продлился до самого финиша и, в отличие от недавнего Гран При Катара, с минимальным перевесом завершился в пользу Баньяи.   

Решающая гонка сезона MotoGP пройдет в Валенсии в воскресенье. Чтобы завоевать второй титул, лидер Ducati должен финишировать в первой пятерке, тогда как его сопернику остается рассчитывать на маленькое чудо: даже если в главном заезде повторится результат спринта, Хорхе Мартин догонит соперника по очкам но уступит чемпионство по количеству побед в Гран При.

Результаты спринта Гран При Валенсии MotoGP (13 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Spain Хорхе МартинPramac Racing

19'38.827
2 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing

+0.190

19'39.017
3 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team

+2.122

19'40.949
4 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team

+3.106

19'41.933
5 Italy Франческо БаньяяDucati Team

+4.253

19'43.080
6 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing

+4.400

19'43.227
7 Italy Марко БедзеккиTeam VR46

+4.502

19'43.329
8 Spain Алекс МаркесGresini Racing

+5.578

19'44.405
9 France Жоан ЗаркоPramac Racing

+5.910

19'44.737
10 Spain Аугусто ФернандесTech 3

+6.095

19'44.922
11 Spain Рауль ФернандесRNF Racing

+7.674

19'46.501
12 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing

+8.098

19'46.925
13 Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team

+9.513

19'48.340
14 Spain Пол ЭспаргароTech 3

+12.453

19'51.280
15 Italy Энеа БастьяниниDucati Team

+12.599

19'51.426
16 Japan Такааки НакагамиTeam LCR

+13.787

19'52.614
17 Italy Лука МариниTeam VR46

+13.887

19'52.714
18 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing

+14.943

19'53.770
19 Spain Алекс РинсTeam LCR

+20.378

19'59.205
20 Italy Лоненцо СавадориRNF Racing

+25.017

20'03.844
  France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing

+9 кругов

 

 

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