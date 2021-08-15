Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ

Бред Биндер, представляющий заводскую команду марки КТМ, выиграл мотоциклетный Гран При Австрии. Южноафриканский гонщик, начавший гонку с 10-й позиции, не стал менять мотоцикл, когда в самом конце заезда трасса стала намокать под дождем – и благодаря этому смог опередить пилотов, которые на протяжении всей гонки вели борьбу за победу, но предпочли пересесть на байки в дождевой конфигурации.

На старте лидерство захватил Франческо Баньяя на заводской Ducati. За его спиной на первых кругах шла настоящая чехарда с участием лидирующего в чемпионате Фабио Куартараро на Yamaha, многократного чемпиона Марка Маркеса на Honda и двух пилотов Pramac – команды-сателлита Ducati. Четыре пилота регулярно менялись позициями – в частности, Куартараро за 8 кругов успел откатиться за пределы первой пятерки и вернуться на 2-ю позицию, которую француз занимал на старте. Лидер Yamaha в какой-то момент даже провел удачную атаку на позиции Баньяи – но итальянец практически сразу вернул себе лидерство.

В середине гонки Куартараро и Маркес закрепились на 2-й и 3-й позициях, но примерно за 5 кругов до финиша над трассой начал накрапывать дождь – что резко обострило ситуацию в группе лидеров. Пилоты вновь начали бороться между собой (Баньяя в какой-то момент с первого места откатился на 4-е) – а за 3 круга до финиша большинство лидеров отправилось на пит-лейн, чтобы пересесть на мотоциклы с дождевыми настройками и соответствующими шинами.

Эти действия нельзя было назвать неправильными. Маркес и Куартараро в итоге допустили ошибки даже на дождевых шинах (испанец, в частности, упал) – а Баньяя и Хорхе Мартин из Pramac на последних кругах смогли из конца первой десятки прорваться в первую тройку и в итоге финишировали на 2-й и 3-й позициях.

Биндер в момент начала дождя занимал 6-е место и смог подтянуться вплотную к пилотам, сражавшимся за лидерство. Поэтому после заезда лидеров на пит-лейн он не просто вышел на первую позицию, но и получил достаточно большой отрыв от сменивших мотоциклы. В итоге, несмотря на стремительно ухудшающиеся условия на трассе, южноафриканец смог избежать серьезных ошибок и добрался до финиша на первой позиции. А также остался на ней, после того как получил 3-секундный штраф за многочисленные нарушения границ трассы.

Хотя Куартараро в итоге не смог попасть на подиум, отрыв француза от соперников в общем зачете только увеличился – со 140-ка очков до 147-ми. Ближайшими преследователями лидера Yamaha теперь являются Баньяя и действующий чемпион Хоан Мир на Suzuki, на счету которых поровну очков. Жоан Зарко из Pramac, упавший еще до начала дождя и не добравшийся до финиша, со 2-го места переместился сразу на 4-е – но уступает паре из Баньяи и Мира всего 2 очка.