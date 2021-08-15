Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ
Дождь, прошедший за несколько кругов до финиша, радикально перетряхнул пелотон
Бред Биндер, представляющий заводскую команду марки КТМ, выиграл мотоциклетный Гран При Австрии. Южноафриканский гонщик, начавший гонку с 10-й позиции, не стал менять мотоцикл, когда в самом конце заезда трасса стала намокать под дождем – и благодаря этому смог опередить пилотов, которые на протяжении всей гонки вели борьбу за победу, но предпочли пересесть на байки в дождевой конфигурации.
На старте лидерство захватил Франческо Баньяя на заводской Ducati. За его спиной на первых кругах шла настоящая чехарда с участием лидирующего в чемпионате Фабио Куартараро на Yamaha, многократного чемпиона Марка Маркеса на Honda и двух пилотов Pramac – команды-сателлита Ducati. Четыре пилота регулярно менялись позициями – в частности, Куартараро за 8 кругов успел откатиться за пределы первой пятерки и вернуться на 2-ю позицию, которую француз занимал на старте. Лидер Yamaha в какой-то момент даже провел удачную атаку на позиции Баньяи – но итальянец практически сразу вернул себе лидерство.
В середине гонки Куартараро и Маркес закрепились на 2-й и 3-й позициях, но примерно за 5 кругов до финиша над трассой начал накрапывать дождь – что резко обострило ситуацию в группе лидеров. Пилоты вновь начали бороться между собой (Баньяя в какой-то момент с первого места откатился на 4-е) – а за 3 круга до финиша большинство лидеров отправилось на пит-лейн, чтобы пересесть на мотоциклы с дождевыми настройками и соответствующими шинами.
Эти действия нельзя было назвать неправильными. Маркес и Куартараро в итоге допустили ошибки даже на дождевых шинах (испанец, в частности, упал) – а Баньяя и Хорхе Мартин из Pramac на последних кругах смогли из конца первой десятки прорваться в первую тройку и в итоге финишировали на 2-й и 3-й позициях.
Биндер в момент начала дождя занимал 6-е место и смог подтянуться вплотную к пилотам, сражавшимся за лидерство. Поэтому после заезда лидеров на пит-лейн он не просто вышел на первую позицию, но и получил достаточно большой отрыв от сменивших мотоциклы. В итоге, несмотря на стремительно ухудшающиеся условия на трассе, южноафриканец смог избежать серьезных ошибок и добрался до финиша на первой позиции. А также остался на ней, после того как получил 3-секундный штраф за многочисленные нарушения границ трассы.
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Хотя Куартараро в итоге не смог попасть на подиум, отрыв француза от соперников в общем зачете только увеличился – со 140-ка очков до 147-ми. Ближайшими преследователями лидера Yamaha теперь являются Баньяя и действующий чемпион Хоан Мир на Suzuki, на счету которых поровну очков. Жоан Зарко из Pramac, упавший еще до начала дождя и не добравшийся до финиша, со 2-го места переместился сразу на 4-е – но уступает паре из Баньяи и Мира всего 2 очка.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Брэд Биндер
|KTM
|25
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|9.991
|9.991
|20
|3
|Хорхе Мартин
|Ducati
|11.570
|1.579
|16
|4
|Хоан Мир
|Suzuki
|12.623
|1.053
|13
|5
|Лука Марини
|Ducati
|14.831
|2.208
|11
|6
|Икер Лекуона
|KTM
|14.952
|0.121
|10
|7
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|16.650
|1.698
|9
|8
|Валентино Росси
|Yamaha
|17.150
|0.500
|8
|9
|Алекс Маркес
|Honda
|17.692
|0.542
|7
|10
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|18.270
|0.578
|6
|11
|Джек Миллер
|Ducati
|25.144
|6.874
|5
|12
|Данило Петруччи
|KTM
|25.193
|0.049
|4
|13
|Такааки Накагами
|Honda
|25.603
|0.410
|3
|14
|Алекс Ринс
|Suzuki
|30.642
|5.039
|2
|15
|Марк Маркес
|Honda
|35.459
|4.817
|1
|16
|Пол Эспаргаро
|Honda
|40.384
|4.925
|17
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|52.950
|12.566
|Мигель Оливейра
|KTM
|Жоан Зарко
|Ducati
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|Полные результаты
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