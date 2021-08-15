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MotoGP / Гран При Австрии Отчет о гонке

Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ

Автор:
, главный редактор

Дождь, прошедший за несколько кругов до финиша, радикально перетряхнул пелотон

Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ

Бред Биндер, представляющий заводскую команду марки КТМ, выиграл мотоциклетный Гран При Австрии. Южноафриканский гонщик, начавший гонку с 10-й позиции, не стал менять мотоцикл, когда в самом конце заезда трасса стала намокать под дождем – и благодаря этому смог опередить пилотов, которые на протяжении всей гонки вели борьбу за победу, но предпочли пересесть на байки в дождевой конфигурации.

На старте лидерство захватил Франческо Баньяя на заводской Ducati. За его спиной на первых кругах шла настоящая чехарда с участием лидирующего в чемпионате Фабио Куартараро на Yamaha, многократного чемпиона Марка Маркеса на Honda и двух пилотов Pramac – команды-сателлита Ducati. Четыре пилота регулярно менялись позициями – в частности, Куартараро за 8 кругов успел откатиться за пределы первой пятерки и вернуться на 2-ю позицию, которую француз занимал на старте. Лидер Yamaha в какой-то момент даже провел удачную атаку на позиции Баньяи – но итальянец практически сразу вернул себе лидерство.

В середине гонки Куартараро и Маркес закрепились на 2-й и 3-й позициях, но примерно за 5 кругов до финиша над трассой начал накрапывать дождь – что резко обострило ситуацию в группе лидеров. Пилоты вновь начали бороться между собой (Баньяя в какой-то момент с первого места откатился на 4-е) – а за 3 круга до финиша большинство лидеров отправилось на пит-лейн, чтобы пересесть на мотоциклы с дождевыми настройками и соответствующими шинами. 

Эти действия нельзя было назвать неправильными. Маркес и Куартараро в итоге допустили ошибки даже на дождевых шинах (испанец, в частности, упал) – а Баньяя и Хорхе Мартин из Pramac на последних кругах смогли из конца первой десятки прорваться в первую тройку и в итоге финишировали на 2-й и 3-й позициях.

Биндер в момент начала дождя занимал 6-е место и смог подтянуться вплотную к пилотам, сражавшимся за лидерство. Поэтому после заезда лидеров на пит-лейн он не просто вышел на первую позицию, но и получил достаточно большой отрыв от сменивших мотоциклы. В итоге, несмотря на стремительно ухудшающиеся условия на трассе, южноафриканец смог избежать серьезных ошибок и добрался до финиша на первой позиции. А также остался на ней, после того как получил 3-секундный штраф за многочисленные нарушения границ трассы.

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Хотя Куартараро в итоге не смог попасть на подиум, отрыв француза от соперников в общем зачете только увеличился – со 140-ка очков до 147-ми. Ближайшими преследователями лидера Yamaha теперь являются Баньяя и действующий чемпион Хоан Мир на Suzuki, на счету которых поровну очков. Жоан Зарко из Pramac, упавший еще до начала дождя и не добравшийся до финиша, со 2-го места переместился сразу на 4-е – но уступает паре из Баньяи и Мира всего 2 очка.

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание Очки
1 South Africa Брэд Биндер KTM     25
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 9.991 9.991 20
3 Spain Хорхе Мартин Ducati 11.570 1.579 16
4 Spain Хоан Мир Suzuki 12.623 1.053 13
5 Italy Лука Марини Ducati 14.831 2.208 11
6 Spain Икер Лекуона KTM 14.952 0.121 10
7 France Фабио Куартараро Yamaha 16.650 1.698 9
8 Italy Валентино Росси Yamaha 17.150 0.500 8
9 Spain Алекс Маркес Honda 17.692 0.542 7
10 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 18.270 0.578 6
11 Australia Джек Миллер Ducati 25.144 6.874 5
12 Italy Данило Петруччи KTM 25.193 0.049 4
13 Japan Такааки Накагами Honda 25.603 0.410 3
14 Spain Алекс Ринс Suzuki 30.642 5.039 2
15 Spain Марк Маркес Honda 35.459 4.817 1
16 Spain Пол Эспаргаро Honda 40.384 4.925  
17 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 52.950 12.566  
  Portugal Мигель Оливейра KTM      
  France Жоан Зарко Ducati      
  Italy Энеа Бастьянини Ducati      
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