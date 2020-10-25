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MotoGP / Гран При Теруэля / Отчет о гонке

Морбиделли выиграл Гран При Теруэля благодаря падению Накагами

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Морбиделли выиграл Гран При Теруэля благодаря падению Накагами
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, Редактор

Хоан Мир укрепил лидерство в общем зачете

Гонщик Petronas Yamaha Франко Морбиделли одержал уверенную победу на трассе в Арагоне. Он вышел в лидеры на первом круге и не позволил соперникам навязать борьбу. Вторым финишировал Алекс Ринс, который отстал на две секунды.

Лидер чемпионата Хан Мир финишировал третьим, прорвавшись с 12-го места. Он укрепил лидерство в общем зачете благодаря тому, что его основные соперники Маверик Виньялес и Фабио Куартараро финишировали только на седьмом и восьмом местах.

За три гонки до финиша сезона отрыв Мира от ближайшего преследователя Куартараро вырос до 14 очков. При этом гонщик Suzuki до сих пор не выиграл ни одного этапа.  

Лучшим из спорсменов на Ducati стал Жоан Зарко. Он стартовал с пятого места, отыграл две позиции, но затем стал уступать позиции и финишировал пятым.

Обладатель поула Такааки Накагами выиграл старт, но упал уже на первом круге и не смог продолжить гонку. Таким образом Honda до сих пор не одержала ни одной победы в сезоне.

 

Утешить Honda мог бы пилот заводской команды Алекс Маркес, который проводил неплохую гонку и за десять кругов до финиша шел четвертым, однако он совершил ошибку и вылетел с трассы. Маркес был единственным, кто рискнул поставить спереди жесткую шину и потому к финишу гонки мог получить преимущество над соперниками благодаря лучше сохранившейся резине. 

До конца сезона остается еще три этапа. Сегодня руководство чемпионата подтвердило, что все они точно состоятся. Смотреть гонки MotoGP в прямом эфире вы можете на платформе «Моторспорт.ТВ».

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Очки
1 Italy Франко Морбиделли Yamaha   25
2 Spain Алекс Ринс Suzuki 2.205 20
3 Spain Хоан Мир Suzuki 5.376 16
4 Spain Пол Эспаргаро KTM 10.299 13
5 France Жоан Зарко Ducati 12.915 11
6 Portugal Мигель Оливейра KTM 12.953 10
7 Spain Маверик Виньялес Yamaha 14.262 9
8 France Фабио Куартараро Yamaha 14.720 8
9 Spain Икер Лекуона KTM 17.177 7
10 Italy Данило Петруччи Ducati 19.519 6
11 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 19.708 5
12 Germany Штефан Брадль Honda 20.591 4
13 Italy Андреа Довициозо Ducati 22.222 3
14 Spain Эстеве Рабат Ducati 26.496 2
15 United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 31.816 1
  Spain Алеш Эспаргаро Aprilia    
  Spain Алекс Маркес Honda    
  Italy Франческо Баньяя Ducati    
  Japan Такааки Накагами Honda    
  Australia Джек Миллер Ducati    
  South Africa Брэд Биндер KTM    
Полные результаты

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Теруэля
Автор Сергей Иванов

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