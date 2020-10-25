Морбиделли выиграл Гран При Теруэля благодаря падению Накагами

Гонщик Petronas Yamaha Франко Морбиделли одержал уверенную победу на трассе в Арагоне. Он вышел в лидеры на первом круге и не позволил соперникам навязать борьбу. Вторым финишировал Алекс Ринс, который отстал на две секунды.

Лидер чемпионата Хан Мир финишировал третьим, прорвавшись с 12-го места. Он укрепил лидерство в общем зачете благодаря тому, что его основные соперники Маверик Виньялес и Фабио Куартараро финишировали только на седьмом и восьмом местах.

За три гонки до финиша сезона отрыв Мира от ближайшего преследователя Куартараро вырос до 14 очков. При этом гонщик Suzuki до сих пор не выиграл ни одного этапа.

Лучшим из спорсменов на Ducati стал Жоан Зарко. Он стартовал с пятого места, отыграл две позиции, но затем стал уступать позиции и финишировал пятым.

Обладатель поула Такааки Накагами выиграл старт, но упал уже на первом круге и не смог продолжить гонку. Таким образом Honda до сих пор не одержала ни одной победы в сезоне.

Утешить Honda мог бы пилот заводской команды Алекс Маркес, который проводил неплохую гонку и за десять кругов до финиша шел четвертым, однако он совершил ошибку и вылетел с трассы. Маркес был единственным, кто рискнул поставить спереди жесткую шину и потому к финишу гонки мог получить преимущество над соперниками благодаря лучше сохранившейся резине.

До конца сезона остается еще три этапа. Сегодня руководство чемпионата подтвердило, что все они точно состоятся. Смотреть гонки MotoGP в прямом эфире вы можете на платформе «Моторспорт.ТВ».