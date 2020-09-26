Морбиделли впервые в карьере выиграл квалификацию MotoGP

Франко Морбиделли, выступающий за команду Petronas Yamaha SRT, выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Испании. Эта победа стала первой для пилота за полтора сезона выступлений в высшей лиге чемпионата мира.

Главными соперниками итальянца в субботу были другие пилоты, выступающие на мотоциклах Yamaha – в итоге пилоты японской марки забронировали за собой весь первый ряд стартового поля. Фабио Куартараро при этом занял 2-е место, таким образом обеспечив Petronas Yamaha SRT дубль в квалификации.

Ставший 3-м Валентино Росси показал лучший квалификационный результат в этом сезоне – до этого итальянец в субботу не поднимался выше 4-го места.

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Неудачной квалификация получилась для лидера чемпионата мира Андреа Довициозо. В то время как три пилота на Ducati вели борьбу за поул во втором сегменте квалификации (Джек Миллер в итоге стал 4-м), пилот заводской команды не смог попасть в дюжину лучших и начнет воскресную гонку только с 17-го места.

Первая половина решающего сегмента была отмечена в том числе падением Мигеля Оливейры, который после этого прекратил борьбу и не смог подняться выше 12-й позиции.

Прямую трансляцию гонки MotoGP в Барселоне завтра проведет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Заезд стартует в 16:00 по московскому времени. До этого зрители смогут увидеть гонки младших классов Moto2 и Moto3.

Результаты второго сегмента квалификации

Результаты первого сегмента квалификации