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MotoGP / Гран При Каталонии / Отчет о квалификации

Морбиделли впервые в карьере выиграл квалификацию MotoGP

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Морбиделли впервые в карьере выиграл квалификацию MotoGP
Автор:
, Главный редактор

Лидер мотоциклетного чемпионата мира начнет воскресную гонку только с 17-й позиции

Франко Морбиделли, выступающий за команду Petronas Yamaha SRT, выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Испании. Эта победа стала первой для пилота за полтора сезона выступлений в высшей лиге чемпионата мира.

Главными соперниками итальянца в субботу были другие пилоты, выступающие на мотоциклах Yamaha – в итоге пилоты японской марки забронировали за собой весь первый ряд стартового поля. Фабио Куартараро при этом занял 2-е место, таким образом обеспечив Petronas Yamaha SRT дубль в квалификации.

Ставший 3-м Валентино Росси показал лучший квалификационный результат в этом сезоне – до этого итальянец в субботу не поднимался выше 4-го места.

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Неудачной квалификация получилась для лидера чемпионата мира Андреа Довициозо. В то время как три пилота на Ducati вели борьбу за поул во втором сегменте квалификации (Джек Миллер в итоге стал 4-м), пилот заводской команды не смог попасть в дюжину лучших и начнет воскресную гонку только с 17-го места.

Первая половина решающего сегмента была отмечена в том числе падением Мигеля Оливейры, который после этого прекратил борьбу и не смог подняться выше 12-й позиции.

 

Прямую трансляцию гонки MotoGP в Барселоне завтра проведет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Заезд стартует в 16:00 по московскому времени. До этого зрители смогут увидеть гонки младших классов Moto2 и Moto3.

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Результаты второго сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв Отставание
1 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'38.798    
2 France Фабио Куартараро Yamaha 1'39.008 0.210 0.210
3 Italy Валентино Росси Yamaha 1'39.129 0.331 0.121
4 Australia Джек Миллер Ducati 1'39.225 0.427 0.096
5 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'39.371 0.573 0.146
6 France Жоан Зарко Ducati 1'39.378 0.580 0.007
7 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'39.495 0.697 0.117
8 Spain Хоан Мир Suzuki 1'39.628 0.830 0.133
9 Italy Данило Петруччи Ducati 1'39.641 0.843 0.013
10 South Africa Брэд Биндер KTM 1'39.659 0.861 0.018
11 Japan Такааки Накагами Honda 1'39.713 0.915 0.054
12 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'40.188 1.390 0.475
Полные результаты

Результаты первого сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв Отставание
1 Australia Джек Миллер Ducati 1'39.399    
2 Japan Такааки Накагами Honda 1'39.547 0.148 0.148
3 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'39.751 0.352 0.204
4 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'39.777 0.378 0.026
5 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'39.973 0.574 0.196
6 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 1'39.988 0.589 0.015
7 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'40.109 0.710 0.121
8 Spain Алекс Маркес Honda 1'40.164 0.765 0.055
9 Spain Икер Лекуона KTM 1'40.490 1.091 0.326
10 Germany Штефан Брадль Honda 1'40.721 1.322 0.231
11 United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 1'40.838 1.439 0.117
12 Spain Эстеве Рабат Ducati 1'41.013 1.614 0.175
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Каталонии
Пилоты Франко Морбиделли
Автор Кирилл Качнов

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