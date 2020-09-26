Морбиделли впервые в карьере выиграл квалификацию MotoGP
Лидер мотоциклетного чемпионата мира начнет воскресную гонку только с 17-й позиции
Франко Морбиделли, выступающий за команду Petronas Yamaha SRT, выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Испании. Эта победа стала первой для пилота за полтора сезона выступлений в высшей лиге чемпионата мира.
Главными соперниками итальянца в субботу были другие пилоты, выступающие на мотоциклах Yamaha – в итоге пилоты японской марки забронировали за собой весь первый ряд стартового поля. Фабио Куартараро при этом занял 2-е место, таким образом обеспечив Petronas Yamaha SRT дубль в квалификации.
Ставший 3-м Валентино Росси показал лучший квалификационный результат в этом сезоне – до этого итальянец в субботу не поднимался выше 4-го места.
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Неудачной квалификация получилась для лидера чемпионата мира Андреа Довициозо. В то время как три пилота на Ducati вели борьбу за поул во втором сегменте квалификации (Джек Миллер в итоге стал 4-м), пилот заводской команды не смог попасть в дюжину лучших и начнет воскресную гонку только с 17-го места.
Первая половина решающего сегмента была отмечена в том числе падением Мигеля Оливейры, который после этого прекратил борьбу и не смог подняться выше 12-й позиции.
Прямую трансляцию гонки MotoGP в Барселоне завтра проведет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Заезд стартует в 16:00 по московскому времени. До этого зрители смогут увидеть гонки младших классов Moto2 и Moto3.
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Результаты второго сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'38.798
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'39.008
|0.210
|0.210
|3
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'39.129
|0.331
|0.121
|4
|Джек Миллер
|Ducati
|1'39.225
|0.427
|0.096
|5
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'39.371
|0.573
|0.146
|6
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'39.378
|0.580
|0.007
|7
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'39.495
|0.697
|0.117
|8
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'39.628
|0.830
|0.133
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'39.641
|0.843
|0.013
|10
|Брэд Биндер
|KTM
|1'39.659
|0.861
|0.018
|11
|Такааки Накагами
|Honda
|1'39.713
|0.915
|0.054
|12
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'40.188
|1.390
|0.475
|Полные результаты
Результаты первого сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Джек Миллер
|Ducati
|1'39.399
|2
|Такааки Накагами
|Honda
|1'39.547
|0.148
|0.148
|3
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'39.751
|0.352
|0.204
|4
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'39.777
|0.378
|0.026
|5
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'39.973
|0.574
|0.196
|6
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|1'39.988
|0.589
|0.015
|7
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'40.109
|0.710
|0.121
|8
|Алекс Маркес
|Honda
|1'40.164
|0.765
|0.055
|9
|Икер Лекуона
|KTM
|1'40.490
|1.091
|0.326
|10
|Штефан Брадль
|Honda
|1'40.721
|1.322
|0.231
|11
|Брэдли Смит
|Aprilia
|1'40.838
|1.439
|0.117
|12
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1'41.013
|1.614
|0.175
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Каталонии
|Пилоты
|Франко Морбиделли
|Автор
|Кирилл Качнов