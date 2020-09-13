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MotoGP / Гран При Сан-Марино / Отчет о гонке

Морбиделли в Мизано одержал дебютную победу в MotoGP

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Морбиделли в Мизано одержал дебютную победу в MotoGP
Автор:
, редактор

Росси на последнем круге упустил 200-й подиум в карьере

Гонщик SRT Yamaha Франко Морбиделли одержал дебютную победу в MotoGP. Итальянец стал лучшим на Гран При Сан-Марино. Стартовав вторым, он уже на старте вышел на первое место. Лишь на первом круге Морбиделли позволил ненадолго выйти в лидеры Валентино Росси. Но затем Франко вернулся на первое место и удерживал его до финиша, наращивая отрыв. 

Росси долгое время ехал вторым в одиночестве, но ближе к финишу его настигли. Алекс Ринс и Франческо Баньяя. В ходе тройной борьбы за второе место Баньяя совершил два обгона и на время оторвался от соперников, однако затем его вновь настигли. Тем не менее, Франческо удалось отстоять вторую позицию и завоевать первый подиум в карьере.

Пока тройка вела борьбу между собой, к ним сзади подъехал Жоан Мир, который смог пройти Ринса и Росси, лишив Валентино 200-го подиума в карьере. 

Лидер чемпионата Фабио Куартараро упал на девятом круге. Француз смог подняться и завести байк, но оказался на 20-м месте. Куартараро посетил боксы, а вернувшись на трассу упал во второй раз. В результате схода, лучший новичок прошлого года упустил первое место в чемпионате. Его занял Андреа Довициозо, который сегодня финишировал седьмым.

Обладатель поул-позиции Маверик Виньялес растерял позиции уже на старте и финишировал шестым, что все равно позволило ему приблизиться к Довициозо и Куартараро в общем зачете.

Смотреть все гонки MotoGP в сезоне-2020 вы можете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч Очки
1 Italy Франко Морбиделли 27         25
2 Italy Франческо Баньяя 27 2.217       20
3 Spain Хоан Мир 27 2.290       16
4 Italy Валентино Росси 27 2.643       13
5 Spain Алекс Ринс 27 4.044       11
6 Spain Маверик Виньялес 27 5.383       10
7 Italy Андреа Довициозо 27 10.358       9
8 Japan Такааки Накагами 27 10.839       8
9 Australia Джек Миллер 27 11.155       7
10 Spain Пол Эспаргаро 27 12.030       6
11 Portugal Мигель Оливейра 27 12.376       5
12 South Africa Брэд Биндер 27 12.405       4
13 Spain Алеш Эспаргаро 27 15.142       3
14 Spain Икер Лекуона 27 19.914       2
15 France Жоан Зарко 27 20.152       1
16 Italy Данило Петруччи 27 22.094        
17 Spain Алекс Маркес 27 22.473        
18 Germany Штефан Брадль 27 37.856        
19 United Kingdom Брэдли Смит 27 1'18.831        
  Spain Эстеве Рабат 22          
  France Фабио Куартараро 18          
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Сан-Марино
Автор Иван Матушкин

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