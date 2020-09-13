Морбиделли в Мизано одержал дебютную победу в MotoGP
Росси на последнем круге упустил 200-й подиум в карьере
Гонщик SRT Yamaha Франко Морбиделли одержал дебютную победу в MotoGP. Итальянец стал лучшим на Гран При Сан-Марино. Стартовав вторым, он уже на старте вышел на первое место. Лишь на первом круге Морбиделли позволил ненадолго выйти в лидеры Валентино Росси. Но затем Франко вернулся на первое место и удерживал его до финиша, наращивая отрыв.
Росси долгое время ехал вторым в одиночестве, но ближе к финишу его настигли. Алекс Ринс и Франческо Баньяя. В ходе тройной борьбы за второе место Баньяя совершил два обгона и на время оторвался от соперников, однако затем его вновь настигли. Тем не менее, Франческо удалось отстоять вторую позицию и завоевать первый подиум в карьере.
Пока тройка вела борьбу между собой, к ним сзади подъехал Жоан Мир, который смог пройти Ринса и Росси, лишив Валентино 200-го подиума в карьере.
Лидер чемпионата Фабио Куартараро упал на девятом круге. Француз смог подняться и завести байк, но оказался на 20-м месте. Куартараро посетил боксы, а вернувшись на трассу упал во второй раз. В результате схода, лучший новичок прошлого года упустил первое место в чемпионате. Его занял Андреа Довициозо, который сегодня финишировал седьмым.
Обладатель поул-позиции Маверик Виньялес растерял позиции уже на старте и финишировал шестым, что все равно позволило ему приблизиться к Довициозо и Куартараро в общем зачете.
Смотреть все гонки MotoGP в сезоне-2020 вы можете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|Очки
|1
|Франко Морбиделли
|27
|25
|2
|Франческо Баньяя
|27
|2.217
|20
|3
|Хоан Мир
|27
|2.290
|16
|4
|Валентино Росси
|27
|2.643
|13
|5
|Алекс Ринс
|27
|4.044
|11
|6
|Маверик Виньялес
|27
|5.383
|10
|7
|Андреа Довициозо
|27
|10.358
|9
|8
|Такааки Накагами
|27
|10.839
|8
|9
|Джек Миллер
|27
|11.155
|7
|10
|Пол Эспаргаро
|27
|12.030
|6
|11
|Мигель Оливейра
|27
|12.376
|5
|12
|Брэд Биндер
|27
|12.405
|4
|13
|Алеш Эспаргаро
|27
|15.142
|3
|14
|Икер Лекуона
|27
|19.914
|2
|15
|Жоан Зарко
|27
|20.152
|1
|16
|Данило Петруччи
|27
|22.094
|17
|Алекс Маркес
|27
|22.473
|18
|Штефан Брадль
|27
|37.856
|19
|Брэдли Смит
|27
|1'18.831
|Эстеве Рабат
|22
|Фабио Куартараро
|18
|Полные результаты
Предыдущая новость
Виньялес завоевал поул MotoGP в Мизано
Следующая новость
Росси про Морбиделли и Баньяя: Я пригрел змей на груди
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Сан-Марино
|Автор
|Иван Матушкин