Морбиделли в Мизано одержал дебютную победу в MotoGP

Гонщик SRT Yamaha Франко Морбиделли одержал дебютную победу в MotoGP. Итальянец стал лучшим на Гран При Сан-Марино. Стартовав вторым, он уже на старте вышел на первое место. Лишь на первом круге Морбиделли позволил ненадолго выйти в лидеры Валентино Росси. Но затем Франко вернулся на первое место и удерживал его до финиша, наращивая отрыв.

Росси долгое время ехал вторым в одиночестве, но ближе к финишу его настигли. Алекс Ринс и Франческо Баньяя. В ходе тройной борьбы за второе место Баньяя совершил два обгона и на время оторвался от соперников, однако затем его вновь настигли. Тем не менее, Франческо удалось отстоять вторую позицию и завоевать первый подиум в карьере.

Пока тройка вела борьбу между собой, к ним сзади подъехал Жоан Мир, который смог пройти Ринса и Росси, лишив Валентино 200-го подиума в карьере.

Лидер чемпионата Фабио Куартараро упал на девятом круге. Француз смог подняться и завести байк, но оказался на 20-м месте. Куартараро посетил боксы, а вернувшись на трассу упал во второй раз. В результате схода, лучший новичок прошлого года упустил первое место в чемпионате. Его занял Андреа Довициозо, который сегодня финишировал седьмым.

Обладатель поул-позиции Маверик Виньялес растерял позиции уже на старте и финишировал шестым, что все равно позволило ему приблизиться к Довициозо и Куартараро в общем зачете.

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