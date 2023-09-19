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Морбиделли проведет новый сезон MotoGP в составе Pramac Ducati

О том, что итальянец покинет заводскую Yamaha, было известно уже давно. Теперь стало известно, где он продолжит карьеру

Джейми Кляйн
Автор:
Франко Морбиделли, Yamaha Factory Racing

Вице-чемпион мира 2020 года Франко Морбиделли в последние время испытывал явные сложности с результатами из-за слабой формы Yamaha. Не считая четвертого места в Аргентине, 28-летний гонщик ни разу не финишировал выше восьмой позиции. 

Еще в начале августа стало известно, что Франко покинет свою нынешнюю команду. Все указывало, что он перейдет в лагерь Ducati, чей мотоцикл сейчас является лучшим в пелотоне. 

Поздно вечером в понедельник прозвучало официальное объявление, что Морбиделли проведет сезон-2024 в составе сателлита Pramac, из которого недавно ушел Жоан Зарко. Одновременно команда подтвердила, что продолжит сотрудничество с Хорхе Мартином, который в этом году ведет спор за титул чемпиона с Франческо Баньяей.

Жоан Зарко, Pramac Racing

Жоан Зарко, Pramac Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Франко Морбиделли является воспитанником гоночной академии Валентино Росси. Именно по этой причине изначально многие предполагали, что Ducati захочет видеть его в составе VR46. Но там предпочли сохранить Марко Бедзекки.

Таким образом, из всех команд Ducati сейчас на 2024 год свободное место сохраняется только в Gresini – поговаривают, что его держат для Марка Маркеса, который всерьез обдумывает расставание с Honda. 

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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Сан-Марино

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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Сан-Марино Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Сан-Марино

Стартовая решетка Гран При Сан-Марино MotoGP

Стартовая решетка Гран При Сан-Марино MotoGP

MotoGP
Гран При Сан-Марино

Стартовая решетка Гран При Сан-Марино MotoGP Стартовая решетка Гран При Сан-Марино MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Сан-Марино MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Сан-Марино MotoGP

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