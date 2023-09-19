Морбиделли проведет новый сезон MotoGP в составе Pramac Ducati
О том, что итальянец покинет заводскую Yamaha, было известно уже давно. Теперь стало известно, где он продолжит карьеру
Вице-чемпион мира 2020 года Франко Морбиделли в последние время испытывал явные сложности с результатами из-за слабой формы Yamaha. Не считая четвертого места в Аргентине, 28-летний гонщик ни разу не финишировал выше восьмой позиции.
Еще в начале августа стало известно, что Франко покинет свою нынешнюю команду. Все указывало, что он перейдет в лагерь Ducati, чей мотоцикл сейчас является лучшим в пелотоне.
Поздно вечером в понедельник прозвучало официальное объявление, что Морбиделли проведет сезон-2024 в составе сателлита Pramac, из которого недавно ушел Жоан Зарко. Одновременно команда подтвердила, что продолжит сотрудничество с Хорхе Мартином, который в этом году ведет спор за титул чемпиона с Франческо Баньяей.
Жоан Зарко, Pramac Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Франко Морбиделли является воспитанником гоночной академии Валентино Росси. Именно по этой причине изначально многие предполагали, что Ducati захочет видеть его в составе VR46. Но там предпочли сохранить Марко Бедзекки.
Таким образом, из всех команд Ducati сейчас на 2024 год свободное место сохраняется только в Gresini – поговаривают, что его держат для Марка Маркеса, который всерьез обдумывает расставание с Honda.
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