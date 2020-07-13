Франко Морбиделли дебютировал в премьер-категории в 2018 году, а с прошлого сезона перешел во вновь созданную Petronas, получив новейший байк Yamaha. Он ни разу не смог подняться на подиум, но стабильно зарабатывал очки, которых хватило для десятой итоговой позиции в общем зачете. Ожидалось, что 25-летний спортсмен продолжит выступления в составе сателлита, и сегодня Yamaha официально подтвердила продление сотрудничества с Франко еще на два года.

Имя напарника Морбиделли на 2021 год пока неизвестно, но нет сомнений, что его получит Валентино Росси, если только легенде чемпионата захочется продолжать карьеру. Источники Motorsport.com говорят, что пока девятикратный чемпион склоняется именно к этой мысли, но соглашение подпишет только на один год.

Морбиделли является воспитанником Академии Росси, в 2017-м он стал чемпионом в Moto2.