Морбиделли опередил Куартараро в третьей тренировке

Морбиделли вышел в лидеры под конец тренировки и закончил ее на первом месте с результатом 1:58.761. Тем не менее, Куартараро остался быстрейшим по итогам всех трех тренировок, проехав в пятницу днем круг за 1:58.576.

Улучшив свой предыдущий результат почти на полсекунды, на третьем месте оказался гонщик Honda Марк Маркес. Маверик Виньялес из Yamaha занял четвертое место, уступив победителю чемпионата всего восемь тысячных секунды.

Сюрпризом стал результат Жоана Зарко, который вернулся в чемпионат на три гонки. Выступая за LCR Honda, француз закончил тренировку на восьмом месте, и результат позволил ему автоматически пройти в финальный сегмент квалификации на десятой позиции. И все же, в начале тренировки Зарко упал с мотоцикла, выехав широко в первом повороте.

Помимо них в Q2 прошли Андреа Довициозо, Джек Миллер, Франческо Баньяя, Валентино Росси и Алекс Ринс.

Квалификация стартует в 10:05 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» или на сайте ru.motorsport.tv.

Результаты третьей тренировки

Дополнительная информация: Эндрю ван Лёвен