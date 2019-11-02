Морбиделли опередил Куартараро в третьей тренировке
Франко Морбиделли оказался быстрее напарника по команде Petronas Yamaha Фабио Квартараро на две десятых в третьей тренировке на Гран При Малайзии.
Морбиделли вышел в лидеры под конец тренировки и закончил ее на первом месте с результатом 1:58.761. Тем не менее, Куартараро остался быстрейшим по итогам всех трех тренировок, проехав в пятницу днем круг за 1:58.576.
Улучшив свой предыдущий результат почти на полсекунды, на третьем месте оказался гонщик Honda Марк Маркес. Маверик Виньялес из Yamaha занял четвертое место, уступив победителю чемпионата всего восемь тысячных секунды.
Сюрпризом стал результат Жоана Зарко, который вернулся в чемпионат на три гонки. Выступая за LCR Honda, француз закончил тренировку на восьмом месте, и результат позволил ему автоматически пройти в финальный сегмент квалификации на десятой позиции. И все же, в начале тренировки Зарко упал с мотоцикла, выехав широко в первом повороте.
Помимо них в Q2 прошли Андреа Довициозо, Джек Миллер, Франческо Баньяя, Валентино Росси и Алекс Ринс.
Квалификация стартует в 10:05 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» или на сайте ru.motorsport.tv.
Результаты третьей тренировки
|Позиция
|#
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отставание
|1
|21
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|01'58.761
|2
|20
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|01'58.977
|00.216
|3
|93
|Марк Маркес
|Honda
|01'59.066
|00.305
|4
|12
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|01'59.074
|00.313
|5
|43
|Джек Миллер
|Ducati
|01'59.227
|00.466
|6
|63
|Франческо Баньяя
|Ducati
|01'59.253
|00.492
|7
|42
|Алекс Ринс
|Suzuki
|01'59.401
|00.640
|8
|5
|Жоан Зарко
|Honda
|01'59.486
|00.725
|9
|36
|Хоан Мир
|Suzuki
|01'59.501
|00.740
|10
|35
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|01'59.535
|00.774
|11
|41
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|01'59.564
|00.803
|12
|46
|Валентино Росси
|Yamaha
|01'59.643
|00.882
|13
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|01'59.754
|00.993
|14
|4
|Андреа Довициозо
|Ducati
|02'00.244
|01.483
|15
|17
|Карел Абрагам
|Ducati
|02'00.290
|01.529
|16
|44
|Пол Эспаргаро
|KTM
|02'00.353
|01.592
|17
|99
|Хорхе Лоренсо
|Honda
|02'00.406
|01.645
|18
|29
|Андреа Янноне
|Aprilia
|02'00.645
|01.884
|19
|82
|Мика Каллио
|KTM
|02'00.988
|02.227
|20
|55
|Хафиз Сьяхрин
|KTM
|02'01.980
|03.219
|Полные результаты
Дополнительная информация: Эндрю ван Лёвен
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Малайзии
|Автор
|Денис Буденков
Морбиделли опередил Куартараро в третьей тренировке
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