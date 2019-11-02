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MotoGP / Гран При Малайзии / Отчет о тренировке

Морбиделли опередил Куартараро в третьей тренировке

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Морбиделли опередил Куартараро в третьей тренировке
Автор:
2 нояб. 2019 г., 05:09

Франко Морбиделли оказался быстрее напарника по команде Petronas Yamaha Фабио Квартараро на две десятых в третьей тренировке на Гран При Малайзии.

Морбиделли вышел в лидеры под конец тренировки и закончил ее на первом месте с результатом 1:58.761. Тем не менее, Куартараро остался быстрейшим по итогам всех трех тренировок, проехав в пятницу днем круг за 1:58.576.

Улучшив свой предыдущий результат почти на полсекунды, на третьем месте оказался гонщик Honda Марк Маркес. Маверик Виньялес из Yamaha занял четвертое место, уступив победителю чемпионата всего восемь тысячных секунды.

Сюрпризом стал результат Жоана Зарко, который вернулся в чемпионат на три гонки. Выступая за LCR Honda, француз закончил тренировку на восьмом месте, и результат позволил ему автоматически пройти в финальный сегмент квалификации на десятой позиции. И все же, в начале тренировки Зарко упал с мотоцикла, выехав широко в первом повороте.

Помимо них в Q2 прошли Андреа Довициозо, Джек Миллер, Франческо Баньяя, Валентино Росси и Алекс Ринс.

Квалификация стартует в 10:05 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» или на сайте ru.motorsport.tv.

Результаты третьей тренировки

Позиция # Гонщик Мотоцикл Время Отставание
1 21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 01'58.761  
2 20 France Фабио Куартараро Yamaha 01'58.977 00.216
3 93 Spain Марк Маркес Honda 01'59.066 00.305
4 12 Spain Маверик Виньялес Yamaha 01'59.074 00.313
5 43 Australia Джек Миллер Ducati 01'59.227 00.466
6 63 Italy Франческо Баньяя Ducati 01'59.253 00.492
7 42 Spain Алекс Ринс Suzuki 01'59.401 00.640
8 5 France Жоан Зарко Honda 01'59.486 00.725
9 36 Spain Хоан Мир Suzuki 01'59.501 00.740
10 35 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 01'59.535 00.774
11 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 01'59.564 00.803
12 46 Italy Валентино Росси Yamaha 01'59.643 00.882
13 9 Italy Данило Петруччи Ducati 01'59.754 00.993
14 4 Italy Андреа Довициозо Ducati 02'00.244 01.483
15 17 Czech Republic Карел Абрагам Ducati 02'00.290 01.529
16 44 Spain Пол Эспаргаро KTM 02'00.353 01.592
17 99 Spain Хорхе Лоренсо Honda 02'00.406 01.645
18 29 Italy Андреа Янноне Aprilia 02'00.645 01.884
19 82 Finland Мика Каллио KTM 02'00.988 02.227
20 55 Malaysia Хафиз Сьяхрин KTM 02'01.980 03.219
Полные результаты

Дополнительная информация: Эндрю ван Лёвен

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Автор Денис Буденков

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