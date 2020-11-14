MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Эмилии-Романьи
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Арагона
16 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Теруэля
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Европы
06 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Валенсии
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Гран При Валенсии / Отчет о квалификации

Морбиделли на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Арагоне. Но результаты оказались на руку лидеру Suzuki

Поделились
Комментарии
Морбиделли на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Арагоне. Но результаты оказались на руку лидеру Suzuki
Автор:
, Главный редактор

Возглавляющий общий зачет Хоан Мир не попал в первую десятку – но его главные соперники выступили не особо лучше

Франко Морбиделли, выступающий за команду Petronas Yamaha, завоевал свой второй поул в сезоне и в карьере, выиграв квалификацию Гран При Валенсии – предпоследнего этапа чемпионата MotoGP.

Все остальные претенденты на чемпионство окажутся на стартовом поле заметно ниже итальянца: выступающие на Yamaha Маверик Виньялес и Фабио Куартараро – на 6-й и 11-й позициях, гонщики Suzuki Хоан Мир и Алекс Ринс – на 12-й и 14-й. Однако это вряд ли всерьез повысит шансы Морбиделли завоевать титул. Итальянец в настоящий момент отстает от лидирующего в серии Мира на 45 очков – таким образом, даже выиграв обе финальные гонки, итальянцу будет крайне сложно опередить испанца.

Ближайшими преследователями пилота Suzuki сейчас являются Куартараро и Ринс – и тот факт, что они не смогли добиться заметного успеха, делает квалификацию Гран При Валенсии в целом удачной для лидера чемпионата.

Читайте также:

Неприятным эпизодом квалификации стала авария Алекса Маркеса в первом сегменте: после того как пилота выбросило из седла, испанец жестко приземлился на левую руку и не сразу смог подняться. Однако в итоге гонщик Honda даже вернулся на трассу за рулем запасного мотоцикла.

 

Бороться за выход в финал квалификации по ходу первого сегмента пришлось Сразу нескольким сильным гонщикам. При этом свою роль сыграл легкий дождь, который прошел над трассой сначала непосредственно перед началом заезда, а потом – в самом его конце. И если в первом случае осадки никак не повлияли на результаты, во втором гонщики, не успевшие проехать быстрый круг до возобновления дождя, автоматом лишились шанса пройти дальше. В частности, от этого пострадал Ринс. Пробиться в финал также не смогли недавний лидер чемпионата Андреа Довициозо (Ducati) и многократный чемпион мира Валентино Росси (Yamaha).

Читайте также:

Стартовая решетка Гран При Валенсии

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'30.191  
2 Australia Джек Миллер Ducati 1'30.287 0.096
3 Japan Такааки Накагами Honda 1'30.413 0.222
4 France Жоан Зарко Ducati 1'30.520 0.329
5 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'30.553 0.362
6 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'30.645 0.454
7 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'30.657 0.466
8 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'30.671 0.480
9 South Africa Брэд Биндер KTM 1'30.737 0.546
10 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'30.781 0.590
11 France Фабио Куартараро Yamaha 1'30.864 0.673
12 Spain Хоан Мир Suzuki 1'30.988 0.797
13 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 1'31.159 0.968
14 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'31.594 1.403
15 Italy Данило Петруччи Ducati 1'31.601 1.410
16 Italy Валентино Росси Yamaha 1'31.604 1.413
17 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'31.606 1.415
18 Germany Штефан Брадль Honda 1'31.831 1.640
19 Spain Эстеве Рабат Ducati 1'32.063 1.872
20 Spain Алекс Маркес Honda 1'32.205 2.014
21 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 1'32.237 2.046
Полные результаты
MotoGP, WEC, WTCR и т.д. – расписания, трансляции и обзоры главных гонок уик-энда

Предыдущая новость

MotoGP, WEC, WTCR и т.д. – расписания, трансляции и обзоры главных гонок уик-энда
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Стролл завоевал под дождем первый поул в карьере, пилоты Mercedes – 6-й и 9-й
Формула 1 Формула 1 / Отчет о квалификации

Стролл завоевал под дождем первый поул в карьере, пилоты Mercedes – 6-й и 9-й

Гран При Турции: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Гран При Турции: стартовая решетка

«Я сам все про***л». Квят о квалификации в Турции
Формула 1 Формула 1 / Новости

«Я сам все про***л». Квят о квалификации в Турции

AlphaTauri объяснила скорость Квята и Гасли в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

AlphaTauri объяснила скорость Квята и Гасли в Стамбуле

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?

Гран При Турции: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1 / Статистика

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе

Грожан предложил шуточный способ обрезинить трассу. Турки начали это делать на полном серьезе!
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан предложил шуточный способ обрезинить трассу. Турки начали это делать на полном серьезе!

Самое важное:

Морбиделли на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Арагоне. Но результаты оказались на руку лидеру Suzuki
MotoGP MotoGP / Отчет о квалификации

Морбиделли на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Арагоне. Но результаты оказались на руку лидеру Suzuki

MotoGP, WEC, WTCR и т.д. – расписания, трансляции и обзоры главных гонок уик-энда
MotoGP MotoGP / Прямой эфир

MotoGP, WEC, WTCR и т.д. – расписания, трансляции и обзоры главных гонок уик-энда

Кратчлоу стал тест-пилотом Yamaha
MotoGP MotoGP / Новость

Кратчлоу стал тест-пилотом Yamaha

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: россиянин борется за титул в гонках GT – и еще 5 ярких гонок
MotoGP MotoGP / Анонс

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: россиянин борется за титул в гонках GT – и еще 5 ярких гонок

Самое читаемое

1
Формула 1

Стролл завоевал под дождем первый поул в карьере, пилоты Mercedes – 6-й и 9-й

2
Формула 1

Гран При Турции: стартовая решетка

3
Формула 1

«Я сам все про***л». Квят о квалификации в Турции

4
Формула 1

AlphaTauri объяснила скорость Квята и Гасли в Стамбуле

23ч
5
Формула 1

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?

10ч

Самое важное:

Морбиделли на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Арагоне. Но результаты оказались на руку лидеру Suzuki
MotoGP

Морбиделли на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Арагоне. Но результаты оказались на руку лидеру Suzuki

MotoGP, WEC, WTCR и т.д. – расписания, трансляции и обзоры главных гонок уик-энда
MotoGP

MotoGP, WEC, WTCR и т.д. – расписания, трансляции и обзоры главных гонок уик-энда

Кратчлоу стал тест-пилотом Yamaha
MotoGP

Кратчлоу стал тест-пилотом Yamaha

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: россиянин борется за титул в гонках GT – и еще 5 ярких гонок
MotoGP

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: россиянин борется за титул в гонках GT – и еще 5 ярких гонок

Росси допустили до второй гонки в Валенсии
MotoGP

Росси допустили до второй гонки в Валенсии

Последние видео

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.