Морбиделли на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Арагоне. Но результаты оказались на руку лидеру Suzuki
Возглавляющий общий зачет Хоан Мир не попал в первую десятку – но его главные соперники выступили не особо лучше
Франко Морбиделли, выступающий за команду Petronas Yamaha, завоевал свой второй поул в сезоне и в карьере, выиграв квалификацию Гран При Валенсии – предпоследнего этапа чемпионата MotoGP.
Все остальные претенденты на чемпионство окажутся на стартовом поле заметно ниже итальянца: выступающие на Yamaha Маверик Виньялес и Фабио Куартараро – на 6-й и 11-й позициях, гонщики Suzuki Хоан Мир и Алекс Ринс – на 12-й и 14-й. Однако это вряд ли всерьез повысит шансы Морбиделли завоевать титул. Итальянец в настоящий момент отстает от лидирующего в серии Мира на 45 очков – таким образом, даже выиграв обе финальные гонки, итальянцу будет крайне сложно опередить испанца.
Ближайшими преследователями пилота Suzuki сейчас являются Куартараро и Ринс – и тот факт, что они не смогли добиться заметного успеха, делает квалификацию Гран При Валенсии в целом удачной для лидера чемпионата.
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Неприятным эпизодом квалификации стала авария Алекса Маркеса в первом сегменте: после того как пилота выбросило из седла, испанец жестко приземлился на левую руку и не сразу смог подняться. Однако в итоге гонщик Honda даже вернулся на трассу за рулем запасного мотоцикла.
Бороться за выход в финал квалификации по ходу первого сегмента пришлось Сразу нескольким сильным гонщикам. При этом свою роль сыграл легкий дождь, который прошел над трассой сначала непосредственно перед началом заезда, а потом – в самом его конце. И если в первом случае осадки никак не повлияли на результаты, во втором гонщики, не успевшие проехать быстрый круг до возобновления дождя, автоматом лишились шанса пройти дальше. В частности, от этого пострадал Ринс. Пробиться в финал также не смогли недавний лидер чемпионата Андреа Довициозо (Ducati) и многократный чемпион мира Валентино Росси (Yamaha).
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Стартовая решетка Гран При Валенсии
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'30.191
|2
|Джек Миллер
|Ducati
|1'30.287
|0.096
|3
|Такааки Накагами
|Honda
|1'30.413
|0.222
|4
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'30.520
|0.329
|5
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'30.553
|0.362
|6
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'30.645
|0.454
|7
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'30.657
|0.466
|8
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'30.671
|0.480
|9
|Брэд Биндер
|KTM
|1'30.737
|0.546
|10
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'30.781
|0.590
|11
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'30.864
|0.673
|12
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'30.988
|0.797
|13
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|1'31.159
|0.968
|14
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'31.594
|1.403
|15
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'31.601
|1.410
|16
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'31.604
|1.413
|17
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'31.606
|1.415
|18
|Штефан Брадль
|Honda
|1'31.831
|1.640
|19
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1'32.063
|1.872
|20
|Алекс Маркес
|Honda
|1'32.205
|2.014
|21
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|1'32.237
|2.046
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Валенсии
|Автор
|Кирилл Качнов