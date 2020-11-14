Морбиделли на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Арагоне. Но результаты оказались на руку лидеру Suzuki

Франко Морбиделли, выступающий за команду Petronas Yamaha, завоевал свой второй поул в сезоне и в карьере, выиграв квалификацию Гран При Валенсии – предпоследнего этапа чемпионата MotoGP.

Все остальные претенденты на чемпионство окажутся на стартовом поле заметно ниже итальянца: выступающие на Yamaha Маверик Виньялес и Фабио Куартараро – на 6-й и 11-й позициях, гонщики Suzuki Хоан Мир и Алекс Ринс – на 12-й и 14-й. Однако это вряд ли всерьез повысит шансы Морбиделли завоевать титул. Итальянец в настоящий момент отстает от лидирующего в серии Мира на 45 очков – таким образом, даже выиграв обе финальные гонки, итальянцу будет крайне сложно опередить испанца.

Ближайшими преследователями пилота Suzuki сейчас являются Куартараро и Ринс – и тот факт, что они не смогли добиться заметного успеха, делает квалификацию Гран При Валенсии в целом удачной для лидера чемпионата.

Неприятным эпизодом квалификации стала авария Алекса Маркеса в первом сегменте: после того как пилота выбросило из седла, испанец жестко приземлился на левую руку и не сразу смог подняться. Однако в итоге гонщик Honda даже вернулся на трассу за рулем запасного мотоцикла.

Бороться за выход в финал квалификации по ходу первого сегмента пришлось Сразу нескольким сильным гонщикам. При этом свою роль сыграл легкий дождь, который прошел над трассой сначала непосредственно перед началом заезда, а потом – в самом его конце. И если в первом случае осадки никак не повлияли на результаты, во втором гонщики, не успевшие проехать быстрый круг до возобновления дождя, автоматом лишились шанса пройти дальше. В частности, от этого пострадал Ринс. Пробиться в финал также не смогли недавний лидер чемпионата Андреа Довициозо (Ducati) и многократный чемпион мира Валентино Росси (Yamaha).

Стартовая решетка Гран При Валенсии