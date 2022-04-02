Момбаса, Киргизия и Россия. Что угрожало этапу MotoGP?

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Вчера вечером, в 21:45 по местному времени рейс BSC4043 приземлился в аэропорту Тукуман, в 95 километрах от места проведения Гран При Аргентины – этапа чемпионата мира MotoGP. Оборудование тут же было перегружено из самолета в десять тяжелых грузовиков и отправилось на трассу. Квалификация и гонка состоятся, пусть организаторам и пришлось пожертвовать двумя тренировками из четырех.

К сожалению, возникшая логистическая проблема, из-за которой Гран При Аргентины чуть было не был отменен, в 2022 году может еще не раз повториться. И связано это с Россией, а точнее с введенными против российских авиакомпаний санкций, которые фактически не позволяют им осуществлять полеты за пределами страны.

По утверждению организаторов MotoGP, именно российские авиакомпании осуществляли 20% всех грузовых авиаперевозок в мире. Судя по всему речь идет именно о сегменте бронирования целых рейсов с большими грузовыми самолетами, а не об отправке отдельных посылок регулярными рейсами.

Так вот, сокращение доступных больших грузовых самолетов в мире сразу на 20% – это весьма существенный фактор, особенно в условиях восстановления перевозок после пандемии коронавируса.

Ситуация с MotoGP является тому лучшим примером. Один из пяти рейсов, которые понадобились для перевозки грузов из Индонезии за 15 с лишнем тысяч километров в Аргентину, осуществлялся тем самым BSC4043 на воздушном судне авиакомпании Aerostan из… Киргизии.

Более того, по данным сервиса Flightradar, самолет с номером EX-47001, который и выполнял этот рейс с промежуточной посадской в Момбасе, в Кении, свой предыдущий рейс совершил по ровно такому же маршруту. То есть из пяти перелетов MotoGP из Индонезии в Аргентину минимум два были совершены одним самолетом, и в последний раз он сломался.

У киргизской авиакомпании Aerostan всего три воздушных судна – и все они не молоды. В случае с EX-47001 это грузовая версия самолета Boeing 747, причем данному экземпляру уже 35 лет с его первого полета. Для самолетов, тем более грузовых, это не является непреодолимой проблемой.

Авиаторы любят говорить, что при должном обслуживании и контроле самолеты могут летать вечно. Тем более грузовые. А списывают их скорее из-за наступления экономической нецелесообразности дальнейшей эксплуатации. Или же продают менее крупным авиакомпаниям. Так, в Кигризию EX-47001 попал только в 2020 году.

Главное при этом – осуществлять регулярный контроль за их техническим состоянием, вовремя проводить обслуживание и исправлять выявленные неисправности. Это и произошло 30 марта во время промежуточной посадки борта EX-47001 в Момбасе. На одном из четырех двигателей Pratt & Whitney JT9D, разработанном для Boeing 747 еще в 1966 году, потребовалась замена клапана. Клапан был доставлен в Кению из Европы, и в ночь с 31 марта на 1 апреля заменен, что позволило самолету взлететь, и, совершив еще одну промежуточную посадку в Бразилии, прибыть в Аргентину.

Дело, очевидно, не в авиакомпании Aerostan и не в возрасте воздушного «грузовика» модели Boeing 747-222B. Дело в том, что главный чемпионат мира по мотогонкам не смог найти пять самолетов для того, чтобы сразу вывезти груз из Индонезии, а гонял один борт туда-сюда минимум два раза. И что когда он сломался, в мире не нашлось другого свободного самолета, способного его подменить.

Иными словами, в действительности 2022 года надежность оперативных грузовых воздушных перевозок не гарантирована. А это означает, что под угрозой оказываются все гоночные серии, этапы которых проходят на таком расстоянии друг от друга, какое требует авиаперевозок.

Даже Формула 1, у которой на этот счет есть вроде бы надежный партнер в лице корпорации DHL, и та столкнулась со сложностями при отправке грузов команды Haas на тесты в Бахрейн. Тогда все мы подумали, что это случайность. Но, похоже, такова новая реальность, которая в считанные дни не изменится.