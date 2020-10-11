Мокрая гонка MotoGP в Ле-Мане принесла победу Петруччи

Данило Петруччи, представляющий заводскую команду Ducati, выиграл мотоциклетный Гран При Франции, состоявшийся на трассе в Ле-Мане. Победа стала для итальянского гонщика второй в карьере.

Увлекательное развитие событий в заезде было во многом предопределено дождем, намочившим трассу незадолго до старта. На первом же круге из лидирующей группы выпали все пилоты Yamaha. Фабио Куартараро после старта с поула быстро откатился в конец первой десятки – а Валентино Росси и вовсе упал (уже в третьей гонке подряд) и прекратил борьбу.

Слайдер Список Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing 1 / 8 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing 2 / 8 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing 3 / 8 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing 4 / 8 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing 5 / 8 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing 6 / 8 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing 7 / 8 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing 8 / 8 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Вперед вышли три пилота на мотоциклах Ducati – Петруччи, Андреа Довициозо и Джек Миллер. Долгое время они возглавляли пелотон, при этом к лидирующей тройке сзади постепенно подбирался Алекс Ринс на Suzuki.

Первая порция решающих событий произошла примерно за 10 кругов до финиша. Сначала друг с другом поборолись пилоты на заводских Ducati: Довициозо в какой-то момент вышел вперед – но его напарник оперативно организовал успешную контратаку. Чуть позже из-за неисправности мотоцикла из лидирующей группы выпал Миллер. А еще позже то же самое сделал вышедший было на второе место Ринс – но испанец сам допустил ошибку и упал.

После этого гонщики заводской Ducati разделились: Петруччи лидировал достаточно уверенно – а вот шины на мотоцикле Довициозо заметно просели по сцеплению с асфальтом. В итоге на предпоследнем круге итальянец откатился на 4-е место – причем первым его прошел Алекс Маркес. Стартовавший с 18-й позиции испанец в итоге стал вторым, завоевав первый подиум в своей короткой карьере в MotoGP (он также стал первым в сезоне для пилотов, выступающих на мотоциклах марки Honda). Замкнул первую тройку Пол Эспаргаро на КТМ.

В общем зачете продолжает лидировать Куартараро (француз финишировал 9-м и стал лучшим из пилотов на Yamaha). На 10 очков от лидера отстает Хоан Мир на Suzuki, на 18 – Довициозо.

Результаты гонки