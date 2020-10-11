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MotoGP / Гран При Франции / Отчет о гонке

Мокрая гонка MotoGP в Ле-Мане принесла победу Петруччи

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Мокрая гонка MotoGP в Ле-Мане принесла победу Петруччи
Автор:
, Главный редактор

В первой половине гонки вся первая гонка состояла из пилотов Ducati – но в итоге на подиум попал только один

Данило Петруччи, представляющий заводскую команду Ducati, выиграл мотоциклетный Гран При Франции, состоявшийся на трассе в Ле-Мане. Победа стала для итальянского гонщика второй в карьере.

Увлекательное развитие событий в заезде было во многом предопределено дождем, намочившим трассу незадолго до старта. На первом же круге из лидирующей группы выпали все пилоты Yamaha. Фабио Куартараро после старта с поула быстро откатился в конец первой десятки – а Валентино Росси и вовсе упал (уже в третьей гонке подряд) и прекратил борьбу.

Слайдер
Список

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
1/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
2/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
3/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
4/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
5/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
6/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
7/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing

Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
8/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Вперед вышли три пилота на мотоциклах Ducati – Петруччи, Андреа Довициозо и Джек Миллер. Долгое время они возглавляли пелотон, при этом к лидирующей тройке сзади постепенно подбирался Алекс Ринс на Suzuki.

Первая порция решающих событий произошла примерно за 10 кругов до финиша. Сначала друг с другом поборолись пилоты на заводских Ducati: Довициозо в какой-то момент вышел вперед – но его напарник оперативно организовал успешную контратаку. Чуть позже из-за неисправности мотоцикла из лидирующей группы выпал Миллер. А еще позже то же самое сделал вышедший было на второе место Ринс – но испанец сам допустил ошибку и упал.

 

После этого гонщики заводской Ducati разделились: Петруччи лидировал достаточно уверенно – а вот шины на мотоцикле Довициозо заметно просели по сцеплению с асфальтом. В итоге на предпоследнем круге итальянец откатился на 4-е место – причем первым его прошел Алекс Маркес. Стартовавший с 18-й позиции испанец в итоге стал вторым, завоевав первый подиум в своей короткой карьере в MotoGP (он также стал первым в сезоне для пилотов, выступающих на мотоциклах марки Honda). Замкнул первую тройку Пол Эспаргаро на КТМ.

В общем зачете продолжает лидировать Куартараро (француз финишировал 9-м и стал лучшим из пилотов на Yamaha). На 10 очков от лидера отстает Хоан Мир на Suzuki, на 18 – Довициозо.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание Очки
1 Italy Данило Петруччи Ducati     25
2 Spain Алекс Маркес Honda 1.273 1.273 20
3 Spain Пол Эспаргаро KTM 1.711 0.438 16
4 Italy Андреа Довициозо Ducati 3.911 2.200 13
5 France Жоан Зарко Ducati 4.310 0.399 11
6 Portugal Мигель Оливейра KTM 4.466 0.156 10
7 Japan Такааки Накагами Honda 5.921 1.455 9
8 Germany Штефан Брадль Honda 15.597 9.676 8
9 France Фабио Куартараро Yamaha 16.687 1.090 7
10 Spain Маверик Виньялес Yamaha 16.895 0.208 6
11 Spain Хоан Мир Suzuki 16.980 0.085 5
12 South Africa Брэд Биндер KTM 27.321 10.341 4
13 Italy Франческо Баньяя Ducati 33.351 6.030 3
14 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 39.176 5.825 2
15 Spain Икер Лекуона KTM 51.087 11.911 1
  Spain Алекс Ринс Suzuki 1'14.190 23.103  
  Australia Джек Миллер Ducati 7 Laps 7 Laps  
  Italy Франко Морбиделли Yamaha 8 Laps 1 Lap  
  United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 9 Laps 1 Lap  
  Spain Эстеве Рабат Ducati 12 Laps 3 Laps  
  United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 18 Laps 6 Laps  
  Italy Валентино Росси Yamaha      
Полные результаты
Куартараро опередил две Ducati в квалификации MotoGP в Ле-Мане

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Франции
Автор Кирилл Качнов

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