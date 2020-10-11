Мокрая гонка MotoGP в Ле-Мане принесла победу Петруччи
В первой половине гонки вся первая гонка состояла из пилотов Ducati – но в итоге на подиум попал только один
Данило Петруччи, представляющий заводскую команду Ducati, выиграл мотоциклетный Гран При Франции, состоявшийся на трассе в Ле-Мане. Победа стала для итальянского гонщика второй в карьере.
Увлекательное развитие событий в заезде было во многом предопределено дождем, намочившим трассу незадолго до старта. На первом же круге из лидирующей группы выпали все пилоты Yamaha. Фабио Куартараро после старта с поула быстро откатился в конец первой десятки – а Валентино Росси и вовсе упал (уже в третьей гонке подряд) и прекратил борьбу.
Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Падение Валентино Росси,, Yamaha Factory Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Вперед вышли три пилота на мотоциклах Ducati – Петруччи, Андреа Довициозо и Джек Миллер. Долгое время они возглавляли пелотон, при этом к лидирующей тройке сзади постепенно подбирался Алекс Ринс на Suzuki.
Первая порция решающих событий произошла примерно за 10 кругов до финиша. Сначала друг с другом поборолись пилоты на заводских Ducati: Довициозо в какой-то момент вышел вперед – но его напарник оперативно организовал успешную контратаку. Чуть позже из-за неисправности мотоцикла из лидирующей группы выпал Миллер. А еще позже то же самое сделал вышедший было на второе место Ринс – но испанец сам допустил ошибку и упал.
После этого гонщики заводской Ducati разделились: Петруччи лидировал достаточно уверенно – а вот шины на мотоцикле Довициозо заметно просели по сцеплению с асфальтом. В итоге на предпоследнем круге итальянец откатился на 4-е место – причем первым его прошел Алекс Маркес. Стартовавший с 18-й позиции испанец в итоге стал вторым, завоевав первый подиум в своей короткой карьере в MotoGP (он также стал первым в сезоне для пилотов, выступающих на мотоциклах марки Honda). Замкнул первую тройку Пол Эспаргаро на КТМ.
В общем зачете продолжает лидировать Куартараро (француз финишировал 9-м и стал лучшим из пилотов на Yamaha). На 10 очков от лидера отстает Хоан Мир на Suzuki, на 18 – Довициозо.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Данило Петруччи
|Ducati
|25
|2
|Алекс Маркес
|Honda
|1.273
|1.273
|20
|3
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1.711
|0.438
|16
|4
|Андреа Довициозо
|Ducati
|3.911
|2.200
|13
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|4.310
|0.399
|11
|6
|Мигель Оливейра
|KTM
|4.466
|0.156
|10
|7
|Такааки Накагами
|Honda
|5.921
|1.455
|9
|8
|Штефан Брадль
|Honda
|15.597
|9.676
|8
|9
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|16.687
|1.090
|7
|10
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|16.895
|0.208
|6
|11
|Хоан Мир
|Suzuki
|16.980
|0.085
|5
|12
|Брэд Биндер
|KTM
|27.321
|10.341
|4
|13
|Франческо Баньяя
|Ducati
|33.351
|6.030
|3
|14
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|39.176
|5.825
|2
|15
|Икер Лекуона
|KTM
|51.087
|11.911
|1
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'14.190
|23.103
|Джек Миллер
|Ducati
|7 Laps
|7 Laps
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|8 Laps
|1 Lap
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|9 Laps
|1 Lap
|Эстеве Рабат
|Ducati
|12 Laps
|3 Laps
|Брэдли Смит
|Aprilia
|18 Laps
|6 Laps
|Валентино Росси
|Yamaha
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Франции
|Автор
|Кирилл Качнов