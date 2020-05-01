Мнение: заводским командам MotoGP пора унять свой эгоизм

Пандемия коронавируса заставляет спортивный мир подстраиваться, чтобы выжить. В последние недели Формула 1 решилась на радикальные шаги для уменьшения расходов. Это выразилось в переносе введения нового технического регламента на год вперед и заморозке нынешних шасси на два сезона. Еще одним действием станет снижение вводимого потолка бюджетов. Хотя команды еще спорят, на какой сумме остановиться.

MotoGP ведет себя так же. Ассоциация производителей обсуждает различные меры по снижению затрат, которые потом рассмотрит Комиссия Гран При (GPC).

На прошлой неделе GPC, состоящая из представителей Dorna Sports, международной ассоциации гоночных команд (IRTA), FIM и MSMA, рассказала о первых шагах, которые сделает для контроля расходов в текущей кризисной обстановке.

Идея использовать в следующем году нынешние байки была одобрена единогласно и утверждена Комиссией.

В этом году дорабатывать мотоциклы будет нельзя – даже после начала гонок. Обычные правила разработки вступят в силу после первой гонки сезона-2021.

Пол Эспаргаро, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Это значит, что за исключением KTM и Aprillia никто не сможет дорабатывать моторы два года. И к концу следующего года можно будет заменить лишь одну часть аэродинамического обвеса.

Затраты на разработку моторов, по консервативным оценкам, составляют примерно 300 тысяч евро. Эта сумма разделена на 14 необходимых пилотам комплектов техники и траты команд-сателлитов на закупку. Заморозка должна существенно сократить эти расходы.

Команды-сателлиты получают по 2 млн евро на каждого пилота от Dorna по текущему соглашению с независимыми командами. Деньги идут на оплату арендуемых байков. Мотоциклы годичной давности обходятся в 2,2 млн евро, но вместе с обновлениями и услугами технического персонала затраты возрастают до 4 млн евро в год. И это не считая запчастей. Лучшие из команд-сателлитов тратят около 15 млн евро за сезон.

Бюджеты заводских команд превосходят эту сумму минимум в четыре раза. А скорее всего еще больше, если верить слухам о суммах в контрактах пилотов. Новый четырехлетний контракт Марка Маркеса с Honda оценивают в 100 млн евро. После текущего кризиса времена таких соглашений явно закончатся.

Франческо Баньяя, Pramac Racing, и Икер Лекуона, Red Bull KTM Tech 3 Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Repsol Media

Учитывая стоимость разработки, эксплуатации и ремонта байка MotoGP, кажется странным то, что все команды держат по два мотоцикла на гонщика.

Ducati, которую сейчас шатает из-за потери доходов от гонок и продаж дорожных мотоциклов (в прошлом году итальянская марка продала 53 183 байка), предложила ограничиться одним байком на гонщика, как делается почти во всех мотоциклетных сериях.

«От этого кризиса пострадает мотоциклетный бизнес в целом, – сказал генеральный менеджер Ducati Джиджи Даль'Инья итальянской прессе. – Мы должны использовать все идеи по сокращению затрат. Я считаю, что одной из этих мер может быть переход на использование одного мотоцикла для каждого пилота».

Джиджи Даль'Инья, генеральный менеджер Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Эту идею отвергли остальные члены MSMA во время телеконференции на прошлой неделе. Ситуация выглядит так, будто MotoGP забила в собственные ворота.

Правило одного байка применяется в Moto2 и Moto3 последнее десятилетие. Оно также было введено в Супербайке в 2012 году с целью сэкономить по 300 тыс. евро на каждую команду. Конечно, если смотреть на картину в целом, это небольшая сумма. Но в WSBK и затраты, и доход намного ниже, чем в MotoGP.

В интервью Motorsport.com глава Yamaha Массимо Мерегалли объяснил несогласие с предложением Ducati: «Лично я против потому, что байки уже построены. Да, можно сэкономить на запчастях, но говоря о расходах, тут больше проблем, чем выгоды».

Франко Морбиделли, Petronas Yamaha SRT, и Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Андреа Довициозо, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Хавьер Форес, Kawasaki Piccetti Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Действительно, вложения в этом году уже были сделаны, и некоторые фабрики по понятным причинам считают, что отказ от половины мотоциклов будет означать пустую трату денег. Однако хотя в 2021-м деньги будут сэкономлены на доработке моторов и аэродинамики, последние правила не запрещают напрямую разработку шасси, компонентов подвески и системы фиксации дорожного просвета.

Следовательно, имея четыре байка на команду и детали для тех сателлитов, которые имеют заводскую поддержку, команды все равно будут много тратить на разработку и запасные части. У большинства уйдет как минимум 5 млн евро в год только на запчасти.

И надо держать в уме, что Ducati представляют три команды – что составляет в сумме 12 байков.

Сокращение лимита до одного байка на пилота теоретически также снизит число необходимых сотрудников. Это важный момент, учитывая желание MotoGP уменьшить число работников в паддоке. Обычно там задействованы две тысячи человек. Годовые расходы каждой команды на переезды превышают 1 млн евро.

Андреа Довициозо, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com обратился к Ducati с просьбой дать оценку того, сколько денег будет сэкономлено при переходе на один мотоцикл, но команда отказалась от комментариев.

Конечно, есть и аргументы против такого решения. При поломке байка пилот потеряет всю сессию, ожидая, пока команда построит запасной. Вместо того, чтобы просто запрыгнуть на второй мотоцикл. При одном байке гонщик не сможет сравнивать старые и новые детали, команде придется задействовать для этого обоих пилотов. А это значит, что вместо подготовки к гонке участники будут тратить тренировки на испытания узлов и агрегатов.

Правила с заменой мотоциклов при смене погоды тоже придется менять. Ведь придется проводить полноценный пит-стоп вместо замены байка. Также, скорее всего, придется идти на компромиссы при настройке мотоцикла перед гонкой, учитывая вероятную погоду. Однако все это это слишком мелкие вопросы, чтобы из-за них пять из шести производителей решили отморозить уши назло матерям.

В Формуле 1 запасные машины давно запрещены. В MotoGP это до сих пор реальность.

Надо отдать должное MSMA: в последнее десятилетия ассоциация шла на перемены ради общего блага. Когда Dorna и FIM решили, что MotoGP нужен специальный пакет электроники для большей конкуренции, ключевые производители (Yamaha и Honda) согласились на это, хотя теряли больше всех.

После вступления этого правила в силу в 2016 году MotoGP вышла на уровень, позволяющий позиционировать себя вершиной гоночного мира. И вместе с Формулой Е подавать пример другим.

Последние меры, принятые в MotoGP для сокращения расходов, стали шагом в верном направлении, сделанным в сложное время. Но, как правильно указал глава Ducati, для гарантии выживания нужны радикальные меры. Эгоистичность производителей приведет только к коллапсу. И это будет большой потерей.