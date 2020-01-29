Мнение: Росси нельзя завершать карьеру, но нужно уйти из Yamaha

С уходом Дани Педросы и Хорхе Лоренсо, элита MotoGP пережила тотальное обновление и омоложение. В первой шестерке чемпионата мира по итогам прошлого сезона 26-летний Марк Маркес смотрится едва ли не ветераном. И на этом фоне продолжающаяся карьера Валентино Росси кажется чудовищным анахронизмом.

Подумайте, среди всех, кто обошел Доктора в прошлом сезоне, лишь Андреа Довициозо перешел 30-летний рубеж. Довициозо – единственный в элите, кто младше Росси не на десятилетие (разница – семь лет). Даже с Маркесом у Вале 14-летняя разница. О новой звезде Фабио Куартараро и говорить не приходится.

В прошлом году Росси провел свой худший сезон со времен провального эксперимента в Ducati. Он не побеждал уже два с половиной года. Более того, Вале выдал серию из 16 гонок подряд без подиумов. Хуже с ним было лишь раз – в той же Ducati. Но уже весной семикратный чемпион может побить собственный антирекорд.

И при всем этом Росси остается в чемпионате еще как минимум на год. Да и о планах на пенсию Доктор не спешит говорить. В декабре он пообещал уйти в конце 2020-го, если не добьется улучшения результатов. Но никаких четких критериев улучшения итальянец не обозначил. Будет ориентироваться на собственные ощущения? Статус и опыт позволяют. Вот только мало кто хочет, чтобы легендарный Росси сам превратил себя в несносного деда, который все никак не может принять свой возраст.

По нашим данным, в Yamaha уже решили, что Росси покинет команду по окончании сезона-2020, уступив место юному таланту Фабио Куартараро. Но сами японцы пока не объявили об этом официально.

В прошлом чемпионате Росси явно проиграл своему молодому напарнику Маверику Виньялесу и был бит тем самым дебютантом Куартараро на клиентском байке. Но у него контракт и он не хочет никуда уходить. Так что же делать Доктору, чтобы вылечить свою карьеру?

Путь Кими

Ситуация Росси отчасти схожа с положением Кими Райкконена. Финн тоже побыл чемпионом (хоть и взял на шесть титулов меньше), тоже пережил временный упадок (хотя Lotus смотрелась поинтереснее Ducati), и тоже вернулся в топ-команду. Правда, Валентино еще пытается бороться с Виньялесом, тогда как Айсмен, кажется, сдался Себастьяну Феттелю без боя.

Но после нескольких сезонов в роли второго номера стало ясно, что на роль пилота топ-команды Кими уже чуть-чуть не дотягивает. Уходить из Формулы 1 финну не захотелось, и ему нашли отличный вариант – Alfa Romeo, крепкий середняк с возможностью бороться за очки. Райкконен не отказался и к чему это привело? 40-летний финн стал едва ли не главным открытием первой половины прошлого сезона. Может, бороться с молодыми чемпионами ему было тяжеловато. Зато укатывать середняков и новичков за счет опыта – милое дело.

Если бы Кими завершил карьеру в 2018-м, мы запомнили бы его как некогда чемпиона, который провел последние годы в роли бесславного оруженосца. Теперь же Айсмен закрепил за собой статус деда, которого боятся все молодые и перспективные. Чем не пример для Росси?

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Конечно, не исключен вариант, при котором Вале вновь восстанет, как феникс из пепла. Но давайте объективно: Росси уже десять лет не был чемпионом и проиграл все последние титульные дуэли. Вполне возможно, что последний титул ушел от него вместе с пинком по байку Марка Маркеса в 2015 году. Тогда этот пинок помог Лоренсо стать трехкратным чемпионом. В тех пор Валентино ни разу всерьез не претендовал на победу в чемпионате.

Доктор не хочет почивать на лаврах? Так почему бы не попробовать себя там, где он еще может задать соперникам пороху? Тем более, что у Yamaha есть прекрасная комбинация. В клиентской команде взошла звезда Куартараро, который даже на младшем байке ставил перед Маркесом сложные задачки в прошлом сезоне. Его перевод в основную Yamaha напрашивался уже по ходу чемпионата: если не подсуетятся в своей команде – француза уведут конкуренты.

Вале же со своим опытом мог бы навести немалого шороху в середине пелотона. Да и, чем черт не шутить, пару раз прорваться на подиум. Большего он и в основной команде сейчас не добивается, и возможности байка Куартараро продемонстрировал прекрасно.

Конечно, Доктору не обязательно брать пример с российской политики и устраивать публичную передачу полномочий. Но политические традиции Италии постарше будут! Так почему не запомнится напоследок боевым ветераном, способным сзади наподдать юнцам, вместо того, чтобы быть старым конем, борозда за которым год от года остается все менее пропаханной?

Другая серия

Если же играть во второй лиге Росси не интересно, то всегда можно попробовать себя где-то еще. Успешность подобной тактики прекрасно демонстрирует Фернандо Алонсо. До сих пор двукратный чемпион Ф1 добился серьезного успеха только на «24 часах Ле-Мана», но его приезд что на «500 миль Индианаполиса», что на «Дакар» вызывает огромный ажиотаж. Вале – человек не менее известный, и может без препятствий пойти тем же путем.

Конечно, посадить Росси в машину Ф1 могут только в рамках особой акции. Зато его уже заманивали в DTM, да и на «Дакаре» Валентино будут рады, причем в любом зачете. То же, наверняка, можно сказать и про WEC, куда любят заманивать статусных гонщиков. И главное: ни в одной из этих серий с Доктора не будет большого спроса. Ведь он там станет чем-то средним между дебютантом и отпускником на каникулах.

Пенсия?

Помимо того, что сам Валентино явно не хочет вешать на гвоздь педаль газа, его уход стал бы не очень красивой точкой в красивой карьере. Все-таки уходить на явном спаде – дело не чемпионское. Многим фанатам Михаэля Шумахера приходится забывать о его ненужных годах в Mercedes, а про абсурдное возвращение Майкла Джордана в составе «Вашингтона» можно слагать анекдоты.

Сейчас Росси в худшей форме за всю карьеру, и мы не хотим запомнить его таким. От такого Кита, как Вале, перед уходом на глубину ждешь последнего всплеска, мощного удара хвостом по водной глади. Как он его сделает – не столь важно. Важно, чтобы мы видели: так уходят легенды.