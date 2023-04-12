Мир вернется в MotoGP на Гран При Америк
Травма лодыжки, полученная испанцев в спринте на аргентинском этапе, оказалась несерьезной
Начало сезона-2023 оказалось в MotoGP чрезвычайно аварийным. Дебютный уик-энд в Портимане отправил на больничную койку разом четверых гонщиков, а спустя неделю в Аргентине к ним присоединился и пятый – Хэан Мир не удержал равновесия после легкого контакта с Фабио Куартараро в дождевом спринте и выбыл из строя.
Испанец пропустил главную гонку на трассе «Термас-де-Рио-Ондо», но вернется в пелотон уже в этот уик-энд, когда участников MotoGP ждет Гран При Америк.
Чемпион премьер-класса 2020 года подтвердил это коротким сообщением в социальных сетях: «Я возвращаюсь на американский Гран При! Здоров на сто процентов».
Он добавил: «С трассой в Остине у меня связаны отличные воспоминания, мы с Honda продолжим движение вперед».
Хоан прежде не побеждал в Техасе – он вообще выиграл всего раз за карьеру – и даже не поднимался здесь на подиум. Его лучшим результатом пока остается прошлогоднее четвертое место, добытое в составе Suzuki.
Между тем, напарник Хоана Марк Маркес не сможет выступить в США из-за последствий падения на первом этапе. Его заменит Штефан Брадль.
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Аргентины MotoGP
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Марк Маркес не сумел восстановиться от травм и пропустит этап MotoGP в Остине Марк Маркес не сумел восстановиться от травм и пропустит этап MotoGP в Остине
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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии
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