Мир вернется в MotoGP на Гран При Америк

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Начало сезона-2023 оказалось в MotoGP чрезвычайно аварийным. Дебютный уик-энд в Портимане отправил на больничную койку разом четверых гонщиков, а спустя неделю в Аргентине к ним присоединился и пятый – Хэан Мир не удержал равновесия после легкого контакта с Фабио Куартараро в дождевом спринте и выбыл из строя.

Испанец пропустил главную гонку на трассе «Термас-де-Рио-Ондо», но вернется в пелотон уже в этот уик-энд, когда участников MotoGP ждет Гран При Америк.

Чемпион премьер-класса 2020 года подтвердил это коротким сообщением в социальных сетях: «Я возвращаюсь на американский Гран При! Здоров на сто процентов».

Он добавил: «С трассой в Остине у меня связаны отличные воспоминания, мы с Honda продолжим движение вперед».

Хоан прежде не побеждал в Техасе – он вообще выиграл всего раз за карьеру – и даже не поднимался здесь на подиум. Его лучшим результатом пока остается прошлогоднее четвертое место, добытое в составе Suzuki.

Между тем, напарник Хоана Марк Маркес не сможет выступить в США из-за последствий падения на первом этапе. Его заменит Штефан Брадль.