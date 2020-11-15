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MotoGP / Гран При Валенсии / Отчет о гонке

Мир стал новым чемпионом MotoGP – и принес Suzuki первый титул за 20 лет

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Мир стал новым чемпионом MotoGP – и принес Suzuki первый титул за 20 лет
Автор:
, Главный редактор

Молодой испанец прервал серию из пяти подряд титулов своего соотечественника Марка Маркеса

Франко Морбиделли, выступающий за команду Petronas Yamaha, после старта с поул-позиции одержал победу в мотоциклетном Гран При Валенсии. Итальянец уверенно лидировал на протяжении всей гонки, а в самом конце заезда смог отбить атаки Джека Миллера из команды Pramac Duсati. Австралиец на последнем круге дважды выходил вперед, но каждый раз Морбиделли предпринимал удачную контратаку.

Однако все это не помогло итальянцу (да и кому-либо еще) сохранить шансы на чемпионский титул. Серию из пяти подряд титулов, завоеванных в предыдущие годы Марком Маркесом, прервал другой испанец, Хоан Мир. 23-летний пилот Suzuki обеспечил себе титул (первый для этой японской марки с 2000 года), закончив гонку на 7-м месте.

 

Мир имел достаточно большое преимущество по очкам еще до старта гонки – поэтому завоевание чемпионского титула было во многом предопределено квалификацией. Испанец показал в ней 12-й результат, но его главные соперники – Фабио Куартараро (напарник Морбиделли) и Алекс Ринс (напарник самого мира) – тоже не попали в первую десятку. Таким образом, в гонке Миру было достаточно несильно отставать от француза и испанца.

Куартараро, начавший этот сезон с двух подряд побед, сам облегчил задачу сопернику: на первом же круге выехал за пределы трассы, потеряв множество мест – а потом и вовсе сошел с трассы после падения. По этой же причине не добрались до финиша Такааки Накагами (который в момент падения сражался за нижнюю ступень подиума с Полом Эспаргаро) и Жоан Зарко.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Italy Франко Морбиделли Yamaha    
2 Australia Джек Миллер Ducati    
3 Spain Пол Эспаргаро KTM    
4 Spain Алекс Ринс Suzuki    
5 South Africa Брэд Биндер KTM    
6 Portugal Мигель Оливейра KTM    
7 Spain Хоан Мир Suzuki    
8 Italy Андреа Довициозо Ducati    
9 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia    
10 Spain Маверик Виньялес Yamaha    
11 Italy Франческо Баньяя Ducati    
12 Italy Валентино Росси Yamaha    
13 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda    
14 Germany Штефан Брадль Honda    
15 Italy Данило Петруччи Ducati    
16 Spain Алекс Маркес Honda    
17 Spain Эстеве Рабат Ducati    
18 Italy Лоренцо Савадори Aprilia    
  Japan Такааки Накагами Honda    
  France Фабио Куартараро Yamaha    
  France Жоан Зарко Ducati    
Полные результаты

 

 

Морбиделли на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Арагоне. Но результаты оказались на руку лидеру Suzuki

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Морбиделли на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Арагоне. Но результаты оказались на руку лидеру Suzuki
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Пилоты Хоан Мир
Автор Кирилл Качнов

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