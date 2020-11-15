Франко Морбиделли, выступающий за команду Petronas Yamaha, после старта с поул-позиции одержал победу в мотоциклетном Гран При Валенсии. Итальянец уверенно лидировал на протяжении всей гонки, а в самом конце заезда смог отбить атаки Джека Миллера из команды Pramac Duсati. Австралиец на последнем круге дважды выходил вперед, но каждый раз Морбиделли предпринимал удачную контратаку.

Однако все это не помогло итальянцу (да и кому-либо еще) сохранить шансы на чемпионский титул. Серию из пяти подряд титулов, завоеванных в предыдущие годы Марком Маркесом, прервал другой испанец, Хоан Мир. 23-летний пилот Suzuki обеспечил себе титул (первый для этой японской марки с 2000 года), закончив гонку на 7-м месте.

Мир имел достаточно большое преимущество по очкам еще до старта гонки – поэтому завоевание чемпионского титула было во многом предопределено квалификацией. Испанец показал в ней 12-й результат, но его главные соперники – Фабио Куартараро (напарник Морбиделли) и Алекс Ринс (напарник самого мира) – тоже не попали в первую десятку. Таким образом, в гонке Миру было достаточно несильно отставать от француза и испанца.

Куартараро, начавший этот сезон с двух подряд побед, сам облегчил задачу сопернику: на первом же круге выехал за пределы трассы, потеряв множество мест – а потом и вовсе сошел с трассы после падения. По этой же причине не добрались до финиша Такааки Накагами (который в момент падения сражался за нижнюю ступень подиума с Полом Эспаргаро) и Жоан Зарко.

Результаты гонки