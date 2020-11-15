Мир стал новым чемпионом MotoGP – и принес Suzuki первый титул за 20 лет
Молодой испанец прервал серию из пяти подряд титулов своего соотечественника Марка Маркеса
Франко Морбиделли, выступающий за команду Petronas Yamaha, после старта с поул-позиции одержал победу в мотоциклетном Гран При Валенсии. Итальянец уверенно лидировал на протяжении всей гонки, а в самом конце заезда смог отбить атаки Джека Миллера из команды Pramac Duсati. Австралиец на последнем круге дважды выходил вперед, но каждый раз Морбиделли предпринимал удачную контратаку.
Однако все это не помогло итальянцу (да и кому-либо еще) сохранить шансы на чемпионский титул. Серию из пяти подряд титулов, завоеванных в предыдущие годы Марком Маркесом, прервал другой испанец, Хоан Мир. 23-летний пилот Suzuki обеспечил себе титул (первый для этой японской марки с 2000 года), закончив гонку на 7-м месте.
Мир имел достаточно большое преимущество по очкам еще до старта гонки – поэтому завоевание чемпионского титула было во многом предопределено квалификацией. Испанец показал в ней 12-й результат, но его главные соперники – Фабио Куартараро (напарник Морбиделли) и Алекс Ринс (напарник самого мира) – тоже не попали в первую десятку. Таким образом, в гонке Миру было достаточно несильно отставать от француза и испанца.
Куартараро, начавший этот сезон с двух подряд побед, сам облегчил задачу сопернику: на первом же круге выехал за пределы трассы, потеряв множество мест – а потом и вовсе сошел с трассы после падения. По этой же причине не добрались до финиша Такааки Накагами (который в момент падения сражался за нижнюю ступень подиума с Полом Эспаргаро) и Жоан Зарко.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|2
|Джек Миллер
|Ducati
|3
|Пол Эспаргаро
|KTM
|4
|Алекс Ринс
|Suzuki
|5
|Брэд Биндер
|KTM
|6
|Мигель Оливейра
|KTM
|7
|Хоан Мир
|Suzuki
|8
|Андреа Довициозо
|Ducati
|9
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|10
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|11
|Франческо Баньяя
|Ducati
|12
|Валентино Росси
|Yamaha
|13
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|14
|Штефан Брадль
|Honda
|15
|Данило Петруччи
|Ducati
|16
|Алекс Маркес
|Honda
|17
|Эстеве Рабат
|Ducati
|18
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|Такааки Накагами
|Honda
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|Жоан Зарко
|Ducati
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Валенсии
|Пилоты
|Хоан Мир
|Автор
|Кирилл Качнов