Мир случайно запустил в оператора байком. А потом подарил ботинки

Чемпион 2020 год Хоан Мир упустил шанс защитить титул еще на предыдущем этапе в Остине, потеряв арифметический шанс опередить по очкам Фабио Куартораро. Так что в Мизано он приехал в лучшем случае для того, чтобы выиграть гонку.

По ходу первой части квалификации он вылетел с трассы и, как выяснилось, напугал оператора. Последний стоял за ограждением и именно в него прилетел мотоцикл Suzuki.

После сессии Мир встретился с оператором и расспросил последнего о произошедшем. Как выяснилось, тот не пострадал, но очень испугался. Он снимал падающего Мира и не следил за байком, а когда почувствовал удар отпрянул и наткнулся на другое ограждение спиной, чего сильно испугался.

В итоге оператор порадовался тому, что сам Мир не пострадал и готов к гонке, а после получил от чемпиона гоночные ботинки с автографом.

В самой гонке Мир, впрочем, сошел, будучи подбит Данило Петруччи. Но вместо того, чтобы ругаться с итальянцем, который в конце сезона покидает MotoGP, Мир подошел и обнял его.