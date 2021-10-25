Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси
MotoGP / Гран При Мизано Новости

Мир случайно запустил в оператора байком. А потом подарил ботинки

Автор:
, Редактор

Во время квалификации Гран При Эмиллии-Романьи чемпион 2020 года вылетел с трассы, а его мотоцикл улетел ровно туда, где стоял оператор

Мир случайно запустил в оператора байком. А потом подарил ботинки

Чемпион 2020 год Хоан Мир упустил шанс защитить титул еще на предыдущем этапе в Остине, потеряв арифметический шанс опередить по очкам Фабио Куартораро. Так что в Мизано он приехал в лучшем случае для того, чтобы выиграть гонку.

По ходу первой части квалификации он вылетел с трассы и, как выяснилось, напугал оператора. Последний стоял за ограждением и именно в него прилетел мотоцикл Suzuki.

После сессии Мир встретился с оператором и расспросил последнего о произошедшем. Как выяснилось, тот не пострадал, но очень испугался. Он снимал падающего Мира и не следил за байком, а когда почувствовал удар отпрянул и наткнулся на другое ограждение спиной, чего сильно испугался.

 

В итоге оператор порадовался тому, что сам Мир не пострадал и готов к гонке, а после получил от чемпиона гоночные ботинки с автографом.

В самой гонке Мир, впрочем, сошел, будучи подбит Данило Петруччи. Но вместо того, чтобы ругаться с итальянцем, который в конце сезона покидает MotoGP, Мир подошел и обнял его.

 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси

Предыдущая новость

Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Риккардо об обвинении в грязном вождении: Да, я такой Гран При США
Формула 1

Риккардо об обвинении в грязном вождении: Да, я такой

Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси Гран При Мизано
MotoGP

Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси

Шумахер о своей роли в победе Макса: Я не мог раствориться Гран При США
Формула 1

Шумахер о своей роли в победе Макса: Я не мог раствориться

Хоан Мир Больше от
Хоан Мир
«Нормальные судьи уехали». Мир раскритиковал MotoGP за штраф Гран При Америк
MotoGP

«Нормальные судьи уехали». Мир раскритиковал MotoGP за штраф

Куартараро назвал трассу в Остине опасной для MotoGP Гран При Америк
MotoGP

Куартараро назвал трассу в Остине опасной для MotoGP

Мир попросил Suzuki сосредоточиться на этом сезоне Гран При Сан-Марино
MotoGP

Мир попросил Suzuki сосредоточиться на этом сезоне

Самое читаемое Сегодня

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

Почему Mercedes не стала копировать тактику Red Bull? Вольф ответил
Формула 1 Формула 1

Почему Mercedes не стала копировать тактику Red Bull? Вольф ответил

Гран При США: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При США: пять быстрых выводов

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе

Риккардо об обвинении в грязном вождении: Да, я такой
Формула 1 Формула 1

Риккардо об обвинении в грязном вождении: Да, я такой

Шумахер о своей роли в победе Макса: Я не мог раствориться
Формула 1 Формула 1

Шумахер о своей роли в победе Макса: Я не мог раствориться

Перес заболел утром перед гонкой в Остине
Формула 1 Формула 1

Перес заболел утром перед гонкой в Остине

Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси
MotoGP MotoGP

Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси

Самое важное:

Мир случайно запустил в оператора байком. А потом подарил ботинки
MotoGP MotoGP

Мир случайно запустил в оператора байком. А потом подарил ботинки

Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси
MotoGP MotoGP

Баньяя проиграл чемпионат MotoGP потому, что не послушал Росси

Почему оба гонщика Ducati упали? Баньяя намекнул на шины
MotoGP MotoGP

Почему оба гонщика Ducati упали? Баньяя намекнул на шины

Куартараро о завоеванном титуле: Гонка не получалась, а потом стало плевать!
MotoGP MotoGP

Куартараро о завоеванном титуле: Гонка не получалась, а потом стало плевать!

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.