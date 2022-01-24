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MotoGP Новости

Мир рассказал, в чем преимущество соперников над Suzuki

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, Редактор

По словам чемпиона 2020 года, остальные в прошлом сезоне прибавили сильнее, чем его команда

Мир рассказал, в чем преимущество соперников над Suzuki

Хоан Мир стал чемпионом MotoGP 2020 года, но в 2021 году не просто не смог защитить титул, но и уступил статус вице-чемпиона Франческо Баньяя. За весь сезон он лишь пять раз поднялся на подиум и не выиграл ни одной гонки.

Мир пока не подписал контракт с Suzuki на 2023 год, а потому в эксклюзивном разговоре с Motorsport.com высказывался весьма осторожно, но было очевидно, что прогрессом своей команды он остался недоволен.

«К сожалению, было сразу несколько факторов, которые помешали нам побороться за титул, – сказал Мир. – Честно сказать, с этим было трудно смириться. Остальные команды прибавили в 2021 году, а мы сделали это недостаточно.

Я не знаю, в чем именно дело, так как я не испытывал другие байки кроме Suzuki. Со стороны я могу лишь понять, у кого мотор мощнее. Скажем так, то моему мнению сильно стороной Ducati является мощность, преимущество Honda в проворности, у Yamaha наибольший уровень сцепления, ну а Suzuki предоставляет наиболее ровное и стабильное сочетание всех этих качеств.

Если говорить о самых быстрых мотоциклах на сегодняшний момент, то это Ducati, Honda и Yamaha. Я бы все же включил и Suzuki в этот список».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова

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