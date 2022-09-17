Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / В Индии нацелились принять этап MotoGP Следующая / Победитель четырех последних гонок MotoGP Баньяя завоевал поул в Арагоне
MotoGP / Гран При Арагона Новость

Мир попытался вернуться в MotoGP после травмы. Но не смог

Гонщик Suzuki провел пятничные тренировки на Гран При Арагона, но в субботу принял решение не продолжать выступления

Льюис Дункан
Автор:
, Журналист (Global)
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Мир попытался вернуться в MotoGP после травмы. Но не смог
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После падения на первом круге в Шпильберге медики диагностировали у Хоана Мира перелом правой лодыжки – гонщику пришлось провести 15 дней вообще без нагрузки и пропустить из-за этого этап в Мизано. 

В этот уик-энд испанца допустили к участию в Гран При Арагона, однако уже по ходу уик-энда он решил, что не сможет выступить в квалификации и гонки. По итогам пятницы чемпион мира 2020 года стал по скорости 21-м, а после субботней тренировке официально заявил, что снимается с этапа, а также не выступит через неделю в Японии. 

В кратком документе, опубликованном Suzuki, говорится: «Хоан не будет продолжать выступления на Гран При Арагона из-за боли в сломанной ноге. Он также не выступит в предстоящем Гран При Японии. Решение было непростым, и мы желаем ему скорейшего выздоровления».

Сам Мир рассказал Motorsport.com, что команда постарались адаптировать привод тормозов, чтобы меньше нагружать поврежденную ногу, но это не принесло результата: «Я не могу нормально ехать, нога трясется и постоянно задевает тормоз. Дело даже не в боли, а в необходимости контроля. Но проблема в том, что эти видрации происходят как раз из-за травмы».

По правилам Suzuki уже не сможет заменить Мира, так как делать это можно было лишь до начала субботних заездов. 

С 2022 года Хоан перейдет в Honda, где станет партнером Марка Маркеса. 

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
В Индии нацелились принять этап MotoGP
Предыдущая новость

В Индии нацелились принять этап MotoGP
Следующая новость

Победитель четырех последних гонок MotoGP Баньяя завоевал поул в Арагоне

Победитель четырех последних гонок MotoGP Баньяя завоевал поул в Арагоне
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
Дарувала победил в аварийной воскресной гонке Ф2 в Монце Монца
Формула 2

Дарувала победил в аварийной воскресной гонке Ф2 в Монце

Расселл назвал незаслуженным место в первом стартовом ряду Гран При Италии
Формула 1

Расселл назвал незаслуженным место в первом стартовом ряду

Довициозо: На байках Yamaha быстр только Куартараро
MotoGP

Довициозо: На байках Yamaha быстр только Куартараро

Хоан Мир Больше от
Хоан Мир
Официально: Honda определилась со вторым гонщиком на 2023 год
MotoGP

Официально: Honda определилась со вторым гонщиком на 2023 год

Мир: Думаю, я упаду в гонке Гран При Индонезии
MotoGP

Мир: Думаю, я упаду в гонке

В Suzuki всерьез задумались об обновлении состава
MotoGP

В Suzuki всерьез задумались об обновлении состава

Team Suzuki MotoGP Больше от
Team Suzuki MotoGP
СМИ: В MotoGP некем заменить Suzuki
MotoGP

СМИ: В MotoGP некем заменить Suzuki

Соперники по MotoGP раскритиковали Suzuki за решение уйти Гран При Франции
MotoGP

Соперники по MotoGP раскритиковали Suzuki за решение уйти

Глава MotoGP: Нет шансов, что Suzuki останется
MotoGP

Глава MotoGP: Нет шансов, что Suzuki останется

Самое важное:

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Арагона
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Арагона

В зачете производителей борьба уже завершилась – Ducati завоевала третий титул подряд. А вот в личном зачете все начинается фактически заново

Бастьянини на последнем круге увел у Баньяи победу в Гран При Арагона
MotoGP MotoGP

Бастьянини на последнем круге увел у Баньяи победу в Гран При Арагона

Сражение двух гонщиков Ducati стало главной темой гонки, Фабио Куартараро упал на первом круге после столкновения с Марком Маркесом

Победитель четырех последних гонок MotoGP Баньяя завоевал поул в Арагоне
MotoGP MotoGP

Победитель четырех последних гонок MotoGP Баньяя завоевал поул в Арагоне

Набравший ход итальянец из заводской Ducati стал сильнейшим в квалификации, его главный соперник Фабио Куартараро остался лишь шестым

Мир попытался вернуться в MotoGP после травмы. Но не смог
MotoGP MotoGP

Мир попытался вернуться в MotoGP после травмы. Но не смог

Гонщик Suzuki провел пятничные тренировки на Гран При Арагона, но в субботу принял решение не продолжать выступления

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.