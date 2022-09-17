Мир попытался вернуться в MotoGP после травмы. Но не смог

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После падения на первом круге в Шпильберге медики диагностировали у Хоана Мира перелом правой лодыжки – гонщику пришлось провести 15 дней вообще без нагрузки и пропустить из-за этого этап в Мизано.

В этот уик-энд испанца допустили к участию в Гран При Арагона, однако уже по ходу уик-энда он решил, что не сможет выступить в квалификации и гонки. По итогам пятницы чемпион мира 2020 года стал по скорости 21-м, а после субботней тренировке официально заявил, что снимается с этапа, а также не выступит через неделю в Японии.

В кратком документе, опубликованном Suzuki, говорится: «Хоан не будет продолжать выступления на Гран При Арагона из-за боли в сломанной ноге. Он также не выступит в предстоящем Гран При Японии. Решение было непростым, и мы желаем ему скорейшего выздоровления».

Сам Мир рассказал Motorsport.com, что команда постарались адаптировать привод тормозов, чтобы меньше нагружать поврежденную ногу, но это не принесло результата: «Я не могу нормально ехать, нога трясется и постоянно задевает тормоз. Дело даже не в боли, а в необходимости контроля. Но проблема в том, что эти видрации происходят как раз из-за травмы».

По правилам Suzuki уже не сможет заменить Мира, так как делать это можно было лишь до начала субботних заездов.

С 2022 года Хоан перейдет в Honda, где станет партнером Марка Маркеса.

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