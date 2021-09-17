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MotoGP / Гран При Сан-Марино Новости

Мир попросил Suzuki сосредоточиться на этом сезоне

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Действующий чемпион также поддержал идею создания клиентской команды Suzuki

Мир попросил Suzuki сосредоточиться на этом сезоне

На следующей неделе после Гран При Сан-Марино в Мизано команды MotoGP смогут провести тесты мотоциклов 2022 года. В частности, новую технику испытает команда Suzuki.

Однако накануне тестов главный гонщик Suzuki и действующий чемпион Хоан Мир заявил, что для него сейчас важнее развитие действующего мотоцикла и в частности работа над системой холшот, которая уменьшает дорожный просвет при торможении, что увеличивает сцепление заднего колеса при последующем разгоне.

«Нам необходимо сосредоточиться на этом сезоне, – заявил Мир. – Важно закончить его на наилучшей позиции. У нас есть кое-какие новинки, есть много всего, что пойдет на 2022 год, но сейчас нужно сфокусироваться на этом.

Мы продолжаем работать над системой уменьшения дорожного просвета. Она уже улучшила нам разгон, однако байк с ней хуже тормозит. Это необходимо исправить».

Мир также высказался в пользу появления у Suzuki хотя бы одной клиентской команды.

«Конечно, нам бы очень приходилась клиентская команда. Сейчас нас всего двое на этих мотоциклах. Если по каким-то причинам один из нас не может предоставить инженерам информацию, то остается и вовсе только один гонщик. Так что увеличение числа наших мотоциклов и гонщиков пойдет на пользу.

С другой стороны, я понимаю и альтернативное мнение, так как сейчас производитель концентрируется на двух гонщиках и не распыляет свое внимание на четверых. Так что если компания решит подождать с открытием клиентской команды, я пойму это и соглашусь», – заявил испанец.

Гран При Сан-Марино продет уже в этот уик-энд. Посмотреть квалификацию можно будет в 15:10 в субботу по московскому времени на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», а гонку там же в 15:00 в воскресенье.

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