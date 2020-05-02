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MotoGP / Новость

Мир подписал двухлетний контракт с Suzuki

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Мир подписал двухлетний контракт с Suzuki
Автор:
2 мая 2020 г., 11:05

Мир и Ринс составят пару гонщиков Suzuki еще на два сезона

Suzuki стала второй заводской командой MotoGP, которая подтвердила состав на 2021 год. Японский коллектив заключил новый двухлетний контракт с прошлогодним дебютантом Хоаном Миром. Об этом сам Мир объявил в инстаграм.

«Я очень рад подписать контракт с Suzuki на два года, – сказал испанец. – Обновление контракта – лучший вариант для меня, я мечтал об этом. Мне было важно остаться в команде, теперь у меня больше времени для обучения и раскрытия потенциала. Два года пройдут быстро, но я готов выйти на высший уровень, мы каждый день над этим работаем».

Мир был одной из главных целей Ducati на 2021 год, как и его напарник по Suzuki Алекс Ринс. Он также продлил контракт с Suzuki на два года, о чем было объявлено в апреле.

В прошлом сезоне Мир стал вторым среди новичков и 12-м в общем зачете. Его лучшим результатом было пятое место на Гран При Австралии. Ринс же выиграл две гонки и занял четвертое место. 

До Suzuki свой состав на 2021 год объявила Yamaha. За нее будут выступать Маверик Виньялес и Фабио Куартараро.

Выступление Мира и других звезд MotoGP в 2020 году можно будет смотреть на «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Алекс Ринс , Хоан Мир
Автор Льюис Дункан

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