Мир подписал двухлетний контракт с Suzuki
Мир и Ринс составят пару гонщиков Suzuki еще на два сезона
Suzuki стала второй заводской командой MotoGP, которая подтвердила состав на 2021 год. Японский коллектив заключил новый двухлетний контракт с прошлогодним дебютантом Хоаном Миром. Об этом сам Мир объявил в инстаграм.
«Я очень рад подписать контракт с Suzuki на два года, – сказал испанец. – Обновление контракта – лучший вариант для меня, я мечтал об этом. Мне было важно остаться в команде, теперь у меня больше времени для обучения и раскрытия потенциала. Два года пройдут быстро, но я готов выйти на высший уровень, мы каждый день над этим работаем».
Мир был одной из главных целей Ducati на 2021 год, как и его напарник по Suzuki Алекс Ринс. Он также продлил контракт с Suzuki на два года, о чем было объявлено в апреле.
В прошлом сезоне Мир стал вторым среди новичков и 12-м в общем зачете. Его лучшим результатом было пятое место на Гран При Австралии. Ринс же выиграл две гонки и занял четвертое место.
До Suzuki свой состав на 2021 год объявила Yamaha. За нее будут выступать Маверик Виньялес и Фабио Куартараро.
Выступление Мира и других звезд MotoGP в 2020 году можно будет смотреть на «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Алекс Ринс , Хоан Мир
|Автор
|Льюис Дункан
Мир подписал двухлетний контракт с Suzuki
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