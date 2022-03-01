Мир перестал жаловаться на Suzuki. И заговорил о новом контракте

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Хоан Мир несколько неожиданно выиграл чемпионат MotoGP в 2020 году, но в 2021 году довольно быстро выбыл из борьбы за титул. Сам он связывал это с неспособностью байка Suzuki показывать ту же скорость, что и техника конкурентов.

Зимой появились слухи, что Мир уже договорился о переходе в Honda, которые подкреплялись тем, что контракт испанца заканчивается в 2022 году. Однако теперь, за несколько дней до старта нового Гран При, Мир заявил, что все это неправда, а сам он будет пробовать продлить контракт именно с Suzuki.

«Как я и говорил до тестов, мне хотелось увидеть новый мотоцикл, а уже потом думать о контракте, – сказал Мир. – И я увидел, что Suzuki добилась большого прогресса и учла пожелания гонщиков, так что теперь продление контракта с командой стало для меня приоритетным.

Мой агент встретится с главой команды Ливио Суппо и руководителем гоночного подразделения Suzuki Синичи Сахарой для обсуждения деталей.

Что касается слухов о моих контактах с Honda, то это ложь. Я ни с кем другим еще даже не разговаривал. Я сначала попросил инженеров Suzuki улучшить наш байк, и они прислушались к моим пожеланиям. Вот почему теперь я буду говорить о продлении контракта. Впрочем, пока я не исключаю и других вариантов.

В любом случае, я уверен, что в 2023 году у меня будет хорошая команда».

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон