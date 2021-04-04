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MotoGP / Новость

Мир о 21-м месте Росси: Не казните Валентино

Автор:

Действующий чемпион MotoGP заступился за семикратного

Мир о 21-м месте Росси: Не казните Валентино

Перед стартом сезона-2021 семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси покинул заводскую команду Yamaha и оказался в клиентском коллективе Petronas SRT. Первую гонку в новой команде Росси завершил 12-м, а накануне стал лишь 21-м в квалификации Гран При Дохи.

Однако действующий чемпион MotoGP Хоан Мир призывает не судить итальянца слишком строго и не списывать его со счетов.

«Не надо казнить Валентино, – сказал Мир. – В одну субботу звезды сложились и он попал на второй ряд (в квалификации Гран При Катара Росси был 4-м - прим.ред.). Раз ему это удалось, значит он еще не стар. Не стоит заблуждаться на его счет.

Да, у него проблемы, но посмотрите на плотность результатов. 21-е место явно не для Росси и мы все это знаем. Но ситуацию можно изменить. А вот если этого не удается, значит, ты стар».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Герман Гарсия Касанова

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