Мир: Маркес меня не мотивирует

В прошлом году Хоан Мир завоевал чемпионский титул в MotoGP в отсутствие шестикратного чемпиона Марка Маркеса. Некоторые эксперты говорили, что без Маркеса титул становится менее значимым, так как Миру не пришлось побеждать самого сильного соперника в серии.

На этих выходных Маркес вернулся в гонки после девятимесячной паузы, связанной с восстановлением после травмы. Однако Мир уверяет, что на него это никак не повлияло.

«Скорость Марка меня не удивляет, мы все знаем о его потенциале и умении выжимать 100%, – сказал Мир. – Он наверняка знает, как ездить на байке, и то, что он быстр, просто нормально.

Он меня не мотивирует и не отнимает мотивацию. Я работаю на 100%, стараюсь показывать максимум. А что делают остальные, это их проблемы».

В первой же тренировке после возвращения Маркес установил третье время, опередив Мира. Однако затем результаты шестикратного чемпиона упали.