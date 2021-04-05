Мир и Миллер устроили разборку по ходу гонки. Чемпион требует расследования

Действующий чемпион MotoGP Жоан Мир из Suzuki и гонщик Ducati Джек Миллер вступили в конфликт прямо по ходу Гран При Дохи. На 13-м круге Мир пошел в агрессивный обгон Миллера в 10-м повороте, что привело к небольшому контакту между ними.

На финишной прямой того же круга произошел второй контакт, после которого оба пилота на скорости около 200 км/ч стали размахивать руками, выказывая недовольство друг другом.

Судьи сочли инциденты гоночными эпизодами, однако Мир полагает, что Миллер намеренно допустил контакт во втором случае, что требует разбирательства.

«10-й поворот был единственным местом, где я мог обогнать Джека, и я занял верную позицию, – сказал Мир. – А он решил остаться на внешней стороне и держать ее. Мы слегка соприкоснулись и приподнял байк. Это был рискованный маневр, но не чересчур. Потом я сделал жест ногой, чтобы извиниться.

И на том же круге я слишком широко зашел в поворот, а возвращаясь на траекторию увидел Джека, и он поворачивал голову, будто видит меня. Я заехал на бордюр, а он просто приехал в меня и мы соприкоснулись. Мы почти разбились на прямой, это был невероятно опасный маневр. Я думаю, он сделал это намеренно.

Джек не показал уважения в данном случае. Должно быть расследование, такие действия в MotoGP недопустимы. Если он все сделал специально, то заслужил наказание. Если не специально, то нет, но по-моему, он прекрасно все видел».

Миллер, в свою очередь, поводов для штрафов не увидел: «У нас было несколько контактов, но так уж шла эта гонка: контакт тут, контакт там. Мы оба видели происходящее, оба продолжили гонку, так что ничего особенного не произошло. Если бы мне показали черный флаг, это было бы неправильно».