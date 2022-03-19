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MotoGP / Гран При Индонезии Новости

Мир: Думаю, я упаду в гонке

Байк Хоана Мира довольно сильно скользит на трассе в Мандалике

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Мир: Думаю, я упаду в гонке
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Во время квалификации MotoGP в Индонезии пилот Suzuki Хоан Мир не справился с управлением и слетел с байка. И хотя это инцидент не сильно повлиял на результат, испанец по итогу остался только 18-м.

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Пока что у Мира совсем не складываются отношения с местной трассой – и причиной тому можно назвать в том числе и появление новых задних шин, которые довольно сильно скользят на асфальте трека в Мандалике. На уик-энд в Индонезию поставщик резины Michelin решил привезти состав с более твердым каркасом, поскольку те шины, что использовались на предсезонных тестах, не выдержали бы нынешнюю жаркую температуру. 

«Я ожидал, что сегодня мы сможем найти способ, чтобы справиться с трудностями, но подобрать правильные настройки и разобраться с байком оказалось очень тяжело, – приводит слова Мира издание The Race. – Все дело в том, что мне некомфортно ехать, я нахожусь на грани падения в каждом повороте, и у меня не получается из-за этого быть конкурентоспособным.

В такой ситуации я вряд ли смог доехать до финиша. Думаю, я упаду. Каждый поворот я прохожу на грани – и поэтому тут довольно легко ошибиться. Если у нас не получится исправить это, то в гонке будет очень тяжело. Пока мы не знаем, в чем причина».

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