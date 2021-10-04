«Нормальные судьи уехали». Мир раскритиковал MotoGP за штраф

Два гонщика оспаривали шестую позицию в концовке американского Гран При, когда атака Хоана Мира закончилась столкновением – оба его участника смогли добраться до финиша, но лишь позади проскочившего вперед Энеа Бастьянини из Avintia.

Судьи назвали Мира виновником случившегося и переставили действующего чемпиона на одну строчку вниз в протоколе.

Миллер был очень недоволен этим эпизодом и после клетчатого флага высказал испанцу свои претензии:

В нынешнем сезоне у Мира и Миллера уже был похожий эпизод в Катаре, но его после рассмотрения сочли гоночным происшествием и наказывать никого не стали.

«Прежде всего я хотел бы извиниться, потому что не хочу обгонять с контактом, – сказал Хоан, комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com. – В этот раз у меня были серьезные сложности на разгонах, потому я не мог обгонять.

Он был намного медленнее меня, но мне пришлось ждать последних кругов, чтобы что-то подготовить. Мне удался отличный маневр на первом секторе, я очень классно обогнал его, но на прямой он просто проехал мимо меня и оторвался на пару десятых.

После этого он просто закрывал траекторию. Это было не про пилотирование, а про езду от апекса к апексу почти по прямой. Все это довольно странно.

Джек Миллер, Ducati Team, Хоан Мир, Team Suzuki MotoGP, Энеа Бастьянини, Esponsorama Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В левом [15-м] повороте есть хорошие возможности для обгона. Я сместился внутрь, но на финальном отрезке торможения он решил закрыть калитку, значительно сузив свою траекторию. Я такого не ожидал.

Я задел поребрик и попробовал уйти от контакта, но все же немного задел его. К счастью, все ограничилось этим.

Если говорить о штрафе, то он совсем… Я не понимаю его, потому как он означает, что гонки должны быть без обгонов – даже пробовать не стоит. Это оставит нас без самого главного.

Похоже, это были не те судьи, что в Катаре. Наверное, те уехали на каникулы. И я не готов принять решение, назначенное дирекцией гонки».

Миллер, со своей стороны, одобрил действия арбитров: «У меня был похожий эпизод на последнем круге прошлой гонки в Мизано, и вот опять. В меня приехали, и я потерял две позиции.

Судьи сделали именно то, что должны были. Говорить тут не о чем, просто еще одна авария».

Сезон MotoGP продолжится 22-24 октября в Мизано. Квалификации и гонки Гран При Эмилии-Романьи во всех классах можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».