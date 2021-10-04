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MotoGP / Гран При Америк Новости

«Нормальные судьи уехали». Мир раскритиковал MotoGP за штраф

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Испанец из Suzuki заявил, что не принимает наказание, назначенное ему за инцидент с Джеком Миллером на финальном круге американской гонки

«Нормальные судьи уехали». Мир раскритиковал MotoGP за штраф

Два гонщика оспаривали шестую позицию в концовке американского Гран При, когда атака Хоана Мира закончилась столкновением – оба его участника смогли добраться до финиша, но лишь позади проскочившего вперед Энеа Бастьянини из Avintia.

Судьи назвали Мира виновником случившегося и переставили действующего чемпиона на одну строчку вниз в протоколе. 

Миллер был очень недоволен этим эпизодом и после клетчатого флага высказал испанцу свои претензии:

 

В нынешнем сезоне у Мира и Миллера уже был похожий эпизод в Катаре, но его после рассмотрения сочли гоночным происшествием и наказывать никого не стали.

«Прежде всего я хотел бы извиниться, потому что не хочу обгонять с контактом, – сказал Хоан, комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com. – В этот раз у меня были серьезные сложности на разгонах, потому я не мог обгонять.

Он был намного медленнее меня, но мне пришлось ждать последних кругов, чтобы что-то подготовить. Мне удался отличный маневр на первом секторе, я очень классно обогнал его, но на прямой он просто проехал мимо меня и оторвался на пару десятых.

После этого он просто закрывал траекторию. Это было не про пилотирование, а про езду от апекса к апексу почти по прямой. Все это довольно странно. 

Джек Миллер, Ducati Team, Хоан Мир, Team Suzuki MotoGP, Энеа Бастьянини, Esponsorama Racing

Джек Миллер, Ducati Team, Хоан Мир, Team Suzuki MotoGP, Энеа Бастьянини, Esponsorama Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В левом [15-м] повороте есть хорошие возможности для обгона. Я сместился внутрь, но на финальном отрезке торможения он решил закрыть калитку, значительно сузив свою траекторию. Я такого не ожидал. 

Я задел поребрик и попробовал уйти от контакта, но все же немного задел его. К счастью, все ограничилось этим.

Если говорить о штрафе, то он совсем… Я не понимаю его, потому как он означает, что гонки должны быть без обгонов – даже пробовать не стоит. Это оставит нас без самого главного. 

Похоже, это были не те судьи, что в Катаре. Наверное, те уехали на каникулы. И я не готов принять решение, назначенное дирекцией гонки».

Миллер, со своей стороны, одобрил действия арбитров: «У меня был похожий эпизод на последнем круге прошлой гонки в Мизано, и вот опять. В меня приехали, и я потерял две позиции.

Судьи сделали именно то, что должны были. Говорить тут не о чем, просто еще одна авария».

Сезон MotoGP продолжится 22-24 октября в Мизано. Квалификации и гонки Гран При Эмилии-Романьи во всех классах можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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