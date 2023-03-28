Минус четыре. Оливейра тоже пропустит аргентинский этап MotoGP
Дебютный этап нового сезона в Портимане оказался настолько богатым на всевозможные происшествия, что сразу четверо гонщиков выбыли из строя
Поздно вечером в понедельник команда RNF Aprilia подтвердила, что ее гонщик Мигель Оливейра не сможет выступить в ближайший уик-энд на трассе «Термас-де-Рио-Ондо». Португалец получил травмы, характер которых не разглашается, в результате аварии на третьем круге воскресной гонки первого Гран При сезона
Марк Маркес ошибся в борьбе с Хорхе Мартином и врезался в мотоцикл Оливейры, который не сразу смог подняться после падения
Первичное обследование не выявило у Мигеля опасных повреждений, однако после углубленного анализа медики пришли к выводу, что португальцу стоит повременить с возвращением в гонки.
«Оливейра намерен сражаться за серьезные цели, а потому будет сфокусирован на полном восстановлении и вернется в седло Aprilia RS-GP на третьем этапе в Остине через две недели», – гласит сообщение RNF.
Португалец стал уже четвертым гонщиком, выбывшим из строя после дебютного Гран При сезона. Уже на тренировке упал и получил тяжелые травмы Пол Эспаргаро – у него повреждены челюсть, ребра и ушиб легкого. В спринте сломал в аварии ключицу Энеа Бастьянини, а в понедельник стало известно об операции руки у Маркеса.
Более того, Хорхе Мартин, который после аварии на третьем круге смог довести португальскую гонку до финиша, тоже получил трещину в большом пальце ноги.
Таким образом, в этот уик-энд в Аргентине пелотон MotoGP заметно поредеет. Команды уже объявили, что не станут заменять выбывших Оливейру, Маркеса и Эспаргаро. Лишь в Ducati, возможно, доверят мотоцикл Бастьянини заводскому испытателю Микеле Пирро.
В любом случае, участниками уик-энда на трассе «Термас-де-Рио-Ондо», который пройдет с 31 марта по 2 апреля, станут не более 19 гонщиков.
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Галерея: большая авария на первом этапе MotoGP Галерея: большая авария на первом этапе MotoGP
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